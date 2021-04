PCH, mesaj enigmatic despre Gigi Mulţescu: ”Mulţumim pentru tot!”

Suporterii-acționari ai lui Dinamo ar putea să schimbe din nou antrenorul echipei. După înfrângerea cu Academica Clinceni aceștia au postat un mesaj care poate fi interpretat în această direcție.

Reacția fanilor vine la câteva ore după ce antrenorul Gigi Mulțescu anunțase că ia în calcul varianta de a preda echipa unui nou tehnician, obosit de starea de incertitudine din club și de atacurile tot mai vehemente venite din exterior.

Mulțescu a fost numit pe banca echipei de suporterii-acționari ai clubului, la jumătatea lunii martie, după demisia antrenorului Jerry Gane, în urma eșecului, scor 1-2, cu FC Argeș.

Fanii fac scut în jurul lui Gigi Mulțescu

Ajuns la vârsta de 69 de ani, Gigi Mulțescu nu a ezitat nicio clipă să sară în ajutorul clubului la care a cunoscut gloria sportivă și care avea și are nevoie de ajutorul său în condițiile în care amenințarea retrogradării este tot mai presantă.

Însă, după meciul cu Academica, seniorul lui Dinamo a mărturisit că se simte sleit de puteri, punându-se la dispoziția clubului. Fanii au făcut imediat scut în jurul legendei lor, deși ultimul mesaj ar putea însemna că mandatul acestuia s-a încheiat.

”Mulțumim, Gheorghe Mulțescu! Mulțumiti seniorilor noștri! Rezistăm dacă vrem să existăm!

Priviți toți oamenii aceștia prinși în hora pustiiri lui Dinamo! Priviți ferocitatea cu care lovesc în tot ce mișcă, fără ca măcar să mai discearnă, atacă suporterii în putere cu aceeași furie cu care atacă și legendele. Din păcate, sunt chiar dinamoviști care atacă alți dinamoviști în cel mai greu, în cel mai grav moment al existenței clubului!

A devenit deja o normalitate ca în presă să apară atacuri la adresa DDB și a lui Dinamo, chiar în zi de meci! Aceste atacuri s-au intensificat în ultima vreme și e de neînțeles cum oameni conectați la Dinamo, într-o formă sau alta, care ar trebui să fie interesați de funcționarea normală a clubului, furnizează muniție împotriva acestuia și a acționarului DDB, singura entitate care păstrează Dinamo în viață.

Ieri, înlănțuiți cu jurnaliști de casă, ca într-o horă a pustiirii, l-au făcut praf pe nea Gigi, ’că nu mai aude, că nu mai vede, că nu mai are vlagă să strige la jucători și că doarme pe bancă, la Cluj l-a trezit Cătălin, fiul său’. Lucrurile astea l-au distrus pe Senior: ’Am fost atacat în ziare, am fost făcut în toate felurile și nu am fost obișnuit în toată cariera mea. Am acceptat să preiau echipa în această situație și poate m-am supra evaluat’.

Mulțumiți seniorilor noștri!

De la starea asta a pornit Mulțescu în meciul cu Clinceni! Din păcate, suportul de care avea nevoie din partea jucătorilor n-a venit, dimpotrivă, cele 3 goluri încasate l-au făcut să cedeze. ’Mă simt inutil, nu mai am putere să continuu, mă pun la dispoziția conducerii’. Conducerea știți cine este, un alt Senior, la fel de vechi în club. Constantin Eftimescu, președintele CA, este la Dinamo din 70, doar Mister a venit mai devreme.

“Nu a fost în puterea noastră să vă ptotejăm mai mult”

Îi mulțumim domnului Eftimescu pentru modul admirabil în care rezistă și îi dorim în continuare putere, DDB îi este alături! Iar domului Gigi Mulțescu, legenda noastră, îi prezentăm acum scuze, domnia sa era în club când a demisionat Gane, Dinamo avea nevoie de expertiza lui, suporterii îl cereau insistent pentru a redresa corabia, iar noi eram, brusc, în postura de a numi antrenor, tot suporteri și noi, vă dați seama!?

Intenția a fost de la început să aducem președinte executiv și director tehnic, iar profesioniștii să-și fi făcut treaba, însă incertitudinea de la club și lipsa banilor i-au făcut pe toți cei ofertați să refuze. Mulțumim pentru tot, Gheorghe Mulțescu! Presiunea a fost prea mare și nu a fost în puterea noastră să vă protejăm mai mult!

Suporteri, acționari, viață

Ne-am asumat salvarea clubului, adunăm și virăm constant sume importante în visteria lui Dinamo, însă păstrăm distanța față de zona de decizie. Ne-am implicat numai în cazuri în care nu avea cine să o facă, (păstrarea jucătorilor, înlăturarea spaniolilor, avocați pentru procese) iar mai departe am lăsat oameni de fotbal să se ocupe de activitatea clubului.

În club există însă un sentiment de ’sat fără câini’, apărut pe fondul unui vid de putere. Suporterii, acționarul DDB, ținem Dinamo pe linia de plutire, în timp ce oameni conectați încă la vechi metehne par să își plătească poliție sau chiar să submineze Dinamo și programul, din proprie inițiativă său ghidați. Se lovește în Gigi Mulțescu, în club, în DDB, pe surse sau asumat, se lovește în disperare!

Însă DDB nu cedează!

Suntem obligați să furnizăm fonduri pentru club, asigurând un minimum de liniște, atât de necesară pentru a termina cu bine sezonul în curs! Dinamo trebuie să se bată pentru Cupă și pentru rămânerea în Liga 1!

La finalul sezonului vom trage linie și vom lua, ÎMPREUNĂ, o decizie. Vom intra în organigrama clubului, în lipsa unui investitor dispus să vină la Dinamo!? Vom rămâne la distanță!? Suporterii, câinii, membrii programului DDB, voi veți decide!

Suntem însă în asentimentul tuturor, credem, când spunem asta: orice decizie se va lua, nu vom lăsa Dinamo să moară! Vom fi mereu acolo unde este Dinamo, în Liga 1, a 12-a, pe Marte sau pe Lună. Dinamo va exista

Pentru ca Dinamo să existe însă, trebuie să rezistăm noi!

E obligatoriu să rămânem împreună și uniți! Umăr lângă umăr, ca și până acum, alături de Dinamo! E singura modalitate prin care putem fi atenți doar la ce este în fața noastră și trebuie să înfruntăm, nu și la ce este în spate. Ne batem fără să ne uităm înapoi! Să rămânem tari, câinilor.

Vom ajunge să facem și curățenie la club, poate! Vom ajunge să și construim, nu doar să reparăm ce au distrus alții! Dinamo e viața noastră și nu ne vom da la o parte de la nimic! Lupt[m în continuare pentru ce iubim! Împreună! Responsabili! Uniți!”, au transmis suporterii-acționari, prin intermediul unui comunicat, postat pe pagina oficială PCH.