Pe ce a cheltuit Gigi Mulțescu prima luată după ce a câștigat Cupa României cu Jiul Petroșani în 1974. ”Am alergat ca un câine în meciul ăla, aveam mare nevoie de bani!”

Fostul mare fotbalist și antrenor , lasă în urma lui multe povești de viață. De-a lungul carieriei, Gigi Mulțescu a trăit multe momente de glorie, dar a și trecut prin cumpene care l-au marcat.

Pe ce a cheltuit Gigi Mulțescu prima luată după ce a câștigat Cupa României cu Jiul Petroșani în 1974

Ca fotbalist, Gigi Mulțescu a câștigat șase trofee. Trei campionate, toate cu Dinamo (1982, 1983, 1984) și trei Cupe ale României (1974, 1982, 1984). Primul trofeu, Cupa României din 1974, l-a cucerit cu Jiul Petroșani, pentru care a jucat opt sezoane, între 1971-1979.

În finala disputată pe 23 iunie 1974, pe stadionul Republicii din București, Jiul a învins Poli Timișoara, scor 4-2, cu două goluri marcate de Gigi Mulțescu.

Legendarul fotbalist avea pe atunci 23 de ani. Era în plină ascensiune, dar măcinat de probleme acasă. Gigi Mulțescu a povestit că în aceea perioadă soția lui suferea de scleroză în plăci!

Fostul mare mijlocaș a dezvăluit într-un interviu acordat în 2022 pentru , cu ocazia împlinirii a 48 de ani de la unicul trofeu din istoria Jiului, Cupa României, că pentru acea performanță a încasat o primă de 10.000 de lei, pe care a cheltuit-o pentru tratamentul soției sale, Sonia.

”Am alergat ca un câine în meciul ăla, aveam mare nevoie de bani!”

”Am alergat ca un câine în meciul ăla, aveam mare nevoie de bani! Am luat vreo 10.000 de lei, dacă nu mă înșală memoria. Nu erau cine știe ce, vreo două salarii de fotbalist. Sau vreo cinci-șase pentru un muncitor obișnuit”, a mărturisit Mulțescu.

Întrebat dacă a făcut ceva special cu acea sumă, fostul fotbalist a explicat: ”Da, chiar am făcut ceva deosebit… I-am cumpărat nevestei niște medicamente scumpe de prin Franța! La nici 20 de ani, suferea de scleroză în plăci!

Asta deși făcuse handbal la nivel de ligă secundă, deci fusese o persoană activă, cu un stil de viață sănătos. A trecut prin multe, inclusiv o intervenție chirurgicală complicată la coloană. Din fericire, a avut zile, cum se zice”.

Sonia Mulțescu, despre Gigi Mulțescu: ”Mereu avea un moral foarte bun pe care mi l-a transmis şi mie”

Într-un interviu tulburător acordat pentru FANATIK,

”Înainte de a-l avea pe Cătălin, eu m-am îmbolnăvit foarte rău. Am fost internată la Elias vreo trei luni de zile, am umblat şi prin nişte spitale din ţară. Venea, săracul, şi la mine, apoi pleca la lot şi înapoi.

Pleca la Petroşani, mereu pe drumuri. Eram tineri şi ştiam că problemele se rezolvă. Mereu avea un moral foarte bun pe care mi l-a transmis şi mie”, a rememorat cu emoție în glas soția lui Gigi Mulțescu.

Gigi şi Sonia Mulţescu au avut un mariaj de 51 de ani. ”Din 1973 suntem căsătoriţi. Ne-am căsătorit imediat după ce am dat Bacalaureatul. Apoi am mers la mare. Ne-am hotărât să mergem la mare, iar mama mi-a spus: ’Aaa, cum să mergi aşa la mare, necăsătorită?’.

Bun, atunci am spus că ne căsătorim: Ne-am căsătorit imediat după ce am dat Bacalaureatul. Apoi am mers la mare. Au fost ani foarte frumoşi alături de Gigi. Cu trăiri intense, cu bucurii pe măsură”, a povestit Sonia Mulțescu, pentru FANATIK.

Cum a câștigat Jiului Petroșani Cupa României, ediția 1973-1974

Sibiu, 16-zecimi: Jiul – Partizanul Bacău 2-1 (Stoichiţă, Rozsnyai)

Bucureşti, 8-imi: Jiul – Petrolul Ploieşti 4-2 (Rozsnyai 2, Mulţescu 2)

Bucureşti, sferturi: Jiul – ASA Tg. Mureş 1-0 (Szucs)

Bucureşti, semifinale: Jiul – Chimia Rm. Vâlcea 1-0 (Rozsnyai)

București, finală: Jiul – Poli Timișoara 4-2 (Mulțescu 2, Rozsnyai, Szucs)

Gigi Mulțescu va fi înmormântat la Cimitirul Reînvierea

Ceremonia de înmormântare a lui , va avea loc miercuri, 18 septembrie, la Cimitirul Reînvierea din cartierul bucureștean Colentina.

Trupul neînsuflețit al fostului mare fotbalist și antrenor a fost depus marți, 17 septembrie, la capela cimitirului. Înaintea plecării de la stadionul Dinamo, sicriul a făcut un tur de onoare pe arena pe care Gigi Mulțescu scris istorie.

