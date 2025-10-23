Pe ce loc e România în clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Bologna 1-2 și U Craiova – Noah 1-1. SuperLiga, tot în cădere

ADVERTISEMENT

România mai pierde un loc în clasamentul coeficienților UEFA, după ce etapa trecută fusese depășită de Croația. Acum a venit rândul campionatului din Ungaria să treacă peste SuperLiga. Ferencvaros a dat lovitura în Austria, cu Salzburg, scor 3-2, în vreme ce reprezentantele României au făcut doar un punct. U Craiova a remizat cu Noah, 1-1, iar FCSB a pierdut cu Bologna, 1-2

FCSB – Bologna 1-2 și U Craiova – Noah 1-1, rezultate în urmă cărora SuperLiga mai pierde un loc în topul campionatelor din Europa

Croația și Ungaria sunt acum la egalitate de puncte pe locurile 21-22, ambele cu coeficient 23,625. Croații pot să mai adune puncte după ce partida Rijeka – Sparta Praga, din Conference League, a fost abandonată din cauza condițiilor meteo. La 0-0, cât era în momentul în care partida s-a întrerupt, ar avea 23,875 puncte. România este pe locul 23, și mai adaugă doar 0,250 puncte după egalul Craiovei cu Noah, scor 1-1. Și ajunge la 23,500.

Lupta din zona locurilor 21-28 este foarte strânsă, iar România părea avantajată de faptul că are două echipe încă în Europa. Doar Ucraina, locul 28, are tot două. Restul țărilor din această zonă a clasamentului sunt rămase cu o singură reprezentantă în competiții. Ucraina oricum pierde cu ambele echipe, în vreme ce Slovenia are o săptămână bună după victoria lui Celje în Irlanda.

Locurile 21 – 28 în clasamentul coeficienților UEFA. România este depășită de Ungaria

21. Croația 23,625 / Rijeka – Sparta Praga abandonat, Malmo – Dinamo Zagreb 1-0

Sparta Praga abandonat, – Dinamo Zagreb 1-0 22. Ungaria 23,625 / Salzburg – Ferencvaros 2-3

2-3 23. România 23,500 / FCSB – Bologna 1-2, Universitatea Craiova – Noah 1-1

– Bologna 1-2, – Noah 1-1 24. Serbia 22,375 / Braga – Steaua Roșie Belgrad 2-0

2-0 25. Azerbaidjan 22,000 / Athletic Bilbao – Qarabag 3-1

3-1 26. Slovenia 21,718 / Sharock Rovers – Celje 0-2

0-2 27. Slovacia 21,375 / Alkmaar – Slovan Bratislava 1-0

1-0 28. Ucraina 20,850 / Shakhtar Donețk – Legia Varșovia 1-2, Samsunspor – Dinamo Kiev 3-0

România a ratat astfel o șansă uriașă în clasamentul coeficienților UEFA. , o victorie ar fi adus România pe locul 21, peste Croația. Sau dacă și . Asta dacă Rijeka pierde cu Sparta Praga. Mai mult, SuperLiga s-ar fi putut apropia de top 20 campionate în Europa. Locul 20 este în prezent ocupat de Israel, care o mai are doar pe Maccabi Tel Aviv, învinsă de Mitdjylland, 0-3. Totuși, Israel păstrează avantaj mare, 27,500 puncte.

Ce înseamnă locul 23 pentru SuperLiga. Campioana României va merge tot în turul 1 preliminar din Champions League

De pe locul 23, pe care se află acum, SuperLiga va trimite campioana tot în turul 1 preliminar din Champions League. O fază pe care ar fi sărit-o dacă România urcă pe locul 21. Cât despre visul de a trimite din nou două echipe în preliminariile UCL, acesta este momentan foarte departe. Locul 15 este ultimul care are acest avantaj. Este ocupat acum de Elveția, care are 32,500 puncte.

În clasamentul coeficienților UEFA, Anglia rămâne lider detașat, cu un total de 99,005 puncte. Pe locul 2 este Italia, cu 87,803 puncte. Spania vine abia pe locul 3, cu 82,203. Top 5 este completat de Germania, 78,402, și Franța, cu 71,248 puncte. Anglia are cele mai multe echipe în competițiile europene, nu mai puțin de 9. Spania are 8, iar celelalte țări din top 5 au câte 7.