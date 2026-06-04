Pe ce ar plăti o avere starul celor de la Barcelona. Nimeni nu se aștepta la un astfel de răspuns de la Lamine Yamal

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La doar 18 ani Lamine Yamal este considerat un star pentru clubul de fotbal FC Barcelona. Are tot ce își dorește, însă jucătorul a dezvăluit în cadrul unui interviu pe ce ar plăti o avere. Nimeni nu se aștepta la un astfel de răspuns din partea lui.

Lamine Yamal, despre cel mai rău aspect din viața sa

A atins performanțe mari în sport, . Fotbalistul de origine spaniolă are mari șanse să urce pe culmile succesului, în ciuda faptului că recent a suferit o accidentare. O duce de minune și în planul sentimental, aflându-se în prezent.

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Tânărul s-a afișat deja cu actuala parteneră de viață în vacanță, dar și la un eveniment al clubului pentru care evoluează. Starul celor de la Barcelona este urmărit constant de fanii din lumea întreagă, dovadă că oamenii sunt la curent la lucrurile pe care le face. Popularitatea tot mai crescută este, însă, și un aspect negativ.

Acest lucru a fost afirmat chiar de vedetă, care a dezvăluit că faima îl ține departe de activitățile banale. Astfel, a subliniat că este dispus să scoată bani mulți din buzunar pentru a putea ieși liniștit din casă. Jucătorul naționalei de fotbal a Spaniei a transmis că i-ar plăcea să fie anonim și să nu îl recunoască nimeni pe stradă.

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„Absolut, aș plăti o avere ca să pot ieși liniștit la un pahar sau să mă plimb prin Barcelona sau oriunde altundeva. Cred că acesta este singurul lucru rău din viața noastră”, a explicat Lamine Yamal, pentru . Pe de altă parte, susține că empatizează enorm cu fanii care îl urmăresc.

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Idolul lui Lamine Yamal

„În cele din urmă, când văd un copil mic, știu că în mintea lui își vede idolul și nu înțelege. Nu e ca și cum aș avea o zi proastă; cred că în acel moment chiar trebuie să te oprești și să faci o poză, pentru că atunci când eram mic, idolul meu era Neymar și aș fi murit pentru o poză cu el.

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Aș fi făcut orice. Dacă mi-ai fi spus să merg în Rusia cu trenul, aș fi mers în Rusia cu trenul pentru o poză cu el. Deci da, empatizez mult cu ei pentru că știu că tot ce se gândesc este să fie cu idolul lor și să vrea să fie ca el și să vrea o poză cu el”, a completat Lamine Yamal.

Îngrozit că va rata Cupa Mondială 2026 din cauza accidentării sale fotbalistul făcut o afirmație specială. A povestit că s-a visat de multe ori ridicând trofeul. Consideră că acesta este cel mai important din cariera oricărui jucător. Starul celor de la Barcelona își dorește să dea totul pe teren, în mintea sa văzându-se ca un sportiv care evoluează de 10 ani, nicidecum de doar 3 ani.

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Astfel, așteaptă cu nerăbdare să debuteze la cel mai important eveniment sportiv din vara aceasta. Lamine Yamal este conștient de presiunea care se găsește pe umerii săi, cerințele fiind unele mari. Cu toate acestea, și-a ridicat nivelul pentru că îi place ce face. Totodată, vede jocul ca o mare provocare și adoră acest lucru.