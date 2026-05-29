Pe câți bani a pus mâna Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în optimi la Roland Garros! Știm adversara pentru sferturi

Sorana Cîrstea și-a asigurat o sumă fabuloasă de bani după ce s-a calificat în optimile turneului de la Roland Garros. Prima rachetă a României, Sorana Cîrstea, locul 18 WTA, a câștigat fără probleme meciul cu jucătoarea din Argentina, Solana Sierra (68 WTA), scor 6-0, 6-0. Aceasta revine astfel în optimile de la Roland Garros după o pauză de 5 ani.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Roland Garros după victoria fantastică obținută în turul 3 cu Solana Sierra. Pentru un loc în sferturi, Cîrstea se va duela cu chinezoaica Xiyu Wang (148 WTA), care a produs o surpriză majoră, învingând-o cu 6-3, 7-5 pe Yuliia Starodubtseva (Ucraina, 55 WTA) în turul al treilea al competiției din Franța.

După ce și s-a calificat în optimi, , dar și 280 de puncte WTA. Sorana Cîrstea și Xiyu Wang s-au întâlnit o singură dată, în ianuarie 2020, în primul tur al turneului de la Shenzhen. Chinezoaica, care avea atunci doar 18 ani, a reușit să se impună în acel duel, cu 3-6, 6-1, 6-1.

Dacă va reuși să treacă și de sportiva din China, Sorana Cîrstea ar întâlni în sferturi învingătoarea din duelul Mirra Andreeva – Jil Teichmann. Românca a întâlnit-o o singură dată pe Andreeva, chiar în acest an, în sferturile turneului de la Linz, unde rusoaica s-a impus cu 7-6, 4-6, 6-2. Cîrstea are un palmares mult mai bogat contra lui Jil Teichmann, pe care a întâlnit-o de opt ori. Bilanțul întâlnirilor directe este egal, cu patru victorii pentru fiecare sportivă.

Dacă va reuși să se impună în duelul cu Xiyu Wang, în care pornește cu prima șansă, Sorana Cîrstea își va egala cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam, o prezență în sferturile de finală. Românca a reușit de două ori acest lucru: în 2009, chiar la Roland Garros, când avea doar 19 ani, și în 2023 la US Open.

În 2009, Cîrstea a învins-o în primul tur pe Carly Gullickson, din SUA, iar apoi a trecut de trei jucătoare uriașe pentru a ajunge în sferturi: Alize Cornet, Caroline Wozniacki și Jelena Jankovic. Parcursul său a fost încheiat de australianca Samantha Stosur, care s-a impus în sferturi cu 6-1, 6-3.