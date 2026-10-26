Pe ce locuri au terminat cei 12 români nominalizați la Balonul de Aur! Gică Hagi a fost cel mai aproape de trofeu

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, la Londra, iar Lamine Yamal și Harry Kane sunt principalii favoriți. Este a 70-a ediția a prestigioasei gale și încă una în care nu avem fotbaliști implicați. De altfel, Adrian Mutu este singurul român care a prins lista nominalizaților în acest secol. Alți 11 jucători legendari ai României au luptat pentru trofeu între 1961 și 1994.

Lista completă a românilor nominalizați la Balonul de Aur. Rapidistul Dumitru Macri a fost primul, în 1961

Primul român , cel care obținea și un vot în 1961, de la un jurnalist turc. Tot un vot primea în acel an și legendarul Eusebio, care tocmai se transferase la Benfica. Omar Sivori, jucătorul lui Juventus, câștiga Balonul de Aur în acel an 1961. Apoi, anii 70 au fost ai jucătorilor lui Dinamo.

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În 1970, Florea Dumitrache și Cornel Dinu au fost pe lista nominalizaților și au luat și ei câte un punct fiecare. Gerd Muller se impunea în acel an, urmat de Bobby Moore și Gigi Riva. În 1975, 1976 și 1977, Dudu Georgescu a fost de fiecare dată pe lista nominalizaților. Iar cea mai bună clasare pentru el a fost în 1977, locul 9. Oleg Blokhin a câștigat în 1975, Franz Beckenbauer în 1976 și Allan Simonsen în 1977.

3 jucători de la Dinamo au fost nominalizați în anii 70. Anii 80, cu 3 nominalizați de la Steaua și doi de la U Craiova

Anii 80 au fost cei mai buni pentru fotbalul românesc, cu jucători de la Steaua, Craiova, Dinamo și Sportul care s-au numărat printre nominalizați. Între 1985 și 1994, Gheorghe Hagi a fost nominalizat de nu mai puțin de 6 ori, iar de două ori a terminat în top 10. Dar primul stelist nominalizat la Balonul de Aur a fost Marcel Răducanu, în 1980. A luat un punct în ediția câștigată de Karl-Heinz Rummenigge.

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Costică Ștefănescu și Silviu Lung, fotbaliștii Craiovei, prindeau lista nominalizaților în 1983, respectiv 1984. Michel Platini se impunea în fiecare dintre cele două ediții. În 1985, Hagi, care avea doar 20 de ani și juca pentru Sportul, prinde lista nominalizaților. Același Platini se impunea și în 1985. În 1986, anul în care Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni, Helmuth Duckadam lua locul 8, cea mai bună poziție până la acel moment pentru un român. Igor Belanov, de la Dinamo Kiev, lua trofeul în acel sezon.

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Gică Hagi, în 1994, românul care a fost cel mai aproape să câștige Balonul de Aur. A luat locul 4!

1987 a fost un al doilea an în care România a avut doi nominalizați. Pe Cămătaru și pe Hagi. Două puncte de fiecare primeau cei doi jucători români. Ruud Gullit reușea să câștige în acel an. Hagi a continuat să fie nominalizat din postura de jucător al Stelei în 1988 și 1989. Doi ani în care tot AC Milan făcea legea, iar Marco van Basten câștiga de fiecare dată. Hagi a fost locul 8 în 1989.

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În 1991, România avea din nou doi jucători. Unul dintre ei este Miodrag Belodedici, care lua locul 8 după triumful cu Steaua Roșie în Cupa Campionilor. Jean Pierre Papin lua trofeul în acel an 1991. Apoi, în 1994, după Campionatul Mondial din SUA, Gheorghe Hagi a fost locul 4, românul cel mai bine clasat în cursa pentru Balonul de Aur. Stoichkov lua trofeul, urmat de Baggio și Maldini.

În fine, Adrian Mutu primea nominalizarea în 2003, după un sezon excelent la Parma, care i-a adus și transferul la Chelsea în același an. Mutu a făcut doar un punct și avea să fie ultimul jucător român nominalizat. Pavel Nedved ridica Balonul de Aur în 2003.

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Lista completă a românilor nominalizați