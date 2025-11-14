Pe ce a cheltuit George Pușcaș 10.000 de euro dintr-un foc: „Bă, tu ești normal?”. Video

George Pușcaș (29 de ani) nu mai are echipă din septembrie, atunci când s-a despărțit de turcii de la Bodrum. Cu toate acestea, atacantul nu duce lipsă de bani și și-a permis luxul de a plăti 10.000 de euro pentru una dintre pasiunile sale, adidașii.
Într-o postare pe rețelele de socializare, influencerul „GAVLAU” (n.r. – Laurențiu Gavrilaș) a dezvăluit că a fost acasă la George Pușcaș pentru a-i vedea colecția impresionantă de adidași a atacantului.
În clip apare și George Pușcaș, care încearcă să fie modest în momentul în care influencerul arată la cameră o pereche de adidași Nike Air Jordan în valoare de 10.000 de euro.
„Păzea că și-a luat Pușcaș opinci… 10.000? Ăsta e prețul”, a reacționat GAVLAU. „E, 10.000… Puțin mai puțin”, a replicat George Pușcaș.
„10.000 de euro? Ăsta e prețul? Bă, tu ești normal”, a continuat, intrigat, influencerul. „Lasă, nu contează prețul. Hai să îți arăt calitate mai exactă”, a adăugat Pușcaș. „Ce calitate? E un Passat B6 de la 2003 forță rău de tot”, a conchis GAVLAU.
Vezi această postare pe Instagram
George Pușcaș e liber de contract și nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025, când a evoluat în eșecul lui Bodrumspor, scor 0-4, cu Beșiktaș. Atacantul a jucat un singur sezon în Turcia, acolo unde, în 34 de meciuri, a marcat 8 goluri și a dat 1 assist.
În toată această perioadă, internaționalul român a avut mai multe oferte, inclusiv de la Legia Varșovia, în perioada când Edi Iordănescu era antrenorul polonezilor. Recent, presa internațională a scris că George Pușcaș ar avea oferte atât din Spania, cât și din Italia.