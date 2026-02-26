PCH, mesaj categoric înaintea meciului cu FC Argeș! Fanii lui Dinamo nu au lăsat loc de îndoieli: „Asta ne dorim”

ADVERTISEMENT

Peluza „Cătălin Hîldan” a transmis un comunicat cu doar câteva zile înainte de meciul care poate decide componența play-off-ului din Superliga României. În cazul în care Dinamo pierde, șansele FCSB-ului la calificarea în play-off vor scădea. Totuși, „câinii” garantează că nu se pune sub nicio formă problema ca punctele să fie oferite celor de la FC Argeș.

FCSB, de partea lui Dinamo la meciul cu FC Argeș. Cum s-a ajuns la această situație

Situația extrem de strânsă din Superliga României a făcut posibil un scenariu greu de imaginat. Fanii celor de la FCSB vor ține cu Dinamo în meciul pe care rivalii lor îl vor juca împotriva celor de la FC Argeș. În cazul în care piteștenii pierd, campioana României revine în lupta pentru play-off.

De asemenea, dacă Dinamo pierde partida cu FC Argeș, atunci FCSB ar mai avea doar șanse matematice la un loc de play-off și ar fi nevoie ca CFR sau U Cluj să se încurce în ultimele două etape, l

Anunțul peluzei înainte de Dinamo – FC Argeș

a transmis că nu se pune problema ca Dinamo să se dea la o parte pentru ca FC Argeș să intre în play-off și FCSB să rămână în afara top 6. Suporterii „câinilor roșii” garantează că partida se va juca la victorie, întrucât echipa lui Kopic este una dintre favoritele la titlu și nu își permite să arunce puncte.

„Dinamo nu dă puncte de pomană! Dinamoviștii nu își doresc ca echipa lor să piardă doar pentru a-i ajuta pe unii sau pe alții să își consolideze anumite poziții, indiferent de cine ar fi beneficiarii.

Vă spunem clar: Ne dorim ca Dinamo să câștige duminică, cu FC Argeș, precum și etapa viitoare, cu CFR Cluj. Nu ne interesează de ceilalți. Duminică vrem victorie!”, a transmis Peluza „Cătălin Hîldan” – Dinamo, într-un comunicat postat pe Facebook.