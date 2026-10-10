Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Pe ce bani s-ar transfera Jovo Lukic de la Universitatea Cluj! Radu Constantea a anunțat prețul în direct

Radu Constantea a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA suma pentru care Universitatea Cluj ar accepta să-l vândă pe Jovo Lukic și a clarificat situația lui Cristiano Bergodi.
Tibi Cocora
10.10.2026 | 17:23
Pe ce bani sar transfera Jovo Lukic de la Universitatea Cluj Radu Constantea a anuntat pretul in direct
EXCLUSIV FANATIK
Radu Constantea a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA suma pentru care Universitatea Cluj ar accepta să-l vândă pe Jovo Lukic.
ADVERTISEMENT

Radu Constantea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul lui Jovo Lukic la Universitatea Cluj și a dezvăluit suma pentru care clubul ar lua în calcul transferul atacantului bosniac. Președintele formației ardelene a precizat, însă, că nu există, în acest moment, oferte sau negocieri avansate. Totodată, oficialul a clarificat zvonurile privind poziția lui Cristiano Bergodi și a vorbit despre planurile de mercato pentru perioada de iarnă.

Jovo Lukic, evaluat la 2,5-3 milioane de euro de Radu Constantea

Jovo Lukic a devenit unul dintre jucătorii importanți ai Universității Cluj, iar prestațiile sale îl pot transforma într-o țintă pentru cluburi interesate de serviciile sale. Radu Constantea a explicat că gruparea ardeleană nu poartă discuții concrete pentru plecarea atacantului și că, în acest moment, scenariul cel mai probabil este ca acesta să continue la Cluj.

ADVERTISEMENT

Președintele lui U Cluj a recunoscut însă că situația se poate schimba dacă apare o ofertă financiară suficient de atractivă. Oficialul a indicat și suma pe care clubul ar considera-o potrivită pentru a lua în calcul despărțirea de fotbalist: „La ora actuală, U Cluj nu are nicio discuție concretă legată de Lukic care să ne dea această direcție. Există posibilitatea să plece, normal, pentru că este un jucător foarte bun, de echipă națională și oricând pot apărea ofertele. Cert este că la ora actuală nu sunt discuții avansate și nici oferte“.

Acesta a explicat că intenția conducerii este ca atacantul să rămână în lot, însă o propunere importantă ar putea schimba planurile. Suma avansată de președintele clubului este cuprinsă între 2,5 și 3 milioane de euro, prag la care U Cluj ar putea lua în calcul transferul: „În principiu, am vrea să rămână cu noi, doar dacă vine o ofertă financiară tentantă pentru el și avantajoasă pentru noi, atunci putem discuta, clar. Cu 2,5 sau 3 milioane de euro ar fi ok pentru toată lumea. Doar că, la ora actuală, sunt șanse mai mari ca el să rămână aici, la Cluj“.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui...
Digi24.ro
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri

Radu Constantea, încredere totală în Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj

În aceeași intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Radu Constantea a lămurit și zvonurile privind o posibilă schimbare pe banca tehnică a Universității Cluj. Echipa a traversat o perioadă cu trei înfrângeri consecutive, context în care au apărut speculații despre viitorul lui Cristiano Bergodi. Președintele clubului a respins, însă, categoric ideea că antrenorul ar fi fost în pericol și a susținut că nu au existat discuții în acest sens.

ADVERTISEMENT
VIDEO Erau ÎN DIRECT când a început cutremurul de 7,7 grade. Imaginile au...
Digisport.ro
VIDEO Erau ÎN DIRECT când a început cutremurul de 7,7 grade. Imaginile au făcut înconjurul planetei: 12 milioane de vizualizări

„Bergodi nu a fost în niciun pericol, nu. Nu s-a pus problema de așa ceva. Nu a fost nicio discuție. E normal să apară zvonuri, am avut trei înfrângeri consecutive și tot apar discuții, dar nu au avut nicio bază. Încredere 100% în Bergodi. Suntem mulțumiți de lot, nu ne dorim să schimbăm prea multe, maximum una sau două poziții, dar vedem în iarnă“, a mai declarat Radu Constantea.

ADVERTISEMENT
  • 1-3 este scorul final al meciului dintre CFR Cluj și U Cluj

Pe ce bani s-ar transfera Jovo Lukic de la Universitatea Cluj!

Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre
Fanatik
Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre
Horia Ivanovici, discurs virulent despre „scandalul” Nicu Gheară: „Totul a plecat de la...
Fanatik
Horia Ivanovici, discurs virulent despre „scandalul” Nicu Gheară: „Totul a plecat de la o mare minciună!”. Cum etichetăm un om fără să-l cunoaștem cu adevărat. Video
Sfat pentru Gigi Becali: „FCSB și-a meritat soarta! Fratele meu, Gigione, să mai...
Fanatik
Sfat pentru Gigi Becali: „FCSB și-a meritat soarta! Fratele meu, Gigione, să mai lase fotbalul și să-și vadă de afaceri!”
Tags:
Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
Parteneri
Uluitor! Protocolul de la Sepsi - Dinamo. Ce a găsit Andrei Nicolescu pe...
iamsport.ro
Uluitor! Protocolul de la Sepsi - Dinamo. Ce a găsit Andrei Nicolescu pe masă. A ieșit cu scandal. Prunea: 'Am primit niște poze'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!