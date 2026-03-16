PCH, comunicat devastator: „Dinamo vă stă ca un ghimpe în coaste. Nu suportați să vedeți asta!”

Peluza „Cătălin Hîldan” a oferit un atac devastator după Rapid - Dinamo 3-2. Suporterii „câinilor” au criticat dur deciziile lui Istvan Kovacs din derby.
Iulian Stoica
16.03.2026 | 16:04
PCH comunicat devastator Dinamo va sta ca un ghimpe in coaste Nu suportati sa vedeti asta
PCH, atac devastator după Rapid - Dinamo 3-2. Foto: Colaj Fanatik
Rapid – Dinamo, din prima etapă a play-off-ului SuperLigii, a fost câștigat de gazde, scor 3-2. Istvan Kovacs a ezitat să fluiere după un contact dintre Borza și Musi petrecut în minutul 67, pentru ca ulterior Petrila să restabilească egalitatea la doi. Deși ciocnirea dintre cei doi a fost evidentă, golul a fost validat, iar mai apoi gazdele au obținut cele trei puncte prin reușita lui Vulturar.

PCH, atac devastator după Rapid – Dinamo 3-2

Peluza „Cătălin Hîldan” a oferit un atac direct la adresa rivalilor după înfrângerea din derby. Suporterii dinamoviști susțin că Rapid a preferat să „transfere pe posturi cu impact direct: la centru și cu cartonașul în buzunar”, referirea fiind la faza controversată în care Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue. În ciuda eșecului din prima etapă din play-off, fanii lui Dinamo speră ca Arena Națională să atragă multă lume la partida cu Universitatea Craiova.

„Noi am așteptat transferuri pe posturi clasice: atacant, fundaș sau mijlocaș. Alții au preferat să transfere pe posturi cu impact direct: la centru și cu cartonașul în buzunar.

Noi vrem să câștigăm prin fotbal, alții vor să câștige și atât. Doar că noi vom fi aici mereu, ei vor fi aici cât își vor permite. Noi ne-am salvat echipa din ghearele morții, lor le-au fost date echipe de la primării.

Aceasta este diferența, domnilor. Dinamo încurcă și asta vă doare. Dinamo vă stă ca un ghimpe în coaste, deoarece nu suportați să vedeți un club ținut în viață de suporteri, un club care refuză să intre în hora noii cooperative și care, totuși, vă poate încurca.

Joi, din nou la luptă. Un adversar cu alt nume (nu știm dacă îi aparține sau nu), dar reînviat prin aceleași metode birocratice, pe linie de partid. Noi, cu conȘTIINȚA curată, venim la stadion! Dinamo – CSU Craiova, joi, 19 martie, ora 20:30, Arena Națională”, s-a arătat în comunicatul PCH.

Val de frustrare la Dinamo după 2-3 cu Rapid

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a dezvăluit că jucătorii au fost extrem de dezamăgiți de înfrângerea cu Rapid. Elevii lui Zeljko Kopic au rămas uluiți de cum a condus jocul Istvan Kovacs. Mai mult decât atât, antrenorul croat a vorbit în premieră despre maniera de arbitraj.

„Lumea era uluită în vestiar, apropo de modul de decizie. Erau, efectiv, de la a te uita în gol până la furia aia pe care ți-e trebuie să ți-o exprimi cumva și nu știi cum și găsești orice obiect sau ceva în fața ta cu care să cu care să refulezi. Erau foarte frustrați, mai ales pentru că am știut că în zona mixtă nu e obligatoriu să meargă. I-am oprit și pe Cîrjan și pe Muși să mai meargă la declarații acolo.

A fost o reacție de furie, nu de resemnare, pentru că după aia toți am hotărât că ce s-a întâmplat în seara asta reprezintă spiritul lui Dinamo ca și atitudinea noastră. Am luptat și vom lupta toate aceste meciuri care au rămas cu aceeași determinare și atitudine.

Ce vreau să mai spun este că ar trebui pentru pentru fotbalul românesc să fie un semnal de alarmă faptul că după doi ani și jumate Mister își permite să vorbească despre maniera de arbitraj, lucru pe care cred că nu l-ați văzut niciodată în acești doi ani și jumate, dar a făcut-o cu noduri în gât”, a spus președintele lui Dinamo pentru FANATIK.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
