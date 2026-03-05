Sport
PCH, protest la Dinamo – Metalul Buzău! Motivul pentru care fanii au părăsit terenul în minutul 52. Foto

Ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan au părăsit stadionul Arcul de Triumf în minutul 52 al meciului Dinamo – Metalul Buzău, într-un protest de solidaritate cu Peluza Sud. Detalii despre momentul tensionat din tribune.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
05.03.2026 | 21:32
PCH protest la Dinamo Metalul Buzau Motivul pentru care fanii au parasit terenul in minutul 52 Foto
Peluza Cătălin Hîldan a plecat de pe Arcul de Triumf în repriza a doua a meciului cu Metalul Buzău
Moment cel puțin interesant în timpul duelului din Cupa României Betano dintre Dinamo și Metalul Buzău. În minutul 52 al partidei, ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan au plecat de pe Arcul de Triumf. Se pare că este vorba despre un protest în semn de solidaritate cu Peluza Sud, care nu a fost prezentă la meci.

Protest la Dinamo – Metalul Buzău! De ce nu a fost prezentă Peluza Sud

Asistența la meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău a fost una destul de redusă. Partida din sferturile de finală ale Cupei României Betano nu a stârnit interesul suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, deși miza este una foarte mare. Câștigătoarea trofeului va juca în preliminariile Europa League.

Doar câteva mii de spectatori au fost prezenți la duelul de pe Arena Națională. În plus, Peluza Sud a fost absentă. Suporterii din această facțiune a galeriei câinilor roșii nu s-au prezentat la meci, după ce biletele au fost scoase la vânzare la prețul de 60 de lei, tariful pentru locurile de la tribuna a doua, acolo unde ar fi putut sta teoretic. Ultrașii și-ar fi dorit însă să ocupe locuri în peluză, zona în care își susțin de obicei echipa, însă acest lucru nu a fost posibil. FANATIK a aflat că suporterii din Peluza Sud Dinamo s-au prezentat la porțile stadionului, însă nu au intrat în arenă.

Peluza Cătălin Hîldan a plecat de pe Arcul de Triumf în repriza a doua!

La începutul reprizei secunde a meciului dintre Dinamo și Metalul Buzău, suporterii din Peluza Cătălin Hîldan și-au strâns toate bannerele și steagurile și s-au retras de pe stadionul Arcul de Triumf. Ultrașii s-au solidarizat cu protestul celor din Sud și au părăsit arena în minutul 52.

Ultrașii din Sud și-ar fi dorit să ocupe locuri în peluză, însă s-au lovit de faptul că acolo își cumpăraseră deja bilete câteva zeci de suporteri ai celor de la Metalul Buzău. Prețul tichetelor a fost de 60 de lei, iar galeria a decis să protesteze. În plus, pe stadionul Arcul de Triumf, facțiunile galeriei nu au voie să stea în tribune.

Ultima oară când galeria lui Dinamo a protestat la un meci părăsind tribuna a fost la derby-ul cu Rapid, în septembrie 2023. Atunci, ultrașii au plecat de la stadion după ce Jandarmeria a interzis introducerea în incinta arenei a unor mesaje pe care le-a considerat cu conotații rasiste.

PCH, după ce ultrașii au părăsit stadionul Arcul de Triumf. Foto: Fanatik.
Așa arată peluza, după ce ultrașii PCH au părăsit stadionul Arcul de Triumf la Dinamo – Metalul Buzău. Foto: Fanatik.
