Sport

Galeria lui Dinamo a luat cu asalt stadionul din Clinceni! PCH a cântat ”Imnul Golanilor” și l-a înjurat pe Ion Iliescu. Video

Suporterii lui Dinamo domină fundalul sonor la meciul cu Metaloglobus, însă PCH a avut și câteva scandări controversate.
Marian Popovici
08.08.2025 | 22:20
Galeria lui Dinamo a luat cu asalt stadionul din Clinceni PCH a cantat Imnul Golanilor si la injurat pe Ion Iliescu Video
ULTIMA ORĂ
3 poze
Vezi galeria
PCH, scandări controversate la meciul Metaloglobus - Dinamo. Sursă foto: Fanatik

După ce Dinamo a câștigat derby-ul cu rivala FCSB și a pus capăt unei serii negre, fanii au luat cu asalt stadionul din Clinceni și au creat o atmosferă incendiară. Dar, cei din PCH au ieșit din nou în decor.

ADVERTISEMENT

Pe cine au înjurat fanii din PCH la Metaloglobus – Dinamo

Prezenți în număr extrem de mare la întâlnirea care deschide etapa cu numărul 5 din SuperLiga, suporterii dinamoviști și-au dat din nou în petec cu scandări și cu injurii la adresa rivalilor și nu numai.

După ce a scandat împotriva formației CSA Steaua din Liga 2, galeria lui Dinamo a început înjurăturile la adresa fostului președinte Ion Iliescu, decedat în urmă cu trei zile, care a fost hulit și la un joc din turul 2 al Cupei României.

ADVERTISEMENT

După ce au avut scandări macabre la adresa primului președinte al României de după Revoluție, ultrașii din PCH au cântat ”Imnul Golanilor”, compus de Cristi Pațurcă în 1990, în Piața Universității, în cadrul protestelor denumite ”Golaniada”.

Ikoko titular, Perica în lot pentru prima dată

Fanii lui Dinamo, extrem de mulțumiți după victoria din derby-ul cu FCSB au umplut tribunele stadionului din Clinceni la meciul cu Metaloglobus, iar înaintea jocului au așteptat sosirea autocarului. Unul dintre fani a mers direct la Zeljko Kopic și a început să-l pupe.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

Pentru această partidă, tehnicianul croat l-a titularizat la chiar prima convocare pe fundașul dreapta Jordan Ikoko. Fotbalistul congolez în vârstă de 31 de ani a profitat și de absența lui Maxime Sivis.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

O altă veste bună pentru ”câini” este recuperarea atacantului Stipe Perica, care pentru prima dată în acest sezon se află în lot. Croatul a revenit după o accidentare suferită în primul amical al verii, care l-a făcut să piardă ambele cantonamente.

ADVERTISEMENT

Scandările galeriei dinamoviste

Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram, perla lui Mihai Rotaru: “E...
Fanatik
Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram, perla lui Mihai Rotaru: “E numărul 1 pentru export”
AS Monaco – Inter Milano 1-2, live video, meci amical de lux. Bonny,...
Fanatik
AS Monaco – Inter Milano 1-2, live video, meci amical de lux. Bonny, primul gol pentru echipa lui Chivu
Deplorabil! Imagini din lumea a treia cu gazonul de care se plânge toată...
Fanatik
Deplorabil! Imagini din lumea a treia cu gazonul de care se plânge toată SuperLiga. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!
gsp.ro
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digisport.ro
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară...
gsp.ro
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară de 150 de tone de aur! Incredibil ce a urmat
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Libertatea.ro
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!