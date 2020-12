Pe câţi bani îi dă drumul Gigi Becali lui Sergiu Buş! Ce discuţii a avut patronul cu staff-ul. Exclusiv

Adus la FCSB pentru a rezolva problema atacului, Sergiu Buș nu l-a impresionat pe Gigi Becali. FANATIK a aflat că patronul FCSB ar fi fost dispus să îl vândă pe vârf în această iarnă.

Transferul lui Sergiu Buș la FCSB a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK în vara anului 2020 și confirmat apoi de Becali, care mărturisea că are mare încredere în vârf. Acum, patronul roș-albaștrilor ar fi dispus să renunțe la atacant.

Salvarea pentru Buș ar veni din partea staff-ului tehnic al celor de la FCSB, care îl găsesc un om util pentru că poate crea culoare pentru mai eficienții Dennis Man și Florinel Coman.

Pe câți bani îi dă drumul Gigi Becali lui Sergiu Buș. Vrea cât i-a dat la semnătură!

În vârstă de 28 de ani, Sergiu Buș nu mai este un tânăr neexperimentat, iar Gigi Becali aștepta de la el goluri și evoluții solide atunci când l-a adus de la Gaz Metan Mediaș.

„Sergiu Buș e genul de atacant care mie îmi place, nu am mai avut până acum un asemenea jucător. Mobil, execuție, dă bine cu capul, viteză și forță. E un jucător care va intra bine în combinație cu Man și cu Florinel Coman. A semnat pe 3 ani și va avea o clauză de 2 milioane de euro. Bine, nu banii mă interesează pe mine acum. Pe mine mă interesează cupele europene și ca la anul nimeni să nu schițeze vreun gest în fața noastră la titlu. Vom fi ca Juve în Italia, detașați pe locul 1 8 ani la rând. restul să se bată pentru locul 2”, spunea Becali la conferința de prezentare a lui Sergiu Buș la FCSB.

Așadar, atacantul era adus la formația roș-albastră cu scopul de a fi o adevărată mașinărie de goluri. Doar că rezultatele nu au fost cele scontate, iar FANATIK a aflat că patronul s-a răzgândit rapid în privința atacantului și ar vrea să scape de el încă din această iarnă. Atunci când a fost transferat, Buș a fost ademenit și cu o sumă impresionantă oferită la semnătură. 120.000 de euro a încasat din partea lui Gigi Becali.

La doar cinci luni după ce l-a adus de la Gaz Metan Mediaș. patronul roș-albaștrilor s-a convins deja de Buș și vrea să îl lase să plece încă din această iarnă, pentru exact aceeași sumă pe care i-a plătit-o la semnătură. Sergiu Buș ar avea opțiunea de a rămâne liber de contract, dacă ar achita cei 120.000 de euro! Alternativ, orice club îl dorește pe atacant ar putea să îl achiziționeze în schimbul acelorași bani.

2.000.000 de euro este clauza de reziliere din contractul lui Sergiu Buș;

este clauza de reziliere din contractul lui Sergiu Buș; Pentru 120.000 de euro era dispus Gigi Becali să îl lase să plece în iarnă;

era dispus Gigi Becali să îl lase să plece în iarnă; Până în 2023 mai are contract atacantul cu FCSB.

Salvat de staff? Oamenii lui Toni Petrea îl văd esențial pentru atac

În 10 meciuri de campionat jucate în tricoul roș-albastru, atacantul născut în Cluj-Napoca a marcat doar două goluri și o pasă decisivă. În condițiile în care Dennis Man are 12 goluri și șase pase decisive în cont, Gigi Becali nu doar că îl consideră pe Buș un vârf ineficient. Atacantul este considerat a fi și un jucător dispensabil pentru liderul Ligii 1.

Numai că oamenii din staff-ul tehnic al lui Toni Petrea nu sunt de acord cu patronul și cred că Sergiu Buș este un fotbalist mult mai util decât o arată cifrele. FANATIK a aflat că, pentru a-și susține punctul de vedere, aceștia i-au explicat patronului că atacantul este un excelent creator de spații pentru oamenii din benzi. În opinia lor, „perlelor” Dennis Man și Florinel Coman le este facilitată strălucirea de munca depusă de fotbalistul transferat de la Mediaș.

Astfel, Gigi Becali, ar fi decis pentru moment să ia în calcul rămânerea lui Buș la FCSB și din iarnă, iar echipa roș-albastră ar putea să se bazeze în continuare pe serviciile atacantului. Cu toate acestea, patronul se gândește la soluții noi pentru a întări forța ofensivă a echipei sale.

10 apariții a adunat Sergiu Buș pentru FCSB în actuala ediție a Ligii 1;

a adunat Sergiu Buș pentru FCSB în actuala ediție a Ligii 1; 2 goluri și 1 assist are atacantul adus de la Mediaș;

are atacantul adus de la Mediaș; 1 meci a jucat Sergiu Buș în Europa League pentru FCSB, fără a reuși ceva notabil.

Visează la Constantin Budescu. Cucerit de evoluția lui „Budi” în UTA – Astra 0-6

Indiferent dacă va renunța sau nu la Sergiu Buș, Gigi Becali s-a apucat de căutat noi variante pentru atacul echipei sale. Atras și de Dumitru Cardoso, de la Gaz Metan Mediaș, patronul roș-albaștrilor a fost recucerit de Constantin Budescu.

În vârstă de aproape 32 de ani, fotbalistul de la Astra Giurgiu i-a luat ochii lui Becali în meciul câștigat de echipa sa pe terenul formației UTA Arad cu 6-0. FANATIK a aflat că Becali îl vrea neapărat pe Budescu la FCSB în această iarnă, iar atacantul nu ar refuza o revenire în tabăra roș-albastră.

„Da, am văzut că cei de la FCSB și-au revenit și sper să o țină tot așa. Merită să câștige campionatul. Nu au mai câștigat de mult timp și pot face acest lucru. Am mai discutat cu Gigi Becali. Dar în ultima perioadă nu am mai vorbit cu el. Mai vorbesc cu cei de acolo. Am prieteni și țin legătura cu ei. În perioada de transferuri pot discuta cu oricine. Mie îmi place să joc în România”, spunea Budescu la începutul lunii decembrie.

