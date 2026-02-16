PCH, mesaj controversat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia: „Odihnește-te în pace!”

ADVERTISEMENT

Dinamo – Unirea Slobozia a fost meciul care a tras cortina peste etapa a 27-a din SuperLiga. La partida de pe Arena Națională, fanii „câinilor” din PCH au afișat un banner cu mesajul „Repose en paix, Quentin”, în traducere „Odihnește-te în pace, Quentin”.

La ce face referire bannerul controversat afișat de PCH la Dinamo – Unirea Slobozia

Quentin Deranque a fost un activist politic în vârstă de doar 23 de ani. Tânărul s-a stins din viață la Lyon după ce a fost lovit de nenumărate rânduri într-o confruntare între grupuri de activiști rivali.

Acesta a suferit o leziune craniană gravă și a fost internat la spital, unde a murit câteva zile mai târziu. Incidentul a stârnit reacții puternice în Franța și a declanșat un scandal politic, cu acuzații reciproce între diverse tabere ideologice, în timp ce autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte și eventualele responsabilități. Quentin era implicat într-o mișcare de extremă dreapta și naționalistă din Franța, așa cum anunță .

În semn de solidaritate, în memoria lui Quentin Deranque. Mesajul a fost sugestiv, „Repose en paix, Quentin”, în traducere „Odihnește-te în pace, Quentin”.

Rangers, alături de Quentin Deranque

Nu e pentru prima dată când un mesaj în memoria lui Quentin Deranque este afișat la un meci de fotbal. Fanii lui Rangers au transmis bannere ce au amintit prin ce a trecut tânărul activist francez.

Suporterii clubului scoțian au expus două bannere la meciul de weekend cu Hearts: unul purta mesajul „Curaj etern, Quentin”, iar celălalt făcea referire directă la conflictul ideologic: „Zdrobiți stânga”.

Totuși, reacția anumitor grupuri de suporteri la incidente de natură politică ridică semne de întrebare, mai ales că, de-a lungul timpului, numeroase galerii europene au fost asociate cu poziționări politice explicite, iar astfel de episoade .