Pe ce stadion s-ar disputa Dinamo – FCSB, barajul pentru Conference League. Arena Națională are interzis la fotbal

ADVERTISEMENT

Pe ce stadion s-ar juca Dinamo – FCSB la baraj

Dinamo a câștigat derby-ul cu Rapid și a urcat pe locul 4 în SuperLiga. Echipa lui Zeljko Kopic are 34 de puncte, cu două mai multe decât giuleștenii, și e în pole-position să meargă la barajul de calificare în Conference League. Dacă va ajunge acolo, Dinamo o va întâlni, cel mai probabil, pe rivala de moarte FCSB. Din păcate meciul nu se va juca pe Arena Națională, pentru că stadionul a fost închis pentru concertele din luna mai.

ADVERTISEMENT

Ce concerte sunt pe Arena Națională în luna mai

13 mai : Metallica – M72 World Tour

23 mai : Max Korzh – concert solo

28 mai : Iron Maiden – „From Iron Maiden to Fear of the Dark”

Astfel, cel mai disputat meci din fotbalul românesc nu se va juca pe stadionul cu o capacitate de aproximativ 55.000 de locuri, ci pe „Arcul de Triumf”, care are doar 7500 de locuri, lucru confirmat de Andrei Nicolescu. Cum echipa din play-off e gazdă la barajul pentru Europa cu echipa din play-out, președintele „câinilor” a exclus posibilitatea ca Dinamo – FCSB să se dispute în Ghencea (31.254 locuri), arena pe care, de acum înainte, roș-albaștrii își vor disputa meciurile de pe teren propriu.

Dialog savuros Andrei Nicolescu – Mihai Stoica

Invitați în aceeași emisiune, în luna martie, Nicolescu și Mihai Stoica au vorbit despre posibilitatea unui derby la baraj, Dinamo – FCSB, și au glumit pe seama locului de disputare a meciului. „Semnați să dați baraj cu FCSB pentru Conference, v-ar conveni?”, a fost întrebat președintele celor de la Dinamo, la „Fotbal Show”, de la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Nicolescu: „De ce să nu-mi convină? Încă o șansă să ajung în cupele europene…”; MM Stoica: „Asta înseamnă să ieși din Cupă”; Nicolescu: „M-a întrebat cineva ce prefer: o victorie cu Craiova în seara aia sau o victorie în Cupă? Am spus că prefer în Cupă, că îmi asum să pierd, mi-am asumat un succes în Cupă”.

ADVERTISEMENT

Întrebat la fel, MM Stoica a replicat: „Da, că am zis că jucăm pe teren neutru (n.r. râde)”; Nicolescu: „Da, pe ‘Arcul de Triumf””; MM Stoica: „Tot neutru e și ăla. E la mine acasă. Mi-ar conveni, da. Asta ar însemna să jucăm barajul, în primul rând. Dacă ar fi să aleg o echipă cu care să jucăm barajul, din toate cele 6, nu știu dacă neapărat aș alege Dinamo. Aș alege să jucăm la Mioveni, deși vestiarul ăla… am eu niște chestii”.

ADVERTISEMENT

Programul barajelor pentru sezonul actual

Primul baraj din play-out este programat în weekend-ul ultimei etape din play-off, pe 23 sau 24 mai și cel mai probabil se va disputa între FCSB și FC Botoșani, cu formația campioană în rol de gază, pe stadionul „Steaua”. Finala pentru ultimul loc de Conference League va avea loc pe 31 mai, pe terenul echipei din play-off, care în acest moment ar fi Dinamo. Locul 4 va merge la barajul pentru Europa, deoarece Cupa României va fi câștigată de o echipă, care, cel mai probabil, va termina în top 3: U Cluj sau U Craiova.

Miza câștigării barajului de Conference League este uriașă, mai ales pentru FCSB. Dacă roș-albaștrii vor rata calificarea în Europa la finalul acestei stagiuni, ar fi o situație fără precedent din ianuarie 2003, momentul în care clubul a fost preluat de Gigi Becali. De atunci, echipa a bifat 23 de sezoane consecutive în cupele europene.