Pe ce se bazează Mehmet Topal când spune că va face probleme FCSB-ului. Detaliul care poate face diferența

Petrolul merge diseară pe Arena Națională convinsă că poate încurca echipa campioană, deși distanța dintre cele două echipe este de zece puncte în play-out
Catalin Oprea
24.04.2026 | 14:30
Pe ce se bazeaza Mehmet Topal cand spune ca va face probleme FCSBului Detaliul care poate face diferenta
Mehmet Topal a pus gând rău FCSB-ului FOTO sportpictures
Mehmet Topal a afirmat răspicat că merge la București, pentru meciul cu FCSB, cu intenția declarată de a câștiga toate cele trei puncte. O declarație care poate părea hazardată, ținând cont că Petrolul luptă la retrogradare, iar FCSB încearcă să prindă in-extremis cupele europene.

Petrolul e cea mai bună echipă în ultimele trei etape

”Este un meci greu. Ştim foarte bine că vom juca împotriva unei echipe puternice şi care a avut succes şi în campionat. Are un lot cu jucători cu calitate. Ei vor juca împotriva unei echipe care are 100 de ani de istorie. Avem şi jucători cu calitate. Sper să fie un meci frumos şi echilibrat”, a descris Topal meciul cu FCSB.

De mult timp nu a mai bătut Petrolul. Bineînțeles şi acest aspect îl discut cu jucătorii mei de fiecare dată. Mentalitatea noastră este să jucăm doar pentru victorie. Dar 11 ani este o perioadă foarte lungă. Dar nu uităm nici că o să jucăm contra unei echipe puternice şi mari. Sperăm să fie aceasta prima victorie după 11 ani. Pentru acest lucru o să luptăm cât putem”, a mai afirmat Mehmet Topal.

Ploieștenii sunt neînvinși de la revenirea lui Topal

Turcul este atât de optimist pentru că el se raportează la ultimele trei etape, de când a revenit la echipă. Conform analizei lui și a realității rezultatelor, Petrolul este echipa din play-out cu cele mai multe puncte strânse.

Minune medicală: Doi pacienți în stare vegetativă s-au recuperat miraculos, după un tratament...
Digi24.ro
Minune medicală: Doi pacienți în stare vegetativă s-au recuperat miraculos, după un tratament atipic: „E o sărbătoare continuă”

„Eu vorbesc doar în contul ultimelor trei etape, de când am venit, și suntem primii. Uneori, se mai întâmplă să ai un lot care nu poate da randament după cum preferi tu. Dar asta e natura fotbalului, e foarte normal. Noi încercăm să schimbăm asta, avem jucători de calitate. Obiectivul nostru este victoria la fiecare joc”, a adăugat tehnicianul.

Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a...
Digisport.ro
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare

Petrolul este și singura echipă neânvinsă, în intervalul scurs de când a revenit Topal la Petrolul. Chiar și campioana FCSB a suferit o înfrângere în ultimele trei etape. În această perioadă Farul și Metaloglobus sunt singurele care nu au luat niciun punct.

Ploieștenii puteau avea chiar maximum de puncte, dacă nu remizau pe teren propriu, cu Hermannstadt, meci terminat 1-1. Topal crede că echipa sa a fost sancționată cu un henț în careu inexistent. “Am spus-o și la finalul meciului și o spun și după ce am revăzut faza. Eu cred că nu a fost penalty”, a afirmat turcul.

“Lupii” trag la poartă din toate pozițiile

Un alt argument în sprijinul analizei fostului internațional turc, este și faptul că Petrolul este formația cu cele mai multe șuturi expediate spre poartă în primele cinci runde din play-out – 85 (față de FCSB – 78), dintre care 33 pe poartă (FCSB a avut doar 22). Chiar și așa însă, FCSB a zece goluri în play-out, în vreme ce Petrolul a dat doar cinci.

Clasament după ultimele trei etape 9 (de când a revenit Topal):

Petrolul 7 puncte

FCSB 6 puncte

UTA Arad 6 puncte

FC Botoșani    6 puncte

Oțelul Galati 6 puncte

Csikszereda     6 puncte

Hermannstadt 4 puncte

Unirea Slobozia      3 puncte

Farul Constanța 0 puncte

Metaloglobus 0 puncte

În clasamentul real însă, înaintea etapei a 6-a din play-out, FCSB are 33 de puncte și e pe primul loc, în vreme ce Petrolul are doar 23 de puncte și e pe locul 12, primul deasupra liniei roșii a barajului pentru retrogradare.

Marea greșeală a lui Dinamo în semifinala Cupei României cu Universitatea Craiova: „Impardonabil!...
Fanatik
Marea greșeală a lui Dinamo în semifinala Cupei României cu Universitatea Craiova: „Impardonabil! Doar în diviziile inferioare am mai văzut așa ceva”
Andrei Nicolescu, prima reacție după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României:...
Fanatik
Andrei Nicolescu, prima reacție după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României: „Am plecat cu un deficit! Nu am avut șmecherie fotbalistică”
”Săracul, e din alt film”. Filipe Coelho, aspru criticat după ce a calificat-o...
Fanatik
”Săracul, e din alt film”. Filipe Coelho, aspru criticat după ce a calificat-o pe Universitatea Craiova în finala Cupei României: ”Schimbări catastrofale!”
Parteneri
Ar fi trădarea anului! Zeljko Kopic ar putea ajunge la una dintre forțele...
iamsport.ro
Ar fi trădarea anului! Zeljko Kopic ar putea ajunge la una dintre forțele SuperLigii
