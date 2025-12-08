Pe aici nu se trece! De când n-a mai pierdut FC Botoșani un meci pe teren propriu, în SuperLiga României

ADVERTISEMENT

FC Botoșani și Rapid închid etapa a 19-a, diseară, d ela ora 20.30, pe terenul moldovenilor. Cele două echipe sunt despărțite în clasament de două puncte, avansul giuleștenilor putând fi anulat de o eventuală victorie a gazdelor.

FC Botoșani nu a mai pierdut acasă din aprilie

Meciul aduce față în față, FC Botoșani, care are cea mai bună apărare din campionat, doar 14 goluri încasate și gruparea antrenată de Costel Gîlcă, care are cel mai bun atac – 33 de goluri marcate (25 din acțiune).

insuccesul oprind o serie de invincibilitate a Rapidului pe teren advers formată din șase victorii și șapte remize.

Botoșaniul este însă o redută greu de depășit pe teren propriu. Echipa n-a mai pierdut acasă de aproape opt luni, mai precis de pe 14 aprilie 2025, când a fost învinsă de Oțelul Galați cu 1-0.

Moldovenii au un singur eșec, pe teren propriu, în 2025

Aceea a fost singura înfrângere suferită acasă de elevii lui Leo Grozavu în principala competiție internă în acest an calendaristic. Bilanțul lor cuprinde nouă succese și opt rezultate de egalitate.

Moldovenii au cedat însă în Cupă, chiar săptămâna trecută, când au pierdut cu Hermannstadt. Un rezultat surprinzător în fața unei echipe din subsolul clasamentului, care a rămas și fără antrenor după despărțirea de Marius Măldărășanu.

Iftime e convins că nu va pierde

Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, nu-și face însă griji înaintea meciului cu Rapid. „Este un meci complicat, dar este un meci pe care îl voi câștiga. Este meciul la care nu am emoții. Eu mă tem de Dinamo și Craiova. Eu nu spun că Rapidul nu este o echipă bună, asta, așa, ca să fiu puțin arogant, să doară mult. Sunt încrezător, pentru că echipa noastră, în afară de mici bucăți în meciurile cu Dinamo și Craiova, a arătat bine.

În tur, cu Rapid am avut o echipă cârpită. Bine, mi-a cârpit-o și Kovacs. Nu eram încă formați, dar acum cred că echipa noastră se poate bate de la egal la egal cu Rapid. Craiova și Dinamo au ceva structural, cât cunosc eu fotbal, în echipa lor”, a spus Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

Lucrurile nu vor fi însă simple pentru moldoveni, care au două absențe importante. Fundașul central senegalez Eldhadji Diaw are patru galbene, la fel și mijlocașul Mihai Bordeanu.

Rezultate celor de la FC Botoșani, în SuperLiga, pe teren propriu în 2025

FC Botoșani – Dinamo 1-1

FC Botoșani – Hermannstadt 2-0

FC Botoșani – UTA 2-1

FC Botoșani – FCSB 3-1

FC Botoșani – U Craiova 1-1

FC Botoșani – Csikszereda 3-1

FC Botoșani – FC Argeș 3-1

FC Botoșani – Unirea Slobozia 4-0

FC Botoșani – Farul 1-1

FC Botoșani – Hermannstadt 2-1

FC Botoșani – Unirea Slobozia 1-1

FC Botoșani – Oțelul 0-1

FC Botoșani – Farul 4-3

FC Botoșani – Unirea Slobozia 1-0

FC Botoșani – U Craiova 2-2

FC Botoșani – Rapid 1-0

FC Botoșani – Dinamo 1-1

FC Botoșani – Sepsi 0-0

FC Botoșani – CFR Cluj 1-1