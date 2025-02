Pe ce temperatură ține centrala Anca Pandrea: ”Așa o las până intru în primăvară”. La 79 de ani, și-a sărbătorit ziua în plin cod galben de ger

Pe 16 februarie, Anca Pandrea a împlinit 79 de ani și pentru că în această perioadă este ger și au fost zile la rând cu cod galben de ninsori în București, actrița a stat acasă, inclusiv de ziua ei.

În plus, probleme de sănătate de la plămâni nu îi permit să stea la temperaturi foarte scăzute, dar nici la unele foarte ridicate. Iar cum în această perioadă, în București au fost temperaturi cu minus, Anca Pandrea a stat cuminte la căldură, în casă.

Anca Pandrea a împlinit 79 de ani și a sărbătorit cu tort și suc

Totuși, prietenii ei nu au lăsat ziua de 16 februarie să treacă fără să fie bifată în vreun fel. Actrița s-a trezit, la ușa casei, cu Ingrid și soțul ei, cei doi având grijă de ea de ani buni, dar și cu alți câțiva apropiați. Aceștia au venit pregătiți cu tort și mâncare și au făcut o masă copioasă, serbând-o pe îndrăgita actriță care a împlinit frumoasa vârstă de 79 de ani.

“Sunt bine. Nu am avut stare să fac ziua ca altădată. Acum ne-am strâns câțiva, a fost și Ingrid cu soțul ei, am stat acasă. Eu n-am făcut nimic, ei au cumpărat tort, mama lui Răzvan a făcut un tort. Am servit o pulpiță cu salată, nici nu mai știu. Eu eram pe cortizon pentru plămâni, și s-au băut numai sucuri și apă minerală și plată”, a declarat Anca Pandrea, pentru FANATIK.

Actrița ne-a mărturisit că nu iese din casă în această perioadă geroasă, însă peste câteva zile va fi nevoită să o facă. Ea speră că până atunci se va mai încălzi puțin și gheața se va topi. Nu de alta, dar trebuie să ajungă la un control medical.

Anca Pandrea nu iese din casă pe ger și ninsoare. Cine o ajută cu treburile casei, dar și cu deszăpezitul

“Când începea toamna, centrala la 24 de grade. Și așa o las, la 24, până când intrăm în primăvară, când e mai bine, mai cald. Și în această perioadă, chiar dacă e zi mai caldă, eu tot așa las centrala.

Nu am ieșit din casă pe frigul ăsta, aerul de afară e prea tare… o să trebuiască să merg până la policlinică, la oftalmologie. Dar o să merg cu Ingrid sau cu Răzvan. Poate se mai topește gheața până zilele viitoare “, ne-a mai declarat actrița.

Ninsoarea de zilele trecute, din București, i-au dat bătăi de cap și Ancăi Pandrea. În fața casei, pe trotuar, dar și în curte, s-a așternut un strat de zăpadă de zeci de centimetri. Noroc că apropiații au ajutat-o la deszăpezit. În curte era necesar să fie curat nu pentru actriță, căci ea nu a ieșit din casă pe frig, dar pentru cățelușa ei în vârstă de 14 ani care adoră să stea la aer.

Anca Pandrea: “Mi-au curățat zăpada din fața casei, din curte, ca să poată și cățelușul să iasă”

“Răzvan și Ingrid mi-au curățat zăpada din fața casei, din curte. A curățat Răzvan, dragul de el, și în curte ca să poată și cățelușul să iasă să-și facă nevoile pe alee. E bătrânioară, e mai în vârstă, seamănă tot cu maică-sa, adică cu mine (râde – n.r.). Se duce afară, băgă nasul în zăpadă și își aruncă zăpadă pe ea.

Se joacă singurică. Are 14 ani, ia medicamente pentru inimă, că nu i se închide complet o valvă. Mă cert și cu ea câteodată. De fapt o cert, mai bine zis, îi spun “ești așa de cuminte, că n-am nici cu cine să mă cert”, a mai adăugat actrița.