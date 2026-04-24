Pe ce se bazează Mehmet Topal când spune că va face probleme FCSB-ului. Detaliul care poate face diferența

Mehmet Topal a afirmat răspicat că merge la București, pentru meciul cu FCSB, cu intenția declarată de a câștiga toate cele trei puncte. O declarație care poate părea hazardată, ținând cont că Petrolul luptă la retrogradare, iar FCSB încearcă să prindă in-extremis cupele europene.

Petrolul e cea mai bună echipă în ultimele trei etape

”Este un meci greu. Ştim foarte bine că vom juca împotriva unei echipe puternice şi care a avut succes şi în campionat. Are un lot cu jucători cu calitate. Ei vor juca împotriva unei echipe care are 100 de ani de istorie. Avem şi jucători cu calitate. Sper să fie un meci frumos şi echilibrat”, a descris Topal meciul cu FCSB.

”De mult timp nu a mai bătut Petrolul. Bineînțeles şi acest aspect îl discut cu jucătorii mei de fiecare dată. Mentalitatea noastră este să jucăm doar pentru victorie. Dar 11 ani este o perioadă foarte lungă. Dar nu uităm nici că o să jucăm contra unei echipe puternice şi mari. Sperăm să fie aceasta prima victorie după 11 ani. Pentru acest lucru o să luptăm cât putem”, a mai afirmat Mehmet Topal.

Ploieștenii sunt neînvinși de la revenirea lui Topal

de când a revenit la echipă. Conform analizei lui și a realității rezultatelor, Petrolul este echipa din play-out cu cele mai multe puncte strânse.

„Eu vorbesc doar în contul ultimelor trei etape, de când am venit, și suntem primii. Uneori, se mai întâmplă să ai un lot care nu poate da randament după cum preferi tu. Dar asta e natura fotbalului, e foarte normal. Noi încercăm să schimbăm asta, avem jucători de calitate. Obiectivul nostru este victoria la fiecare joc”, a adăugat tehnicianul.

în intervalul scurs de când a revenit Topal la Petrolul. Chiar și campioana FCSB a suferit o înfrângere în ultimele trei etape. În această perioadă Farul și Metaloglobus sunt singurele care nu au luat niciun punct.

Ploieștenii puteau avea chiar maximum de puncte, dacă nu remizau pe teren propriu, cu Hermannstadt, meci terminat 1-1. Topal crede că echipa sa a fost sancționată cu un henț în careu inexistent. “Am spus-o și la finalul meciului și o spun și după ce am revăzut faza. Eu cred că nu a fost penalty”, a afirmat turcul.

“Lupii” trag la poartă din toate pozițiile

Un alt argument în sprijinul analizei fostului internațional turc, este și faptul că Petrolul este formația cu cele mai multe șuturi expediate spre poartă în primele cinci runde din play-out – 85 (față de FCSB – 78), dintre care 33 pe poartă (FCSB a avut doar 22). Chiar și așa însă, FCSB a zece goluri în play-out, în vreme ce Petrolul a dat doar cinci.

Clasament după ultimele trei etape 9 (de când a revenit Topal):

Petrolul 7 puncte

FCSB 6 puncte

UTA Arad 6 puncte

FC Botoșani 6 puncte

Oțelul Galati 6 puncte

Csikszereda 6 puncte

Hermannstadt 4 puncte

Unirea Slobozia 3 puncte

Farul Constanța 0 puncte

Metaloglobus 0 puncte

În clasamentul real însă, înaintea etapei a 6-a din play-out, FCSB are 33 de puncte și e pe primul loc, în vreme ce Petrolul are doar 23 de puncte și e pe locul 12, primul deasupra liniei roșii a barajului pentru retrogradare.