Pe ce s-a bazat FC Argeș când a cerut retragerea licenței lui Dinamo: „La Comisii vom pierde, dar la TAS avem un precedent în fotbalul românesc”

Finanțatorul piteștenilor este convins că echipa va pierde procesul la Comisii, însă își pune mari speranțe în decizia TAS-ului. FANATIK a a cerut retragerea licenței de SuperLiga 1.

Pe ce s-a bazat FC Argeș când a cerut retragerea licenței lui Dinamo

Viorel Tudose a spus pe ce s-a bazat FC Argeș când a cerut , având un dialog și cu Ion Crăciunescu, legat de partea sportivă a echipei lui Bogdan Argeș Vintilă:

„Avem legea 85 a insolvenței. S-a luat o licență cu care Dinamo merge să joace în liga națională, ok până aici. Comisia trebuia notificată, trebuie întrebați ei dacă au fost notificați, noi doar am ridicat o problemă”.

Ion Crăciunescu – Domnule Tudose, sunteți mulțumit de cum arată echipa?

Viorel Tudose – Nu sunt mulțumit deloc cum arată echipa, dar asta e altă discuție.

Ion Crăciunescu – E păcat pentru că acest club înseamnă ceva în fotbalul românesc și faceți ceva pentru oamenii care iubesc echipa.

Viorel Tudose – Să fim bărbați și să recunoaștem. Ne agățăm și noi de ce putem, mai ales că mie mi s-a părut ciudat. Noi am fost o echipă moartă și spun asta de 3-4 ani de zile. Mâine pot demonstra că sunt bărbați și să câștige meciul.

„La Comisie vă dau în scris că nu vom câștiga, dar la TAS avem un precedent în fotbalul românesc. E periculos, că eu am vrut să iau Poli Timișoara, dar am spus că prefer să rămân în Liga 2, pentru că lucrurile sunt mai clare la Argeș”, a mai spus Viorel Tudose, la TV .

„Tuturor li s-a părut ceva suspect la acel meci!”

„Le-am spus tuturor antrenorilor din acest sezon că ăștia nu sunt fotbaliști, asta e problema. Avem aproape 1 milion de euro plătiți doar pentru rezilieri, ce vreți să spun mai mult?

Sunt lucruri pe care le vom discuta în interior, avem informații din interior, am primit ceva informații, am câteva probe. Am fost sunat eu de oameni din business și mi-au spus că ’O să te facă de nu te vezi!’ și am primit fotografii.

Eu m-am dus și am spus că așa se va întâmpla, dar nu m-a luat nimeni în serios. Nu avem dovezi, avem vorbe aruncate așa, că s-a văzut unul cu altul, dar n-am folosit și nu voi folosi cuvântul blat”, a .

„Tuturor li s-a părut ceva suspect la acel meci, cum poate o echipă din Liga 2 să bată la scorul ăsta o echipă de primă ligă. Nu mai sunt în club cei pe care trebuie să-i trag la răspundere.

Antrenorul dat afară acum două luni nu mai poate fi tras la răspundere, el a adus 11 jucători și a vrut neapărat să-l vindem pe Ișfan. Eu m-am opus mereu schimbării lui Andrei Prepeliță”, a mai spus finanțatorul lui FC Argeș.