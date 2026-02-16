Sport

PCH, mesaj controversat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia: „Odihnește-te în pace!”

„Odihnește-te în pace, Quentin”, a fost mesajul de pe un banner apărut în PCH la meciul Dinamo - Unirea Slobozia. Ce se ascunde, de fapt, în spatele mesajului afișat de fanii roș-albilor.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
16.02.2026 | 21:53
PCH mesaj controversat la meciul Dinamo Unirea Slobozia Odihnestete in pace
ULTIMA ORĂ
PCH, mesaj special în memoria lui Quentin Deranque. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo – Unirea Slobozia a fost meciul care a tras cortina peste etapa a 27-a din SuperLiga. La partida de pe Arena Națională, fanii „câinilor” din PCH au afișat un banner cu mesajul „Repose en paix, Quentin”, în traducere „Odihnește-te în pace, Quentin”.

La ce face referire bannerul controversat afișat de PCH la Dinamo – Unirea Slobozia

Quentin Deranque a fost un activist politic în vârstă de doar 23 de ani. Tânărul s-a stins din viață la Lyon după ce a fost lovit de nenumărate rânduri într-o confruntare între grupuri de activiști rivali.

ADVERTISEMENT

Acesta a suferit o leziune craniană gravă și a fost internat la spital, unde a murit câteva zile mai târziu. Incidentul a stârnit reacții puternice în Franța și a declanșat un scandal politic, cu acuzații reciproce între diverse tabere ideologice, în timp ce autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte și eventualele responsabilități. Quentin era implicat într-o mișcare de extremă dreapta și naționalistă din Franța, așa cum anunță presa din Hexagon.

În semn de solidaritate, o grupare din PCH a afișat un banner în memoria lui Quentin Deranque. Mesajul a fost sugestiv, „Repose en paix, Quentin”, în traducere „Odihnește-te în pace, Quentin”.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
banner pch dinamo
PCH, mesaj controversat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia: „Odihnește-te în pace!”. FOTO: Fanatik

Rangers, alături de Quentin Deranque

Nu e pentru prima dată când un mesaj în memoria lui Quentin Deranque este afișat la un meci de fotbal. Fanii lui Rangers au transmis bannere ce au amintit prin ce a trecut tânărul activist francez.

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

Suporterii clubului scoțian au expus două bannere la meciul de weekend cu Hearts: unul purta mesajul „Curaj etern, Quentin”, iar celălalt făcea referire directă la conflictul ideologic: „Zdrobiți stânga”.

Totuși, reacția anumitor grupuri de suporteri la incidente de natură politică ridică semne de întrebare, mai ales că, de-a lungul timpului, numeroase galerii europene au fost asociate cu poziționări politice explicite, iar astfel de episoade amplifică tensiunile din afara stadionului.

ADVERTISEMENT
S-a dezumflat de tot în 2026! Probleme pentru românul transferat în Occident pe...
Fanatik
S-a dezumflat de tot în 2026! Probleme pentru românul transferat în Occident pe 1,3 milioane de euro
SuperLiga, live blog etapa 27. Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. Opruț deschide scorul...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. Opruț deschide scorul pe Arena Națională
Cristi Chivu, acuzat de ipocrizie după Inter – Juventus 3-2: „Cuvintele sale au...
Fanatik
Cristi Chivu, acuzat de ipocrizie după Inter – Juventus 3-2: „Cuvintele sale au fost aruncate pe fereastră”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Săpunaru îl distruge pe omul care i-ar fi provocat plecarea de la Rapid:...
iamsport.ro
Săpunaru îl distruge pe omul care i-ar fi provocat plecarea de la Rapid: 'Calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu'! De joasă speță'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!