Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Pe cine a criticat Costel Gâlcă după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano: “Au făcut un meci slab”

Costel Gâlcă nu și-a menajat deloc fotbaliștii după eșecul cu FC Argeș și a dezvăluit cine l-a dezamăgit. Ce obiectiv are Rapid pentru ultimul meci din grupă, contra lui CFR Cluj, partidă care se va disputa în Gruia.
Răzvan Scarlat
02.12.2025 | 22:20
Pe cine a criticat Costel Galca dupa FC Arges Rapid 21 din Cupa Romaniei Betano Au facut un meci slab
ULTIMA ORĂ
Costel Gâlcă, dezamăgit după FC Argeș - Rapid. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Rapid a ajuns la două eșecuri la rând în deplasare, în toate competițiile. După înfrângerea cu CFR Cluj (0-3) în SuperLiga, alb-vișiniii au pierdut și cu FC Argeș (1-2), dar în Cupa României Betano. Din nou, giuleștenii au făcut un meci slab pe teren străin, în special în repriza a doua. La flash-interviul de după partida de la Mioveni, Costel Gâlcă s-a arătat foarte dezamăgit de unii dintre jucătorii săi.

Ce l-a deranjat pe Costel Gâlcă în repriza a doua

Mai exact, după eșecul surprinzător cu FC Argeș, antrenorul Rapidului nu i-a menajat deloc pe fotbaliștii care au intrat după pauză. Dobre, Koljic și Christensen au fost jucătorii care, în opinia lui Costel Gâlcă, au lăsat mult de dorit.

ADVERTISEMENT

Chiar am jucat puțin mai slab când au intrat cei de pe bancă. Știam că FC Argeș e o echipă bună, au agresivitate, astăzi au câștigat fiindcă au fost mai buni. (n.r. Ce l-a deranjat) Atitudinea pe care am avut-o în unele momente, de greșit poți greși”, a spus Gâlcă.

Fundașii centrali, luați în colimator de antrenorul Rapidului

Costel Gâlcă nu a uitat nici de evoluția fundașilor centrali care, în opinia lui, au făcut un joc slab. De altfel, Leo Bolgado a și fost eliminat în repriza a doua după ce a faultat din postura de ultim apărător.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Am vorbit cu ei, știu în ce fel gândesc, că pot să intre în orice moment, am încredere în ei, dar trebuie să demonstreze în fiecare meci. (n.r. Despre fundașii centrali) Au făcut un meci slab, pe final Lars (n.r. Kramer) și-a mai revenit, dar foarte, foarte slab la acest aspect.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

(n.r. Despre eliminarea lui Bolgado) Nu am văzut faza încă bine, dar bineînțeles că a fost și o greșeală a lui, el a luat decizia, el era acolo în teren”, a spus Gâlcă.

Ce obiectiv are Rapid cu CFR Cluj, în ultimul meci

Cu doar trei puncte în clasament după două meciuri, Rapid are nevoie de victorie în ultima etapă din grupă. Meciul decisiv se va juca în Gruia, împotriva lui CFR Cluj, care, zilele trecute, i-a umilit pe giuleșteni în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Mai avem un meci și trebuie să mergem să câștigăm. Un meci greu, o deplasare, dar mergem cu gândul să câștigăm și să mergem mai departe în Cupa României”, a mai spus Gâlcă.

Ce urmează pentru Rapid după înfrângerea cu FC Argeș

În final, Constantin Gâlcă a anunțat că va purta o discuție cu jucătorii în cursul de miercuri, deoarece echipa trebuie să strângă rândurile pentru partidele care urmează până la finalul anului calendaristic.

Nu am vorbit (n.r. cu jucătorii imediat după meci), o să vorbim mâine. Sunt momente importante de gestionat, nici să urlăm prea tare, mergem mai departe și vedem unde am greșit”, a concluzionat fostul internațional.

Scene șocante la echipa de Ligue 1! Ultrașii i-au așteptat pe jucători și...
Fanatik
Scene șocante la echipa de Ligue 1! Ultrașii i-au așteptat pe jucători și i-au bătut, după o nouă înfrângere
Cupa României Betano, etapa 2. Surpriză în FC Argeș – Rapid. Cum arată...
Fanatik
Cupa României Betano, etapa 2. Surpriză în FC Argeș – Rapid. Cum arată clasamentul în grupa alb-vișiniilor
S-a lansat “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul despre viața lui Adrian...
Fanatik
S-a lansat “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul despre viața lui Adrian Mutu. ”Briliantul”, mesaj plin de emoție: ”Haideți să ne pregătim copiii pentru succes”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!