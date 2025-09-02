Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Discuțiile despre cheltuielile făcute de primăriile din România, amenințate nu doar cu tăieri de fonduri de premierul Ilie Bolojan, ci și cu disponibilizări, s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul măsurilor de austeritate.

Pe ce au cheltuit banii primăriile celor mai importante orașe din România anul trecut. Cine a pariat cel mai mult pe cultură sau sănătate

Ilie Bolojan și-a pus în cap primarii de la PSD și chiar din partidul său, PNL, după ce s-a aflat că intenționează să reducă destul de serios aparatul bugetar pentru a subția rata inflației.

FANATIK prezintă cheltuielile făcute de câteva din cele mai importante orașe de la noi, în anul 2024. Descoperim, astfel, care au fost prioritățile din fiecare municipalitate.

În orașul lui Emil Boc, peste 50% din cheltuieli s-au dus la transporturi. Iașul condus de Chirica a pus sănătatea pe primul loc

Anul trecut a fost unul semnificativ pentru administrațiile locale, marcat pe bugete consistente și priorități variate, care reflectă nevoile și strategiile fiecărui oraș. Începem cu orașul păstorit de , Cluj Napoca, unde transporturile au absorbit cea mai mare parte a cheltuielilor: 1,76 miliarde de lei, adică peste 50% din buget. Educația a primit 375 de milioane de lei, iar sănătatea a fost finanțată cu 295 de milioane. Asigurările și asistența socială au primit 248 de milioane, iar cultura, recreerea și religia au beneficiat de 236 de milioane de lei. Veniturile Clujului au provenit în mare parte din subvenții (1,48 miliarde lei), urmate de cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA.

Ne mutăm la Iași și aflăm că orașul cu o populație de 271.000 de locuitori a avut cheltuieli totale de 2,05 miliarde lei. Sănătatea a primit 381 de milioane, transporturile 359, iar pentru combustibili și energie s-au alocat 279 de milioane lei. Educația și cultura s-au bucurat de un buget de 253 de milioane.

Constanța, 27% din buget pe energie. Situațiile de la Brașov și Sibiu

În Constanța, cea mai mare parte a cheltuielilor, aproape 27%, a fost alocată energiei, urmată de transporturi și cultură. Protecția mediului a primit 186 de milioane de lei, iar educația și sănătatea au însumat aproape 237 de milioane. Brașovul, unde anul trecut a fost schimbat primarul, revenind la cârmă George Scripcaru de la PNL, a alocat cheltuieli semnificative pe transporturi și cultură sub conducerea fostului edil, Allen Coliban de la USR. Veniturile au provenit în mare parte din impozite, subvenții de la alte administrații și TVA.

Sibiul, fosta capitală culturală europeană în 2007, a prioritizat cultura (198 milioane lei), sume importante fiind alocate și către sănătate, protecția mediului și serviciile publice, potrivit

Oradea, orașul condus în trecut de premierul Ilie Bolojan, venituri de 2,3 miliarde lei, mare parte provenite din prestări servicii. Ce s-a întâmplat în București sub Nicușor Dan

Oradea, orașul condus anterior de (mutat apoi de la primărie la șefia Consiliului Județean Bihor), a ieșit în evidență prin prioritizarea sănătății, care a absorbit 41% din buget, urmată de transporturi și dezvoltarea publică. Structura de cheltuieli arată stilul pe care l-a impus Ilie Bolojan la nivel local, lăsându-i moștenire proiecte importante de infrastructură primarului Florin Birta. Veniturile orașului (2,3 miliarde de lei) au provenit în proporție semnificativă din prestări de servicii (653 de milioane), impozite, subvenții și fonduri europene (234 milioane lei).

Timișoara a alocat cel mai mult sănătății, peste un miliard de lei, și transporturilor, 492 de milioane. Bucureștiul, cu un buget masiv de peste 10 miliarde de lei, a dat bani, sub conducerea fostului primar Nicușor Dan, ales președinte anul ăsta, în primul rând la sănătate (2,84 miliarde de lei), apoi la transporturi (2,48 miliarde), energie (1,59 miliarde) și cultură (1,11 miliarde).

Încheiem cu Craiova, unde primar este Lia Olguța Vasilescu, și aflăm că orașul lăudat pentru târgul de Crăciun a avut venituri de 1,8 miliarde de lei. Cele mai multe cheltuieli (590 milioane) au fost pe sănătate, cultură (264 milioane) și învățământ (201 milioane). Analiza cheltuielilor și veniturilor arată clar diferențele între orașe, dar și prioritățile generale ale administrațiilor publice locale: transporturi, sănătate, cultură și infrastructură.