PCH, gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu la derby-ul Dinamo – Rapid. Ce surpriză au pregătit „câinii”. Exclusiv

PCH s-a pregătit cum se cuvine de derby-ul Dinamo – Rapid, programat să se dispute duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00 pe Arena Națională în etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii. În turul din Giulești, echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a impus cu scorul de 3-2, după ce „câinii” au condus cu 1-0 și 2-1, într-un meci marcat de polemici referitoare la arbitrajul brigăzii conduse atunci de Istvan Kovacs, dar și de un scandal de amploare de rasism.

PCH, scenografie specială în memoria lui Mircea Lucescu la derby-ul Dinamo – Rapid

Atunci, suporterii dinamoviști au afișat mai multe bannere cu mesaje catalogate drept discriminatorii, iar ulterior asociațiile civice din acest spectru s-au sesizat și au cerut sancțiuni dure pentru clubul din „Ștefan cel Mare”, inclusiv chiar depunctarea echipei. La scurt timp, cei de la Dinamo au emis un comunicat de presă prin care au dorit să se delimiteze de astfel de comportamente. Astfel, în acest context, urmează ca jucătorii lui Zeljko Kopic să intre pe teren duminică seară purtând tricouri cu mesaje anti-rasism.

Tot în startul meciului este așteptat să se producă și un moment cu totul special și emoționant în memoria regretatului Mircea Lucescu, decedat recent la vârsta de 80 de ani. După cum se știe deja foarte bine, el este o legendă a lui Dinamo, fost mare fotbalist și antrenor la echipa din „Ștefan cel Mare”. De asemenea, „Il Luce” are un loc extrem de important și în istoria Rapidului, el fiind tehnicianul care a adus în Giulești al doilea titlu din palmaresul clubului, în 1999.

Cum va fi omagiat Mircea Lucescu pe Arena Națională

Din informațiile obținute de FANATIK, au lucrat intens în această săptămână la o scenografie specială . Legendarul antrenor va fi reprezentat pe o pânză de dimensiuni considerabile. De asemenea, alături de el vor apărea și câțiva dintre cei mai importanți fotbaliști crescuți de „Il Luce” de-a lungul timpului, atât la nivel intern, cât și în plan internațional.

Este vorba despre nume precum Gică Hagi, Florin Răducioiu, regretatul Michael Klein, Ioan Ovidiu Sabău, Andrea Pirlo, Diego Simeone și brazilianul Willian. Fanii „câinilor” au început să lucreze la această scenografie încă de la începutul săptămânii în curs. Ei au dorit în primă fază să fie vorba despre o scenografie de tip 3D, dar în cele din urmă s-a renunțat la această variantă din cauza faptului că alpiniștii utilitari contactați în acest sens au solicitat o sumă considerată prea mare, de aproximativ 1.500 de euro.