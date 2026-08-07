Barcelona a făcut prima ofertă pentru Rodri! Care a fost răspunsul lui Manchester City. Update

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Transferul lui Rodri (30 de ani) la Real Madrid a căzut, după ce jucătorul nu a ajuns la un acord cu clubul din capitala Spaniei. Marea rivală a „galacticilor”, Barcelona, vrea să profite de acest lucru și să îl aducă pe căpitanul naționalei Spaniei pe Camp Nou. Catalanii au făcut deja o primă ofertă, care a fost însă refuzată de cei de la Manchester City.

Barcelona a făcut o primă ofertă pentru Rodri, în valoare de 45 de milioane de euro, însă Manchester City solicită o sumă mai mare în schimbul mijlocașului spaniol. „Cei de la Barcelona se află acum în discuții oficiale cu Man City și sunt foarte încrezători că transferul lui Rodri se va finaliza.

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🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona now in official club to club talks with Man City and very confident to get Rodri deal done. Initial indications from Barça open to pay fee slightly over €45m, Man City in direct talks indicating higher price. Rodri wants Barça. 🔜 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Primele semnale indică disponibilitatea Barcelonei de a plăti o sumă ușor peste 45 de milioane de euro, în timp ce discuțiile directe cu Manchester City sugerează un preț mai ridicat. Rodri vrea la Barcelona”, a transmis celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Rodri mai are contract cu Manchester City până în 2027. „Cetățenii” ar fi dorit să prelungească înțelegerea, însă mijlocașul și-a exprimat dorința de a reveni în Spania, iar fosta campioană a Angliei solicită aproximativ 60 de milioane de euro în schimbul său.

Transferul lui Rodri la Real Madrid, ca și căzut. Fotbalistul poate ajunge la Barcelona

Real Madrid dorește să îl transfere pe Rodri, însă mutarea pare greu de realizat în acest moment. Conform publicației catalane , cele două părți nu au ajuns la un acord, iar mijlocașul lui Manchester City ar putea să se transfere chiar la marea rivală a madrilenilor, Barcelona. „Potrivit unor surse apropiate negocierilor, tranzacția a luat o întorsătură neașteptată în ultimele ore și pare greu de salvat, cu excepția cazului în care Real Madrid face un efort semnificativ.

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Mijlocașul își dorea un contract pe patru ani, însă oferta celor de la Real Madrid nu a fost convingătoare, iar negocierile au devenit atât de tensionate încât, momentan, transferul său este în stand-by. Rodri vrea să revină în Spania și rămâne de văzut dacă există și alte opțiuni, în condițiile în care Barcelona urmărește cu atenție o situație care, în acest moment, a ajuns într-un punct critic”, au notat aceștia. .

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Ce sumă solicită Manchester City în schimbul lui Rodri. Barcelona a discutat cu reprezentanții jucătorului

Manchester City solicită o sumă importantă, 65 de milioane de euro, în schimbul lui Rodri, deși contractul mijlocașului spaniol expiră în vara anului 2027. De asemenea, solicită un salariu important. Chiar și în acest context, Barcelona este interesată de transfer.

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Conform , formația catalană a purtat discuții cu reprezentanții jucătorului. Inițial, întărirea liniei de mijloc nu era o prioritate pentru campioana Spaniei în această vară, însă totul s-a schimbat după ce Frenkie de Jong a acuzat o problemă medicală. Olandezul a suferit o ruptură a ligamentului colateral medial de la genunchiul drept și va lipsi timp de cel puțin 4 luni.

În acest an, Rodri și-a exprimat dorința de a reveni în La Liga, unde a mai evoluat pentru Villarreal și Atletico Madrid. Câștigătorul Balonului de Aur din 2024 evoluează de șapte ani la Manchester City, formație alături de care a cucerit UEFA Champions League și patru titluri de campion în Premier League. Din postura de căpitan al naționalei Spaniei, mijlocașul a câștigat EURO 2024 și Cupa Mondială din acest an.