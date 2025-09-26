Sport

Pe ce sumă se vinde David Miculescu de la FCSB: “Asta e suma de transfer!”

FCSB a câștigat cu 1-0 în Olanda contra lui Go Ahead Eagles grație golului marcat de David Miculescu. Care este suma de transfer a fotbalistului, în viziunea lui Giovanni Becali.
Mihai Dragomir
26.09.2025 | 11:20
Giovanni Becali este sigur în privința lui David Miculescu. Ce sumă de transfer i-a fixat. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a debutat cu dreptul în Europa League după 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles. David Miculescu, unicul marcator și cel care i-a dedicat victoria colegului său de la echipă, a fost lăudat în direct de Giovanni Becali. Cu ce sumă crede că se va vinde tânărul fotbalist.

Transferul lui David Miculescu de la FCSB. Giovanni Becali a spus suma corectă

David Miculescu a devenit un jucător extrem de important pentru FCSB, mai ales în cupele europene unde a scris istorie prin golul contra olandezilor. Tânărul fotbalist a reușit de multe ori să marcheze goluri importante.

Giovanni Becali a fost impresionat de prestația fostului jucător de la UTA. Cunoscutul impresar este de părere că David Miculescu are multe calități tot mai rar întâlnite la fotbaliștii români care joacă același post și crede că se va vinde pe cel puțin 3,5 milioane de euro.

„Miculescu mi-a plăcut. Este și util și bun”

„A fost cel mai bun meci al FCSB-ului de la startul sezonului. Un meci făcut cu cap de staff-ul tehnic. Ieșeau, jucau cu 3 fundași, aveam 5 jucători imediat în apropierea lor. Meci compact, tactic. Miculescu mi-a plăcut.

Este un jucător bun. Este și util și bun. Bun că a dat bine în minge și a pus-o unde trebuie, la colțul lung, și util în sensul că face și faza de apărare. El face câteva milioane. Face 3-3,5 milioane, dar trebuie să aibă constanță.

„Eu aș da 3,5 milioane, dacă aș fi un club din Olanda!”

Dacă mâine ar fi mercato eu aș da 3,5 milioane, dacă aș fi un club din Olanda. Ăia cu care au jucat aseară nu dau mai mult de 1 milion. Știi că sunt specialist, 3,5 milioane de euro este cota lui de piață. De multe ori nu îți dai seama că face o muncă neagră.

Vine aproape de fundași. El este atacant, dar coboară. E mai lent, nu are viteza celorlalți, dar lent așa cum e, în situații cum a avut aseară a găsit colțul lung printre ăia… E puternic, sare la cap bine. E un băiat cuminte, după cum pare pe teren, și cred că execută toate ordinele antrenorului la ședințe”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

