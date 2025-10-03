Sport

Pe ce loc e România în clasamentul coeficienților UEFA după joia neagră din Europa pentru FCSB și U Craiova. Rivalele au făcut puncte

Înfrângeri pentru cele două reprezentante ale României în Europa, FCSB și U Craiova. SuperLiga pierde teren în clasamentul coeficienților UEFA.
Gabriel Eșanu
03.10.2025 | 08:00
Pe ce loc e Romania in clasamentul coeficientilor UEFA dupa joia neagra din Europa pentru FCSB si U Craiova Rivalele au facut puncte
Clasamentul coeficienților UEFA, cu România pe 22. Sursă foto: COLAJ FANATIK

FCSB – Young Boys 0-2 și Rakow – U Craiova 2-0 au fost rezultatele serii în Europa pentru echipele românești. Zero pe linie la goluri, dar și la puncte în clasamentul coeficienților UEFA. Asta în vreme ce rivalele în lupta pentru locul 21 au punctat consistent. FANATIK a analizat impactul rezultatelor negative în clasamentul coeficienților.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă în clamentul coeficienților UEFA după FCSB – Young Boys 0-2 și Rakow – U Craiova 2-0. Croația ne trimite pe locul 22

Dinamo Zagreb a învins-o în deplasare pe Maccabbi Tel Aviv și a adus puncte prețioase pentru Croația. Rijeka fusese învinsă în Armenia de Noah. În aceste condiții, Croația ajunge la 23,625 puncte, locul 21, în timp ce România cade pe locul 22, cu 23,250 puncte. Mai mult, câteva dintre rivalele în lupta pentru locul 21 se apropie și ele de SuperLiga.

Și Ungaria este foarte aproape să depășească România în clasamentul coeficienților. La ce distanță e Serbia de SuperLiga

Ungaria mai are o singură reprezentantă în Europa, pe Ferencvaros, care a bifat o victorie spectaculoasă. Campioana Ungariei s-a impus în Belgia, scor 1-0, pe terenul lui Genk. Cu acest rezultat, Ungaria ajunge la 23,125 puncte în clasamentul coficienților. Locul 23, foarte aproape de SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Steaua Roșie Belgrad, singura reprezentantă a Serbiei, a pierdut dramatic pe terenul lui Porto, 1-2 cu gol primit în minutul 90. La fel ca România, Serbia nu punctează în această săptămână și rămâne pe locul 24, cu 22,375. Campioana Serbiei rămâne cu un singur punct după primele două etape din faza ligii.

Cine s-a mai apropiat de România după meciurile europene din această săptămână. O echipă din Azerbaidjan face show în Champions League

Azerbaidjan nu a avut reprezentantă în meciurile de joi, dar a avut-o miercuri pe Qarabag, care a învins-o 2-0 pe Copenhaga. Cu maximum de puncte după primele două etape de Champions League, Qarabag ajută Azerbaidjanul să stea pe locul 25, cu 22,000 puncte, ba chiar să se apropie de locurile din față.

ADVERTISEMENT
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
Digi24.ro
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”

Slovacia rămâne pe locul 26, cu 21,375 puncte, după ce singura ei reprezentantă, Slovan Bratislava, a pierdut acasă partida contra francezilor de la Strasbourg, scor 1-2. În schimb Celje a adus o victorie uriașă pentru Slovenia, după 3-1 pe propriul teren contra grecilor de la AEK Atena. Și Slovenia, locul 27, are 21,218 puncte,

ADVERTISEMENT
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și...
Digisport.ro
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri

Ucraina le mai are pe Dinamo Kiev și Șahtar, dar a punctat doar prin cei din urmă. Cu Blănuță intrat în minutul 81, Dinamo a cedat în fața celor de la Crystal Palace, 0-2. Șahtar, în schimb, bate în Scoția, pe terenul lui Aberdeen, scor 3-2. 20,850 este punctajul Ucrainei, locul 28.

Clasamentul coeficienților UEFA după meciurile de joi

  • 20. Israel 27,500
  • 21. Croația 23,625
  • 22. România 23,250
  • 23. Ungaria 23,125
  • 24. Serbia 22,375
  • 25. Azerbaidjan 22,000
  • 26. Slovacia 21,375
  • 27. Slovenia 21,218
  • 28. Ucraina 20,850
ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu echipele românești dacă rămânem pe locul 22 în clasamentul coeficienților UEFA

Locul 21, pierdut în fața Croației după rezultatele de joi, ducea sigur campioana României direct în turul 2 preliminar din Champions League. Așa, de pe locul 22, totul ar depinde și de alte rezultate. În ceea ce privește accesul în Europa League și Conference nu ar fi modificări. Pentru a trimite o echipă în plus în Europa, România ar trebui să ajungă pe locul 15.

Imposibilul a devenit posibil în AS Roma – Lille 0-1. S-au ratat 3...
Fanatik
Imposibilul a devenit posibil în AS Roma – Lille 0-1. S-au ratat 3 penalty-uri în 3 minute! Video
Rakow – U Craiova 2-0. Înfrângere clară pentru olteni la debutul în Conference...
Fanatik
Rakow – U Craiova 2-0. Înfrângere clară pentru olteni la debutul în Conference League. Pe ce loc se află echipa lui Rădoi
Conference League, etapa 1. Viitoarea adversară a Craiovei, victorie la limită. Eșec pentru...
Fanatik
Conference League, etapa 1. Viitoarea adversară a Craiovei, victorie la limită. Eșec pentru Edi Iordănescu. Toate rezultatele serii și clasamentul competiției
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își...
iamsport.ro
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își abandoneze cariera: 'Era de o calitate rar întâlnită, nu am văzut în viața mea așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!