Pe ce loc poate urca Simona Halep dacă câștigă turneul de la Hong Kong. Salt astronomic în clasamentul WTA

Simona Halep a obținut prima sa victorie după mai bine de 750 de zile. Tenismena română a depășit o perioadă extrem de complicată și a învins-o pe sportiva australiană Arina Rodionova în primul tur al turneului din Hong Kong.

Simona Halep, salt uriaș în clasamentul WTA. Ce loc ocupă după victoria de la Hong Kong

H Constănțeanca s-a impus categoric în primul set, cu 6-2, însă Rodionova a reușit să revină și să ducă meciul în setul decisiv. Acolo, Simona și-a demonstrat valoarea, câștigând meciul cu 6-2, 4-6, 6-4.

ADVERTISEMENT

Pe lângă plusul de încredere pe care acest succes i-l oferă, Simona Halep beneficiază și de un salt semnificativ în clasamentul WTA. Înainte de a debuta la turneul din Hong Kong, românca se clasa pe locul 1130 mondial, iar acum a urcat până pe poziția 879.

Halep are șansa să își îmbunătățească și mai mult poziția în clasament. Joi, tenismena va înfrunta o adversară mult mai complicată, Anna Blinkova (26 de ani, locul 78 WTA).

ADVERTISEMENT

Simona Halep: „Vreau doar să îmi refac corpul, iar mâine să joc din nou în fața fanilor”

Dacă românca ar câștiga turneul de la Hong Kong, ar putea intra în top 500, mai precis pe locul 410. Acesta este un turneu de categoria 135, iar fiecare victorie contează enorm în clasamentul WTA, datorită punctajului extrem de apropiat.

„Aș vrea să le mulțumesc tuturor că au venit. A fost o plăcere că am revenit. Am jucat primul meci după luni bune. A fost o victorie bună, chiar dacă mă simt obosită. Am avut o oportunitate din partea WTA cu acest turneu și mereu am profitat de oportunitățile date.

ADVERTISEMENT

Îmi place la Hong Kong. Am simțit o presiune în setul 2, când și-a ridicat nivelul. A fost o bătălie grea. Vreau doar să mă recuperez. A fost un meci greu. Vreau doar să îmi refac corpul, iar mâine să joc din nou în fața fanilor”, a spus Simona Halep după meciul cu Rodionova.

Meciul cu Anna Blinkova se va juca joi, 3 octombrie, nu mai devreme de ora 11:30 (ora României). În cazul în care românca se va impune, ea va juca în sferturile de finală cu câștigătoarea din partida Emma Navarro – Kimberly Birrell.

ADVERTISEMENT

Simona Halep și-a confirmat prezența și la un alt turneu. Constănțeanca va juca în perioada 1-9 februarie în Cluj-Napoca, la Transylvania Open. Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Gabi Ruse vor evolua și ele la competiția din BT Arena.