„Pe Boutoutaou, îl bagă Reghecampf și îl scoate Gigi Becali”. Ce s-a întâmplat în FCSB – Corvinul 0-1

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Înfrângerea suferită de FCSB în fața Corvinului Hunedoara, scor 0-1, a reaprins discuțiile despre implicarea lui Gigi Becali în deciziile tehnice ale echipei! La FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Baratky, Adrian Ilie și moderatorul Cristi Coste au analizat schimbările făcute la pauză de Laurențiu Reghecampf, iar în centrul dezbaterii s-a aflat Aymen Boutoutaou. Cristi Coste a lansat o ipoteză spectaculoasă, sugerând că fotbalistul ar fi fost titularizat de antrenor, dar înlocuit la dorința patronului.

Gigi Becali, acuzat că influențează schimbările de la FCSB! Boutoutaou, în centrul discuțiilor

Eșecul FCSB cu Corvinul Hunedoara a provocat o dezbatere aprinsă în studioul FANATIK SUPERLIGA. Nu doar rezultatul a fost analizat, ci și modul în care sunt luate deciziile sportive la formația roș-albastră. Bogdan Baratky a ridicat problema strategiei sportive de la FCSB, întrebând cine decide transferurile, schimbările și direcția în care trebuie să meargă echipa. În opinia sa, răspunsul este unul singur: Gigi Becali.

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„Cine face la FCSB strategia sportivă? Vorbim despre a aduce șase jucători, de a schimba, cine face totul? Gigi Becali”, a declarat Bogdan Baratky la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Coste a continuat analiza și a adus în discuție , fotbalistul înlocuit la pauza confruntării cu Corvinul. Moderatorul emisiunii consideră că patronul FCSB nu este mulțumit de jucător și a sugerat că acest lucru ar putea explica schimbarea sa.

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„A spus-o chiar dânsul cu subiect și predicat, în sensul în care a trimis și o săgeată către transferurile care deja s-au realizat, în special către Boutoutaou. Îl deranjează Boutoutaou pentru că nu a fost adus de el și, dacă ar fi să calculăm pragmatic până acum, nu e cum își dorea. Nu are cum să-l lase 90 de minute în teren pe Boutoutaou, pentru că nu-i place. Ca să glumesc, dar nu e chiar glumă, ieri îl bagă în teren Reghecampf și îl scoate Gigi Becali, ceva de genul ăsta”, a spus Cristi Coste.

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Adrian Ilie a explicat ce s-a schimbat în jocul FCSB după pauză

Adrian Ilie a analizat și a remarcat o diferență importantă în jocul ofensiv. Fostul internațional consideră că, înainte de pauză, roș-albaștrii reușeau să ajungă în careul advers și să creeze situații periculoase, chiar dacă formația din Hunedoara a fost mai agresivă.

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„Joci o repriză în care aduci mingea în careu de câteva ori, îți creezi ceva ocazii pe acolo. Corvinul, mult mai agresivă și în prima repriză, dar a avut o singură ocazie. De partea cealaltă, FCSB-ul încerca să-și creeze, a ajuns și a doua repriză a făcut schimbări și nu a mai ajuns nimeni să pună probleme”, a explicat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Bogdan Baratky a revenit asupra subiectului și a explicat de ce consideră că intervențiile patronului pot afecta planurile tactice ale unui antrenor. În opinia sa, Laurențiu Reghecampf își pregătește meciurile în funcție de propriile idei, de evoluția jocului și de schimbările pe care intenționează să le facă.

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„Fotbalul e gândit cu multe capete. Reghecampf îl gândește într-un fel, face echipa în alt fel, își planifică schimbările în funcție de ce se întâmplă și apare un element disturbator pentru strategia lui, adică Gigi”, a punctat Bogdan Baratky.

„Nu ai cum să-l scoți pe Boutoutaou!” Cristi Coste, verdict despre schimbările de la pauză

Cristi Coste a insistat asupra modificărilor efectuate la pauza meciului cu Corvinul și a explicat de ce are dubii că toate au fost decise exclusiv pe criterii tactice. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a atras atenția în special asupra înlocuirii lui Boutoutaou, dar a amintit că și David Miculescu a ieșit de pe teren în același moment.

„Mă raportez și la ce a zis Adi. S-au făcut trei modificări la pauză și în momentul în care îl scoți pe Boutoutaou îți dai seama că nu e schimbare de antrenor, puteți spune ce vreți. Și, ca să fie totul acoperit cu ghilimelele de rigoare, iese și Miculescu tot atunci. Nu ai cum să-l scoți pe Boutoutaou și să-l bagi pe Politic”, a încheiat Cristi Coste.