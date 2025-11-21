News

„Pe Bolojan nu-l apucă Sf. Ion în funcţie!” Gigi Neţoiu face un anunţ şoc şi anunţă numele viitorului premier al României. Video

Gigi Nețoiu face un anunț șoc despre viitorul Guvernului, spunând că Ilie Bolojan nu va mai rămâne mult timp în funcția de premier al României. Mai mult, știe și cine îi va lua locul
Raluca Alexe
21.11.2025 | 14:13
Pe Bolojan nul apuca Sf Ion in functie Gigi Netoiu face un anunt soc si anunta numele viitorului premier al Romaniei Video
Gigi Nețoiu crede că Ilie Bolojan va pleca în curând din fruntea Guvernului României / sursa: colaj Fanatik
Gigi Nețoiu, candidat la Primăria Capitalei, a făcut un anunț șoc referitor la soarta României în ceea ce privește Guvernul și funcția lui Ilie Bolojan. Politicianul susține că șeful Executivului va pleca la scurt timp după începerea noului an.

Gigi Nețoiu, anunț șoc: „Pe Bolojan nu-l apucă Sf. Ion în funcţie!”

Invitat la Fanatik Exclusiv, Gigi Nețoiu a vorbit despre măsurile de austeritate aplicate de Guvernul condus de Ilie Bolojan în contextul crizei economice. Candidatul la Primăria Capitalei a explicat cum companiile nu mai au bani să plătească taxe și impozite, astfel că dau angajați afară sau intră în faliment, iar oamenii de rând nu mai au putere să cotizeze la bugetul statului din veniturile mici pe care le au.

„Noi după ce că avem puțin, venim cu aceste măsuri și omorâm tot. Sunt zeci de mii de societăți care dau oameni afară, intră în faliment. Dacă intră în faliment, de unde mai plătesc taxe la stat? De unde colectăm? Unde sunt ăia care au furat? Noi rămânem cu gropile, cu drumurile începute și neterminate”, a declarat Gigi Nețoiu la Fanatik Exclusiv.

Cine ar urma să vină la conducerea Guvernului

Întrebat ce se va întâmpla cu Ilie Bolojan în contextul acestor creșteri de taxe și impozite și a celorlalte măsuri de austeritate dure, Gigi Nețoiu a spus că imediat după anul nou, premierul va fi revocat din funcție.

„Nu mai apucă, nicio șansă, mai dau o bombă. Maxim 7 ianuarie, dar e mult, repede se schimbă treaba. Eu sunt un ofițer de informații foarte bine pregătit. Până după Sfântul Ion”, a explicat Nețoiu, care a adăugat că există deja și două persoane care ar fi îndreptățite să ocupe scaunul de premier al României și președinte al Partidului Național Liberal.

„Sunt doi oameni pe care eu îi respect, domnul ministru de Interne, Predoiu, și domnul de la Ministerul de Finanțe, unul dintre ei va fi președinte și premier. Oamenii n-au bani să plătească nici prima măsură, de unde a treia. 100% pleacă și din șefia PNL-ului. Apoi la Oradea, un oraș superb, acolo a performat, acolo se va duce”, a conchis Nețoiu.

