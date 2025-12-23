Pe ce loc a terminat România anul 2025 în clasamentul FIFA! Cum stă Turcia, adversara din barajul pentru Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Echipa națională a României este deja cu gândul la barajul din luna martie care poate aduce biletele pentru Cupa Mondială. Până atunci, FIFA a dat publicității ultimul clasament pe anul în curs.

Staționare în clasamentul FIFA pentru naționala României

Fără partide în ultima lună, reprezentativa a României a staționat în clasamentul FIFA și a încheiat anul 2025 pe locul 47, cu 1465.78 puncte. Este aceeași poziție și același număr de puncte din luna noiembrie.

Selecționata Turciei, , se situează mult mai bine în această ierarhie. Formația pregătită de italianul Vincenzo Montella este pe locul 25, cu 1582.69 puncte.

În cazul în care se va califica în finala barajului, România . Slovacii ocupă locul 45, cu 1485.65 puncte, în timp ce kosovarii se află pe poziția 80, cu 1308.84 puncte.

Cum arată Top 10 în clasamentul FIFA

Marea surpriză a acestei ierarhii este echipa națională a Marocului, care se află pe locul 11, 1716.34 puncte. Este pentru prima dată când o reprezentativă din Africa vine atât de aproape de Top 10.

La vârf nu este niciun fel de schimbare, campioana europeană Spania fiind în continuare lider, urmată de Argentina și Franța. Următorul clasament FIFA va fi dat publicității la 19 ianuarie 2026.

1. Spania – 1877.18 puncte

2. Argentina – 1873.33

3. Franța – 1870

4. Anglia – 1834.12

5. Brazilia – 1760.46

6. Portugalia – 1760.38

7. Olanda – 1756.27

8. Belgia – 1730.71

9. Germania – 1724.15

10. Croația – 1716.88

Când se joacă barajul cu Turcia

Echipa națională a României mai are o singură șansă de a ajunge la Cupa Mondială de anul viitor, dar va trebui să câștige două meciuri de baraj. Iar marea problemă o reprezintă faptul că ambele4 vor avea loc în deplasare.

În semifinale, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni reprezentativa Turciei. Meciul este programat în 26 martie 2026, . În cazul unui succes, ”tricolorii” vor juca finala barajului, în 31 martie, pe terenul învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.