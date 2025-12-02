Pe cine a criticat Costel Gâlcă după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano: “Au făcut un meci slab”

ADVERTISEMENT

Rapid a ajuns la două eșecuri la rând în deplasare, în toate competițiile. După înfrângerea cu CFR Cluj (0-3) în SuperLiga, alb-vișiniii au pierdut și cu FC Argeș (1-2), dar în Cupa României Betano. Din nou, giuleștenii au făcut un meci slab pe teren străin, în special în repriza a doua. La flash-interviul de după partida de la Mioveni, Costel Gâlcă s-a arătat foarte dezamăgit de unii dintre jucătorii săi.

Ce l-a deranjat pe Costel Gâlcă în repriza a doua

Mai exact, după , antrenorul Rapidului nu i-a menajat deloc pe fotbaliștii care au intrat după pauză. Dobre, Koljic și Christensen au fost jucătorii care, în opinia lui Costel Gâlcă, au lăsat mult de dorit.

ADVERTISEMENT

“Chiar am jucat puțin mai slab când au intrat cei de pe bancă. Știam că FC Argeș e o echipă bună, au agresivitate, astăzi au câștigat fiindcă au fost mai buni. (n.r. Ce l-a deranjat) Atitudinea pe care am avut-o în unele momente, de greșit poți greși”, a spus Gâlcă.

Fundașii centrali, luați în colimator de antrenorul Rapidului

Costel Gâlcă nu a uitat nici de evoluția fundașilor centrali care, în opinia lui, au făcut un joc slab. De altfel, Leo Bolgado a și fost eliminat în repriza a doua după ce a faultat din postura de ultim apărător.

ADVERTISEMENT

“Am vorbit cu ei, știu în ce fel gândesc, că pot să intre în orice moment, am încredere în ei, dar trebuie să demonstreze în fiecare meci. (n.r. Despre fundașii centrali) Au făcut un meci slab, pe final Lars (n.r. Kramer) și-a mai revenit, dar foarte, foarte slab la acest aspect.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre eliminarea lui Bolgado) Nu am văzut faza încă bine, dar bineînțeles că a fost și o greșeală a lui, el a luat decizia, el era acolo în teren”, a spus Gâlcă.

Ce obiectiv are Rapid cu CFR Cluj, în ultimul meci

Cu doar trei puncte în clasament după două meciuri, Rapid are nevoie de victorie în ultima etapă din grupă. Meciul decisiv se va juca în Gruia, împotriva lui CFR Cluj, care, zilele trecute, .

ADVERTISEMENT

“Mai avem un meci și trebuie să mergem să câștigăm. Un meci greu, o deplasare, dar mergem cu gândul să câștigăm și să mergem mai departe în Cupa României”, a mai spus Gâlcă.

Ce urmează pentru Rapid după înfrângerea cu FC Argeș

În final, Constantin Gâlcă a anunțat că va purta o discuție cu jucătorii în cursul de miercuri, deoarece echipa trebuie să strângă rândurile pentru partidele care urmează până la finalul anului calendaristic.

“Nu am vorbit (n.r. cu jucătorii imediat după meci), o să vorbim mâine. Sunt momente importante de gestionat, nici să urlăm prea tare, mergem mai departe și vedem unde am greșit”, a concluzionat fostul internațional.