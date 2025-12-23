Sport

Pe ce loc a terminat România anul 2025 în clasamentul FIFA! Cum stă Turcia, adversara din barajul pentru Cupa Mondială

Clasamentul FIFA pe luna decembrie nu a suferit foarte multe modificări ținând cont că nu s-au mai jucat prea multe meciuri. Cum încheie România anul 2025.
Traian Terzian
23.12.2025 | 08:30
Pe ce loc a terminat Romania anul 2025 in clasamentul FIFA Cum sta Turcia adversara din barajul pentru Cupa Mondiala
ULTIMA ORĂ
Cum a încheiat naționala României anul 2025 în clasamentul FIFA. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Echipa națională a României este deja cu gândul la barajul din luna martie care poate aduce biletele pentru Cupa Mondială. Până atunci, FIFA a dat publicității ultimul clasament pe anul în curs.

Staționare în clasamentul FIFA pentru naționala României

Fără partide în ultima lună, reprezentativa a României a staționat în clasamentul FIFA și a încheiat anul 2025 pe locul 47, cu 1465.78 puncte. Este aceeași poziție și același număr de puncte din luna noiembrie.

ADVERTISEMENT

Selecționata Turciei, adversara ”tricolorilor” în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, se situează mult mai bine în această ierarhie. Formația pregătită de italianul Vincenzo Montella este pe locul 25, cu 1582.69 puncte.

În cazul în care se va califica în finala barajului, România va da piept cu învingătoarea întâlnirii dintre Slovacia și Kosovo. Slovacii ocupă locul 45, cu 1485.65 puncte, în timp ce kosovarii se află pe poziția 80, cu 1308.84 puncte.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

Cum arată Top 10 în clasamentul FIFA

Marea surpriză a acestei ierarhii este echipa națională a Marocului, care se află pe locul 11, 1716.34 puncte. Este pentru prima dată când o reprezentativă din Africa vine atât de aproape de Top 10.

ADVERTISEMENT
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat
Digisport.ro
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit

La vârf nu este niciun fel de schimbare, campioana europeană Spania fiind în continuare lider, urmată de Argentina și Franța. Următorul clasament FIFA va fi dat publicității la 19 ianuarie 2026.

  • 1. Spania – 1877.18 puncte
  • 2. Argentina – 1873.33
  • 3. Franța – 1870
  • 4. Anglia – 1834.12
  • 5. Brazilia – 1760.46
  • 6. Portugalia – 1760.38
  • 7. Olanda – 1756.27
  • 8. Belgia – 1730.71
  • 9. Germania – 1724.15
  • 10. Croația – 1716.88

Când se joacă barajul cu Turcia

Echipa națională a României mai are o singură șansă de a ajunge la Cupa Mondială de anul viitor, dar va trebui să câștige două meciuri de baraj. Iar marea problemă o reprezintă faptul că ambele4 vor avea loc în deplasare.

ADVERTISEMENT

În semifinale, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni reprezentativa Turciei. Meciul este programat în 26 martie 2026, pe Beșiktaș Park din Istanbul. În cazul unui succes, ”tricolorii” vor juca finala barajului, în 31 martie, pe terenul învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Mamă pentru a patra oară! Fostul sex-simbol al tenisului feminin a născut din...
Fanatik
Mamă pentru a patra oară! Fostul sex-simbol al tenisului feminin a născut din nou la 44 de ani
David Popovici, numit sportivul anului în România. Cine îl elogiază în cei mai frumoși...
Fanatik
David Popovici, numit sportivul anului în România. Cine îl elogiază în cei mai frumoși termeni
Moment ireal la Cupa Africii pe Națiuni! Aproape de o accidentare fatală după...
Fanatik
Moment ireal la Cupa Africii pe Națiuni! Aproape de o accidentare fatală după ce a marcat în prelungiri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea...
iamsport.ro
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea Sandu l-ar fi avertizat
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde...
Antena3 CNN
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Digisport.ro
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de...
gsp.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor...
Libertatea.ro
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!