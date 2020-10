Pe ce loc termină Simona Halep anul 2020 în clasamentul WTA! Șansă ratată la Roland Garros

Simona Halep și-a încheiat sezonul odată cu înfrângerea din optimi de la Roland Garros, suferită în fața polonezei Iga Swiatek, scor 1-6, 2-6. Poloneza a reușit să câștige turneul parizian la doar 19 ani.

Campioana noastră încheie anul 2020 cu trei turnee WTA câștigate: Dubai, Praga și Roma. În plus, românca a reușit un parcurs excelent la Australian Open, unde a cedat greu în semifinale cu Garbine Muguruza.

Actualul sezon a fost dat peste cap de pandemia de coronavirus. Turneul de la Wimbledon a fost anulat, în timp ce US Open și Roland Garros s-au disputat în condiții speciale. Simona a optat să nu participe în circuitul american, concentrându-se pe turneele de zgură.

Pe ce loc termină Simona Halep anul în clasamentul WTA! Șansă ratată la Roland Garros

Simona Halep va încheia anul 2020 pe locul doi în clasamentul WTA. Campioana noastră are 7255 de puncte, față de cele 8717 ale lui Asheigh Barty, jucătoare care va încheia pentru al doilea an la rând pe prima poziție WTA. Dacă s-ar fi impus la Roland Garros, Simona Halep ar fi urcat pe primul loc.

Pentru campioana noastră, locul 2 în 2020 reprezintă o urcare de două locuri față de 2019, an pe care l-a încheiat pe locul 4 WTA. În 2017 și 2018, Simona Halep reușea să încheie anul în postură de lider mondial.

Dar ceea ce impresionează la Simona Halep este constanța de care dă dovadă. Campioana noastră se menține în top din anul 2014, iar de atunci nu a căzut niciodată la final de an mai jos de locul 4 WTA.

“Ce nebunie! Trebuie să țin asta în minte de fiecare dată când am un moment dificil”

Simona s-a declarat și ea surprinsă de constanța ei în circuitul feminin: “Ce nebunie! Trebuie să țin asta în minte de fiecare dată când am un moment dificil. De fapt, o să le spun celor din echipa mea să îmi amintească, atunci când îmi pierd din încredere.

Cred că merit ceva pentru asta, o să le transmit (n.r. râde). Nu știam acest amănunt, e impresionant că am făcut asta. Știam că nu am căzut din TOP 10, dar aceste date statistice mi se par foarte speciale. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să fiu atât de constantă”.

Anul 2021 va aduce multe necunoscute. Cel mai probabil, dacă vom avea în continuare o situație specială despre criza COVID-19, tribunele vor fi goale la multe turnee, iar unele competiții ar putea să dispară.

