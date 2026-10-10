Pe ce bani s-ar transfera Jovo Lukic de la Universitatea Cluj! Radu Constantea a anunțat prețul în direct

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Radu Constantea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul lui Jovo Lukic la Universitatea Cluj și a dezvăluit suma pentru care clubul ar lua în calcul transferul atacantului bosniac. Președintele formației ardelene a precizat, însă, că nu există, în acest moment, oferte sau negocieri avansate. Totodată, oficialul a clarificat zvonurile privind poziția lui Cristiano Bergodi și a vorbit despre planurile de mercato pentru perioada de iarnă.

Jovo Lukic, evaluat la 2,5-3 milioane de euro de Radu Constantea

Jovo Lukic a devenit unul dintre jucătorii importanți ai Universității Cluj, iar . Radu Constantea a explicat că gruparea ardeleană nu poartă discuții concrete pentru plecarea atacantului și că, în acest moment, scenariul cel mai probabil este ca acesta să continue la Cluj.

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Președintele lui U Cluj a recunoscut însă că situația se poate schimba dacă apare o ofertă financiară suficient de atractivă. Oficialul a indicat și suma pe care clubul ar considera-o potrivită pentru a lua în calcul despărțirea de fotbalist: „La ora actuală, U Cluj nu are nicio discuție concretă legată de Lukic care să ne dea această direcție. Există posibilitatea să plece, normal, pentru că este un jucător foarte bun, de echipă națională și oricând pot apărea ofertele. Cert este că la ora actuală nu sunt discuții avansate și nici oferte“.

Acesta a explicat că intenția conducerii este ca atacantul să rămână în lot, însă o propunere importantă ar putea schimba planurile. Suma avansată de președintele clubului este cuprinsă între 2,5 și 3 milioane de euro, prag la care U Cluj ar putea lua în calcul transferul: „În principiu, am vrea să rămână cu noi, doar dacă vine o ofertă financiară tentantă pentru el și avantajoasă pentru noi, atunci putem discuta, clar. Cu 2,5 sau 3 milioane de euro ar fi ok pentru toată lumea. Doar că, la ora actuală, sunt șanse mai mari ca el să rămână aici, la Cluj“.

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Radu Constantea, încredere totală în Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj

În aceeași intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Radu Constantea a lămurit și zvonurile privind o posibilă schimbare pe . Echipa a traversat o perioadă cu trei înfrângeri consecutive, context în care au apărut speculații despre viitorul lui Cristiano Bergodi. Președintele clubului a respins, însă, categoric ideea că antrenorul ar fi fost în pericol și a susținut că nu au existat discuții în acest sens.

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„Bergodi nu a fost în niciun pericol, nu. Nu s-a pus problema de așa ceva. Nu a fost nicio discuție. E normal să apară zvonuri, am avut trei înfrângeri consecutive și tot apar discuții, dar nu au avut nicio bază. Încredere 100% în Bergodi. Suntem mulțumiți de lot, nu ne dorim să schimbăm prea multe, maximum una sau două poziții, dar vedem în iarnă“, a mai declarat Radu Constantea.

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1-3 este scorul final al meciului dintre CFR Cluj și U Cluj