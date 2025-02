Pe ce loc este FCSB la totalul încasărilor din UEFA Europa League. Bonusul uriaș primit după calificarea în optimi

, din play-off-ul UEFA Europa League (4-1 la general) și . Campioana din SuperLiga României a depășit 10 milioane de euro ca încasări în această competiție.

FCSB, peste 10 milioane de euro din UEFA Europa League

, la 12 ani distanță de la acea dublă nebună cu Ajax Amsterdam și a depășit 10 milioane de euro ca încasări în cea de-a doua competiție ca importanță din Europa.

Dubla cu PAOK a confirmat forma excelentă în care se află elevii lui Elias Charalambous, iar de jucătorii campioanei României. Gigi Becali i-a recompensat pe fiecare în parte cu câte 13.000 de euro, încasările din competiție depășind 10 milioane de euro.

Potrivit unui clasament publicat de Football Meets Data, FCSB a ajuns la 12,5 milioane de euro încasate din Europa League, primind aproape două milioane de euro pentru calificarea în faza optimilor de finală.

Turul dublei dintre FCSB și Lyon se va disputa pe Arena Națională din București pe data de 6 martie, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Franța. Gruparea din Hexagon are un lot evaluat de Transfermarkt la 218,93 milioane de euro.

Liderul în cadrul acestei ierarhii este Manchester United, în timp ce gruparea patronată de Gigi Becali se află pe poziția a 24-a, peste echipe ca Hoffenheim, Anderlecht sau Beșiktaș.

Gigi Becali a făcut calcule după ce FCSB a picat cu Lyon în optimile Europa League

Patronul celor de la FCSB a vorbit pentru FANATIK imediat după tragerea la sorți a optimilor UEFA Europa League și după dubla cu francezii de la OL.

„Cu ei n-am nicio teamă. Avem 2,5 milioane de euro calificarea plus 1,5 milioane de euro biletele. Deci sunt 4 milioane de euro. Ăştia-s banii. Am luat 2,5 milioane de euro, plus biletele care vor fi cu Lyon.

Sunt 3,5 milioane de euro şi acum. Sunt banii mulţi. Enorm de mulţi bani”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, imediat după tragerea la sorţi.