Sport

PCH, gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu la derby-ul Dinamo – Rapid. Ce surpriză au pregătit „câinii”. Exclusiv

Spectacol total pregătit de PCH pentru derby-ul Dinamo - Rapid! Scenografie specială în memoria lui Mircea Lucescu
Bogdan Ciutacu
24.04.2026 | 18:45
PCH gest impresionant in memoria lui Mircea Lucescu la derbyul Dinamo Rapid Ce surpriza au pregatit cainii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
PCH, gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu la derby-ul Dinamo - Rapid. Foto: colaj Fanatik

PCH s-a pregătit cum se cuvine de derby-ul Dinamo – Rapid, programat să se dispute duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00 pe Arena Națională în etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii. În turul din Giulești, echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a impus cu scorul de 3-2, după ce „câinii” au condus cu 1-0 și 2-1, într-un meci marcat de polemici referitoare la arbitrajul brigăzii conduse atunci de Istvan Kovacs, dar și de un scandal de amploare de rasism.

PCH, scenografie specială în memoria lui Mircea Lucescu la derby-ul Dinamo – Rapid

Atunci, suporterii dinamoviști au afișat mai multe bannere cu mesaje catalogate drept discriminatorii, iar ulterior asociațiile civice din acest spectru s-au sesizat și au cerut sancțiuni dure pentru clubul din „Ștefan cel Mare”, inclusiv chiar depunctarea echipei. La scurt timp, cei de la Dinamo au emis un comunicat de presă prin care au dorit să se delimiteze de astfel de comportamente. Astfel, în acest context, urmează ca jucătorii lui Zeljko Kopic să intre pe teren duminică seară purtând tricouri cu mesaje anti-rasism.

Tot în startul meciului este așteptat să se producă și un moment cu totul special și emoționant în memoria regretatului Mircea Lucescu, decedat recent la vârsta de 80 de ani. După cum se știe deja foarte bine, el este o legendă a lui Dinamo, fost mare fotbalist și antrenor la echipa din „Ștefan cel Mare”. De asemenea, „Il Luce” are un loc extrem de important și în istoria Rapidului, el fiind tehnicianul care a adus în Giulești al doilea titlu din palmaresul clubului, în 1999.

Cum va fi omagiat Mircea Lucescu pe Arena Națională

Din informațiile obținute de FANATIK, suporterii din PCH au lucrat intens în această săptămână la o scenografie specială în memoria lui Mircea Lucescu. Legendarul antrenor va fi reprezentat pe o pânză de dimensiuni considerabile. De asemenea, alături de el vor apărea și câțiva dintre cei mai importanți fotbaliști crescuți de „Il Luce” de-a lungul timpului, atât la nivel intern, cât și în plan internațional.

Este vorba despre nume precum Gică Hagi, Florin Răducioiu, regretatul Michael Klein, Ioan Ovidiu Sabău, Andrea Pirlo, Diego Simeone și brazilianul Willian. Fanii „câinilor” au început să lucreze la această scenografie încă de la începutul săptămânii în curs. Ei au dorit în primă fază să fie vorba despre o scenografie de tip 3D, dar în cele din urmă s-a renunțat la această variantă din cauza faptului că alpiniștii utilitari contactați în acest sens au solicitat o sumă considerată prea mare, de aproximativ 1.500 de euro.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Ar fi trădarea anului! Zeljko Kopic ar putea ajunge la una dintre forțele...
iamsport.ro
Ar fi trădarea anului! Zeljko Kopic ar putea ajunge la una dintre forțele SuperLigii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!