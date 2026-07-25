Pe ce stadion se va juca primul Dinamo – FCSB al sezonului!

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Arena Națională nu a mai găzduit fotbal de ceva timp și continuă să fie indisponibilă pentru activități sportive pe parcursul acestei veri. Andrei Nicolescu a transmis unde se va juca derby-ul Dinamo – FCSB, programat în etapa a 8-a din noul sezon din SuperLiga.

Unde se joacă Dinamo – FCSB. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Sezonul trecut, Dinamo și FCSB s-au duelat de două ori pe Arena Națională. În tur, „ și câștigau în fața rivalei după 5 ani, iar returul era consemnat cu scorul de 0-0. În meciul decisiv pentru calificarea în Conference League, cele două rivale au jucat pe „Arcul de Triumf”

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Acum, toată lumea se întreabă unde se va desfășura un nou episod din derby. Andrei Nicolescu, președintele formației din „Ștefan cel Mare”, a transmis locația exactă: „Pe 6 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo”, a declarat oficialul, la

FCSB renunță la Ghencea. Ce a spus Mihai Stoica

FCSB a început noul sezon pe Ghencea, unde a obținut un succes cu 2-0 în fața lui FC Argeș, și un eșec cu 2-3 în fața letonilor de la FK Auda. Mihai Stoica a transmis după manșa tur a turului 2 din Conference League că , plângându-se de calitatea execrabilă a gazonului.

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„Terenul care nu a fost un teren de fotbal. Ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal. Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

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