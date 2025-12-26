Pe ce loc a terminat Istvan Kovacs, în topul mondial al arbitrilor, în anul în care a condus finala Ligii Campionilor

ADVERTISEMENT

IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin. Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4.

Clement Turpin este arbitrul anului 2025

Turpin se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în 2020, 7 în 2019). El a câştigat clasamentul anual înaintea câştigătorului de anul trecut, colegul său francez François Letexier, şi a câştigătorului premiilor din 2022 şi 2023, polonezul Szymon Marciniak.

ADVERTISEMENT

Clement Turpin a obţinut 65 de puncte, cu 10 mai multe decât Letexier şi Marciniak. Istvan Kovacs, locul 4, a obţinut 54 de puncte. Top 10 este completat de Michael Oliver, Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alireza Faghani, Maurizio Mariani şi Sandro Scharer.

De la înființarea acestui premiu oferit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, în 1987, cel mai apreciat arbitru a fost Pierluigi Collina, care a câștigat trofeul de cinci ori. Patru coroane are maghiarul Sandor Puhl, iar trei germanul Markus Merk.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a terminat la un punct de podium

Clasamentele sunt alcătuite pe baza voturilor trimise de experți și jurnaliști din toată lumea. Anula cesta, la feminin, câștigătoare a ieșit italianca Maria Sole Ferrieri Caputi. Nicio româncă nu a fost nominalizată în Top 10.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs este unul dintre cei mai apreciați “centrali” din Europa. Dovadă sunt super meciurile la care a fost delegat în anul 2025, “cireașa de pe tort” fiind

Românul a ratat podiumul la un punct, locul patru fiind cea mai bună clasare în această ierarhie, din toată cariera lui. Kovacs este favorit să prindă un loc pe lista finală a FIFA pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada.

ADVERTISEMENT

Românul a condus toate cele trei finale europene intercluburi

Istvan Kovacs este unul dintre puținii arbitri care au condus toate cele trei finale europene intercluburi. A fost la centru la PSG – Inter 5-0 (2025) în Liga Campionilor, la Atalanta – Leverkusen 3-0 (2024) în Europa League și la Roma – Feyenoord 1-0 (2022) în Conference League.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, arbitrul din Carei a fluierat, deja, în trei partide: Olympiacos – Pafos 0-0, Villareal – Juventus 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0. Kovacs are, în 2025, mai multe meciuri arbitrate afară decât în România.

Clasamentul arbitrilor pe anul 2025

1. Clement TURPIN Franța 65 puncte

2-3. François LETEXIER Franța 55 puncte

Szymon MARCINIAK Polonia 55 puncte

4. Istvan KOVACS România 54 puncte

5. Michael OLIVER Anglia 53 puncte

6. Felix ZWAYER Germania 45 puncte

7. Slavko VINCIC Slovenia 41 puncte

8-9. Alireza FAGHANI Australia 25 puncte

Maurizio MARIANI Italia 25 puncte

10. Sandro SCHÄRER Elveția 12 puncte