Pe ce poziție va intra România în prima semifinală Eurovision 2021. Roxen, între Israel și Azerbaijan

S-a aflat pe ce poziție va intra România în prima semifinală Eurovision 2021, care va avea loc la Rotterdam pe data de 18 mai.

Roxen va reprezenta țara noastră cu melodia „Amnesia”, o piesă bine primită de fanii concursului european de muzică, iar artista garantează ca va face un show pe cinste în Olanda.

România va fi a 13-a țară care va cânta pe scena de la Rotterdam, după Eden Alene din Israel și înainte de Efendi din Azerbaijan.

România, reprezentată de Roxen la Eurovision 2021, are șanse de calificare

Cântăreața este cotată la această oră cu șanse reale de calificare la casele de pariuri, țara noastră fiind pe locul 16 din cele 39 de țări, într-o ușoară scădere, ce-i drept, în ultimele zile.

Pe primele trei locuri, potrivit caselor de pariuri, se situează Malta, Elveția și Franța. Frații noștri de peste Prut ocupă locul 15 în topul pariorilor, cu o poziție mai în față față de țara noastră.

Republica Moldova va cânta în cea de-a doua semifinală a concursului, pe 20 mai, de pe poziția a 7-a. Natalia Gordienko va urca pe scenă imediat după Polonia, înainte de grupul muzical din Islanda.

Melodia țării noastre, analizată de Ovi Jacobsen

Show-ul Eurovision revine anul acesta după un an de absență, concursul fiind anulat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, după ce în toată Europa s-a impus starea de urgență, iar granițele multor țări au fost închise când au început să se înmulțească infectările.

Contactat recent de FANATIK pentru a comenta melodia lui Roxen de la Eurovision, Ovi Jacobsen, cel care a ocupat locul al treilea alături de Paula Seling în anul 2012 cu piesa „Playing with fire” susține că avem o compoziție reușită, modernă, dar îi lipsește acel-ceva.

„Piesa are un vibe modern ca și producție, e actuală, și are un clip fain. Roxen in (varianta de studio) o interpretează bine și are o imagine “up to date” Înțeleg că piesa a fost aleasă dintr-un calup, deci deduc că a fost și cea mai bună dintre toate.

Personal mi-as fi dorit și un climax in piesă, dar care nu prea vine (nu neapărat acute vocale!). Dacă prestația ei pe scena mare a ESC (care probabil va lua mult din clip ca si regie) va fi solidă, poate ajunge într-o poziție onorabilă de finală. În rest…să vedem cu ce vine și concurența. Succes Roxen! Go, România”, ne-a declarat recent Ovi.