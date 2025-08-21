Pe ce post TV se vede Başakşehir – Universitatea Craiova, din play-off-ul UEFA Conference League. Oltenii merg în infernul de la Istanbul

Universitatea Craiova întâlnește joi cel mai greu adversar din această campanie europeană. va juca în play-off-ul UEFA Conference League cu Istanbul Başakşehir , iar partida tur este programată joi, 21 august, în Turcia. Pe ce post va fi transmis duelul oltenilor din infern.

Cine transmite la TV meciul Başakşehir – Universitatea Craiova

Istanbul Başakşehir stă în calea Universității Craiova pentru calificarea în faza principală a UEFA Conference League, acesta fiind unul dintre principalele obiective ale oltenilor în acest sezon competițional. Gruparea din Bănie are un start de sezon magnific, cu cinci victorii și un rezultate de egalitate în campionat.

Mai mult decât atât, actualul lider din SuperLiga României pare să fi reușit să îl facă uitat pe Alex Mitriță, fotbalistul plecat în această vară în China. Ștefan Baiaram confirmă și în acest start de sezon și este principalul jucător de care antrenorul turcilor se teme pentru meciul de joi seară.

și este transmisă la TV pe canalele Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții în play-off-ul UEFA Conference League, după un retur ce putea fi de coșmar contra celor de la Spartak Trnava. După 3-0 în tur și deschidere de scor, oltenii au încasat patru goluri și au reușit în cele din urmă să evite dezastrul în prelungiri, după golurile marcate de Băluță și Nsimba.

Echipa lui Mirel Rădoi a arătat slăbiciune la fazele fixe, fiind vulnerabilă la orice minge expediată în careu de cei de la Spartak Trnava. Lucrul acesta a fost sesizat și de antrenorul celor de la Istanbul Başakşehir, care a înțeles că trebuie insistat pe acest subiect, pentru a produce panică în careul „leilor”.

Mirel Rădoi a prefațat disputa cu Istanbul Başakşehir

Mirel Rădoi a susținut miercuri o conferință de presă înaintea manșei tur a play-off-ului UEFA Conference League, contra celor de la Istanbul Başakşehir. Tehnicianul oltenilor a analizat adversarul și a explicat ce au de făcut jucătorii săi pentru ca adversarul să nu le pună probleme.

„Au un antrenor foarte experimentat, care ceea ce practica în ultimii ani la echipele unde a fost se vede foarte ușor la orice echipă. O echipă foarte compactă și agresivă când are posesia balonului, foarte ofensivă, cu dinamică și mișcare foarte bună a jucătorilor. Și evident că nu poți face asta dacă nu ai un lot de jucători foarte buni.

La nivel de echipă trebuie să fim foarte compacți pentru a putea avea în permanență dublaje și a le cât mai puțin spațiu între compartimentele noastre. Au jucători foarte valoroși, care din una, două atingeri pot dezechilibra apărarea adversă sau pot finaliza. E cea mai importantă dublă a sezonului, în campionat se mai pot întâmpla multe lucruri. Orice mică eroare poate fi fatală și decisivă pentru calificare.

„Am luat informații de la antrenorii turci sau foștii jucători”

Am luat informații vizavi de echipă de la antrenorii turci sau foștii jucători și ni s-a transmis că, după Fenerbahce, Bașakșehir, orice greșeală o ai, o fructifică la maxim și îți poate da gol. Eu nu joc, ca să îmi fie teamă, deși mie îmi plăceau astfel de atmosfere, am jucat aici contra lui Galatasaray cu Steaua (n.r. FCSB), nu poate fi ceva mai frumos în fotbal decât sa fie suporteri fanatici ca în Turcia în tribune, indiferent că sunt cu tine sau împotriva ta.

Așa că sper ca mâine să fie o atmosferă frumoasă și să îi motiveze pe jucători. Venisem cu o forfecuță la mine, dar mi-au oprit-o în aeroport. Încă o dată spun, nu joc eu, este între jucători, iar ultima calificare s-a pierdut la penalty”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.