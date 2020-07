PCH vrea înghețarea campionatului după ultimele cazuri COVID-19 din Liga 1: “Cum se fac testele la echipa de pe centură, care se laudă că are propria clinică?”

La Dinamo este un adevărat focar de coronavirus. Zece jucători sunt infectați cu COVID-19, iar echipa lui Gigi Mulțescu a ajuns la trei meciuri amânate în acest sezon. Între timp a apărut un caz și la CFR Cluj, iar Peluza Cătălin Hîldan nu a ratat ocazia de a-i critica pe cei de la LPF și FRF.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei 10 jucători depistați pozitiv de la Dinamo până acum sunt: Valentin Lazăr, Filip Mrzljak, Ricardo Grigore, Mihai Popescu, Alexandru Răuță, Ștefan Fara, Andrei Sin, Diego Fabbrini, Aleksander Mitrovic şi Dan Tălmaciu.

Suporterii lui Dinamo vor înghețarea campionatului lăsând să se înțeleagă că LPF este dispusă să riște sănătatea fotbaliștilor pentru a încasa suma integral din drepturile tv. Fanii nu au încredere că la celelalte rivale din Casa Pariurilor Liga 1 testele se fac la cele mai înalte standarde.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

PCH vrea înghețarea campionatului după ultimele cazuri COVID-19 din Liga 1

“COVID-19 TRANSMIS ÎN DIRECT

Apăruse un video cu un tip care a reușit să scape de covid luând televizorul la topoare. Dincolo de glumă, există și un mare adevăr: Covid-ul se răspândește prin televizor.

Sunt lucruri pe care ne-am abținut să le spunem pentru că la Dinamo avem și pozitivi și mai suntem și la coada clasamentului. (era bine dacă se abținea și Bălănescu de la anumite declarații)

ADVERTISEMENT

Dar acum, când virusul a ajuns și la alții, e bine s-o spunem.

De ce se îmbolnăvesc fotbaliștii?

De ce nu se oprește Liga 1?

De ce regula izolării a fost valabilă până acum doar pentru două echipe?

De ce se fac testele după ureche și se dau rezultatele în funcție de relația cu DSP-ul local?

De ce LPF și FRF sunt pentru unii mumă și pentru alții covid?

La toate aceste întrebări există un singur răspuns: Televiziunea trebuie să meargă mai departe.

Noi știm că de la covid se moare. Dumnealor ne spun că murim dacă oprim televizările meciurilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu vreți să se mai joace? Treaba voastră, dar nu vă mai dăm niciun leu. Băgați juniorii, infectați-i pe toți, dar nu cumva să opriți distracția de la tv!”

“Cum se fac testele prin provincie? Cum se fac testele la echipa de pe centură, care se laudă că au propria clinică unde primești rezultatele pe care le comanzi?”

Fotbalul face audiență. Când mai e presărat și cu zeci de cazuri de covid-19, ai și mai multe subiecte care fac audiență.

The show must go on! Să intre publicitatea! Nu contează că suporterii nu au voie pe stadion nici dacă ar sta la 10 metri unii de alții, important este să vedem la tv sângele infectat al gladiatorilor.

Nu mai contează că la fazele în care ai fost furat la offside și henț nu vezi nicio reluare. În momentul ăla, cel mai important este să vezi publicitatea la pariuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În toată lumea asta în care telecomanda ne telecomandă pe toți, nu avem nevoie de echipe care pot supraviețui din contribuția suporterilor. Ar fi un pericol. Nu ar mai depinde de CUTIA MILEI de la televiziuni.

Nebunii mai cumpără și toate biletele la meciurile la care n-au voie pe stadion. Se ridică ”huliganii” și ne strică jucăria.

Păi dacă ăștia dau pe bilete și pe cotizații banii pe care până acum îi pierdeau la pariuri… e cam groasă treaba.

ADVERTISEMENT

Ce frumos ar fi fost să avem televiziuni de sport care să pornească prin țară cu microfonul și camera în încercarea de a afla adevărul… Cum se fac testele prin provincie? Cum se fac testele la echipa de pe centură, care se laudă că au propria clinică unde primești rezultatele pe care le comanzi?

Cum se respectă izolarea acolo unde camera de televiziune nu e tot timpul cu lentila pe tine?

“Noi am fi ales cu bucurie în Liga a 4-a, dacă asta ne-ar fi salvat căpitanul în acel octombrie negru”

Până la urmă nici nu e vorba de fotbal, de Liga 1 sau Liga 2. E vorba de viață și de moarte.

Noi am fi ales cu bucurie în Liga a 4-a, dacă asta ne-ar fi salvat căpitanul în acel octombrie negru. Viața unui om e mai importantă decât tot fotbalul.

Veți avea pe conștiință nu doar răspândirea virusului pe la toate echipele, ci răspândirea lui, cu bună știință, în familiile jucătorilor și angajaților și mai deprarte în comunitate.

ADVERTISEMENT

Punem pariu? Pe goluri, cartonașe și pozitivi. Ce cotă are echipa X să iasă cu un caz de covid până la ora meciului?

Palpitant! Trăiește la maxim experiența asta!

Ce cotă are Dinamo să fie arbitrată de un pozitiv și să plătească cea mai mare amendă că n-a blocat virusul?

Pentru nebunii ca noi rămâne să pariem tot pe www.programddb.ro”, este mesajul transmis de suporteri pe pagina de Facebook.