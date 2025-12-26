Sport

Pe ce loc a terminat Istvan Kovacs, în topul mondial al arbitrilor, în anul în care a condus finala Ligii Campionilor

Centralul din Carei a oficiat la toate cele trei finale europene intercluburi și e favorit să prindă un loc în lotul pentru Cupa Mondială din 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada
Catalin Oprea
26.12.2025 | 07:20
Istvan Kovacs a terminat pe locul 4 în clasamentul arbitrilor din 2025 FOTO X
IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin. Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4.

Clement Turpin este arbitrul anului 2025

Turpin se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în 2020, 7 în 2019). El a câştigat clasamentul anual înaintea câştigătorului de anul trecut, colegul său francez François Letexier, şi a câştigătorului premiilor din 2022 şi 2023, polonezul Szymon Marciniak.

Clement Turpin a obţinut 65 de puncte, cu 10 mai multe decât Letexier şi Marciniak. Istvan Kovacs, locul 4, a obţinut 54 de puncte. Top 10 este completat de Michael Oliver, Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alireza Faghani, Maurizio Mariani şi Sandro Scharer.

De la înființarea acestui premiu oferit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, în 1987, cel mai apreciat arbitru a fost Pierluigi Collina, care a câștigat trofeul de cinci ori. Patru coroane are maghiarul Sandor Puhl, iar trei germanul Markus Merk.

Istvan Kovacs a terminat la un punct de podium

Clasamentele sunt alcătuite pe baza voturilor trimise de experți și jurnaliști din toată lumea. Anula cesta, la feminin, câștigătoare a ieșit italianca Maria Sole Ferrieri Caputi. Nicio româncă nu a fost nominalizată în Top 10.

Istvan Kovacs este unul dintre cei mai apreciați “centrali” din Europa. Dovadă sunt super meciurile la care a fost delegat în anul 2025, “cireașa de pe tort” fiind finala Ligii Campionilor, câștigată de PSG cu 5-0 în fața lui Inter.

Românul a ratat podiumul la un punct, locul patru fiind cea mai bună clasare în această ierarhie, din toată cariera lui. Kovacs este favorit să prindă un loc pe lista finală a FIFA pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Românul a condus toate cele trei finale europene intercluburi

Istvan Kovacs este unul dintre puținii arbitri care au condus toate cele trei finale europene intercluburi. A fost la centru la PSG – Inter 5-0 (2025) în Liga Campionilor, la Atalanta – Leverkusen 3-0 (2024) în Europa League și la Roma – Feyenoord 1-0 (2022) în Conference League.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, arbitrul din Carei a fluierat, deja, în trei partide: Olympiacos – Pafos 0-0, Villareal – Juventus 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0. Kovacs are, în 2025, mai multe meciuri arbitrate afară decât în România.

Acest lucru nu-l scutește de critici pe plan intern. După meciul FCSB – Rapid 2-1, el a fost ironizat de Diana Șucu, soția patronului din Giulești.

Clasamentul arbitrilor pe anul 2025

1. Clement TURPIN   Franța        65 puncte

2-3. François LETEXIER    Franța        55 puncte

Szymon MARCINIAK          Polonia      55 puncte

4. Istvan KOVACS     România    54 puncte

5. Michael OLIVER    Anglia        53 puncte

6. Felix ZWAYER      Germania   45 puncte

7. Slavko VINCIC       Slovenia    41 puncte

8-9. Alireza FAGHANI        Australia    25 puncte

Maurizio MARIANI     Italia 25 puncte

10. Sandro SCHÄRER         Elveția       12 puncte

