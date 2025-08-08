Galeria lui Dinamo a luat cu asalt stadionul din Clinceni! PCH a cântat ”Imnul Golanilor” și l-a înjurat pe Ion Iliescu. Video

După ce Dinamo și a pus capăt unei serii negre, fanii au luat cu asalt stadionul din Clinceni și au creat o atmosferă incendiară. Dar, cei din PCH au ieșit din nou în decor.

Pe cine au înjurat fanii din PCH la Metaloglobus – Dinamo

Prezenți în număr extrem de mare la întâlnirea care , suporterii dinamoviști și-au dat din nou în petec cu scandări și cu injurii la adresa rivalilor și nu numai.

După ce a scandat împotriva formației CSA Steaua din Liga 2, galeria lui Dinamo a început înjurăturile la adresa fostului președinte Ion Iliescu, decedat în urmă cu trei zile, care .

După ce au avut scandări macabre la adresa primului președinte al României de după Revoluție, ultrașii din PCH au cântat ”Imnul Golanilor”, compus de Cristi Pațurcă în 1990, în Piața Universității, în cadrul protestelor denumite ”Golaniada”.

Ikoko titular, Perica în lot pentru prima dată

Fanii lui Dinamo, extrem de mulțumiți după victoria din derby-ul cu FCSB au umplut tribunele stadionului din Clinceni la meciul cu Metaloglobus, iar înaintea jocului au așteptat sosirea autocarului. .

Pentru această partidă, tehnicianul croat l-a titularizat la chiar prima convocare pe fundașul dreapta Jordan Ikoko. Fotbalistul congolez în vârstă de 31 de ani a profitat și de absența lui Maxime Sivis.

O altă veste bună pentru ”câini” este recuperarea atacantului Stipe Perica, care pentru prima dată în acest sezon se află în lot. Croatul a revenit după o accidentare suferită în primul amical al verii, care l-a făcut să piardă ambele cantonamente.

