Pe ce a dat vina Costel Gâlcă după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României Betano: „Ne-a îngreunat jocul”

Unul dintre obiectivele Rapidului din acest sezon era Cupa României, însă giuleștenii au fost eliminați încă din faza grupelor, după ce nu au reușit să o învingă pe CFR Cluj în „Gruia”. Elevii lui Costel Gâlcă au făcut un meci foarte slab, iar antrenorul a dat vina pe suprafața de joc.

Ce a spus antrenorul giuleștenilor după ce a fost eliminat din Cupa României Betano

După fluierul de final, suprafața slabă de joc a fost alibiul perfect pentru Costel Gâlcă. Rapid nu a prestat un fotbal plăcut în meciul contra lui CFR Cluj și a dat primul șut pe spațiul porții abia în minutul 88, când a venit și golul norocos al lui Pașcanu.

Jocul giuleștenilor nu a avut o calitate foarte bună în ultima vreme, iar forma slabă a căpitanului Alex Dobre poate fi unul dintre motivele principale. În discursul de la flash-interviu, antrenorul lui Rapid, Costel Gâlcă, s-a plâns de mai multe ori de terenul de joc extrem de slab: „Mă așteptam la un meci greu. Am reacționat după ce am primit gol, dar terenul a fost foarte greu. Trebuia să ducem mingea mai repede la margine, să venim cu mai multe centrări, să avem prezență în careu.

Am schimbat anumiți jucători, ne-am uitat și la numărul de minute. Am ajuns bine la acest meci, dar terenul a îngreunat situația jocului nostru”, a spus Costel Gâlcă, conform

Ce echipe s-au calificat în sferturi din Grupa A și cu cine vor juca în sferturi

, formația lui Daniel Pancu se califică în sferturile Cupei României Betano de pe poziția secundă, în timp ce FC Argeș este marea câștigătoare a grupei, cu maximum de puncte.

Totuși, piteștenii ar putea avea viață grea în sferturi, unde vor întâlni echipa de pe locul secund din Grupa B. De pe locul al doilea din cea de-a doua grupă ar putea veni FCSB sau chiar Universitatea Craiova, în cazul în care oltenii fac egal cu FCSB în Bănie, iar UTA câștigă la scor cu Gloria Bistrița.

însă mai puține să dea peste FCSB. Ardelenii pot juca împotriva campioanei doar în cazul în care roș-albaștrii câștigă pe „Ion Oblemenco”, în timp ce UTA trebuie să nu câștige contra divizionarei secunde.