Pe ce a cheltuit George Pușcaș 10.000 de euro dintr-un foc: „Bă, tu ești normal?”. Video

George Pușcaș (29 de ani) nu mai are echipă din septembrie, atunci când s-a despărțit de turcii de la Bodrum. Cu toate acestea, atacantul nu duce lipsă de bani și și-a permis luxul de a plăti 10.000 de euro pentru una dintre pasiunile sale, adidașii.

Pe ce a cheltuit George Pușcaș 10.000 de euro

Într-o postare pe rețelele de socializare, influencerul „GAVLAU” (n.r. – Laurențiu Gavrilaș) a dezvăluit că a fost acasă la George Pușcaș pentru a-i vedea colecția impresionantă de adidași a atacantului.

În clip apare și George Pușcaș, care încearcă să fie modest în momentul în care influencerul arată la cameră o pereche de adidași Nike Air Jordan în valoare de 10.000 de euro.

„Păzea că și-a luat Pușcaș opinci… 10.000? Ăsta e prețul”, a reacționat GAVLAU. „E, 10.000… Puțin mai puțin”, a replicat George Pușcaș.

„10.000 de euro? Ăsta e prețul? Bă, tu ești normal”, a continuat, intrigat, influencerul. „Lasă, nu contează prețul. Hai să îți arăt calitate mai exactă”, a adăugat Pușcaș. „Ce calitate? E un Passat B6 de la 2003 forță rău de tot”, a conchis GAVLAU.

Vezi această postare pe Instagram

George Pușcaș, fără meci oficial de peste cinci luni

George Pușcaș e liber de contract și nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025, când a evoluat în eșecul lui Bodrumspor, scor 0-4, cu Beșiktaș. și a dat 1 assist.

În toată această perioadă, internaționalul român a avut mai multe oferte, polonezilor. Recent, presa internațională a scris că , cât și din Italia.