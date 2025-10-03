Pe ce loc e România în clasamentul coeficienților UEFA după joia neagră din Europa pentru FCSB și U Craiova. Rivalele au făcut puncte

și au fost rezultatele serii în Europa pentru echipele românești. Zero pe linie la goluri, dar și la puncte în clasamentul coeficienților UEFA. Asta în vreme ce rivalele în lupta pentru locul 21 au punctat consistent. FANATIK a analizat impactul rezultatelor negative în clasamentul coeficienților.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă în clamentul coeficienților UEFA după FCSB – Young Boys 0-2 și Rakow – U Craiova 2-0. Croația ne trimite pe locul 22

Dinamo Zagreb a învins-o în deplasare pe Maccabbi Tel Aviv și a adus puncte prețioase pentru Croația. Rijeka fusese învinsă în Armenia de Noah. În aceste condiții, Croația ajunge la 23,625 puncte, locul 21, în timp ce România cade pe locul 22, cu 23,250 puncte. Mai mult, câteva dintre rivalele în lupta pentru locul 21 se apropie și ele de SuperLiga.

Și Ungaria este foarte aproape să depășească România în clasamentul coeficienților. La ce distanță e Serbia de SuperLiga

Ungaria mai are o singură reprezentantă în Europa, pe Ferencvaros, care a bifat o victorie spectaculoasă. Campioana Ungariei s-a impus în Belgia, scor 1-0, pe terenul lui Genk. Cu acest rezultat, Ungaria ajunge la 23,125 puncte în clasamentul coficienților. Locul 23, foarte aproape de SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Steaua Roșie Belgrad, singura reprezentantă a Serbiei, a pierdut dramatic pe terenul lui Porto, 1-2 cu gol primit în minutul 90. La fel ca România, Serbia nu punctează în această săptămână și rămâne pe locul 24, cu 22,375. Campioana Serbiei rămâne cu un singur punct după primele două etape din faza ligii.

Cine s-a mai apropiat de România după meciurile europene din această săptămână. O echipă din Azerbaidjan face show în Champions League

Azerbaidjan nu a avut reprezentantă în meciurile de joi, dar a avut-o miercuri pe Qarabag, care a învins-o 2-0 pe Copenhaga. Cu maximum de puncte după primele două etape de Champions League, Qarabag ajută Azerbaidjanul să stea pe locul 25, cu 22,000 puncte, ba chiar să se apropie de locurile din față.

ADVERTISEMENT

Slovacia rămâne pe locul 26, cu 21,375 puncte, după ce singura ei reprezentantă, Slovan Bratislava, a pierdut acasă partida contra francezilor de la Strasbourg, scor 1-2. În schimb Celje a adus o victorie uriașă pentru Slovenia, după 3-1 pe propriul teren contra grecilor de la AEK Atena. Și Slovenia, locul 27, are 21,218 puncte,

ADVERTISEMENT

Ucraina le mai are pe Dinamo Kiev și Șahtar, dar a punctat doar prin cei din urmă. Cu Blănuță intrat în minutul 81, Dinamo a cedat în fața celor de la Crystal Palace, 0-2. Șahtar, în schimb, bate în Scoția, pe terenul lui Aberdeen, scor 3-2. 20,850 este punctajul Ucrainei, locul 28.

Clasamentul coeficienților UEFA după meciurile de joi

20. Israel 27,500

21. Croația 23,625

22. România 23,250

23. Ungaria 23,125

24. Serbia 22,375

25. Azerbaidjan 22,000

26. Slovacia 21,375

27. Slovenia 21,218

28. Ucraina 20,850

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu echipele românești dacă rămânem pe locul 22 în clasamentul coeficienților UEFA

Locul 21, pierdut în fața Croației după rezultatele de joi, ducea sigur campioana României direct în turul 2 preliminar din Champions League. Așa, de pe locul 22, totul ar depinde și de alte rezultate. În ceea ce privește accesul în Europa League și Conference nu ar fi modificări. Pentru a trimite o echipă în plus în Europa, România ar trebui să ajungă pe locul 15.