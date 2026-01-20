Pe cine a dat Pep Guardiola vina după ce Manchester City s-a făcut de râs cu Bodo/Glimt în Champions League

ADVERTISEMENT

Surpriza serii din UEFA Champions League s-a produs în Norvegia. Bodo/Glimt a obținut prima victorie din istorie în competiție. Nordicii s-au impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Manchester City, iar Pep Guardiola, antrenorul echipei din Premier League, a pus eșecul pe seama situației lotului. Mai mulți jucători de bază sunt accidentați.

Manchester City s-a făcut de râs în Norvegia. Echipa lui Pep Guardiola, învinsă cu 1-3 de Bodo/Glimt

Manchester City pornea clar cu prima șansă în fața celor de la Bodo/Glimt, însă echipa din Norvegia a făcut un meci de zile mari. La pauză, scorul era 2-0 în favoarea gazdelor, care au reușit să mai înscrie o dată și în partea secundă. Cetățenii au redus din diferență, însă Rodri, mijlocașul echipei din Premier League, a fost eliminat imediat.

ADVERTISEMENT

însă Bodo/Glimt s-a apărat eroic până la finalul celor 90 de minute și rămâne cu șanse reale la calificarea în fazele superioare din UEFA Champions League.

Prima reacție a lui Pep Guardiola după Bodo/Glimt – Manchester City 3-1

Pep Guardiola este de părere că echipa sa ar fi arătat cu totul diferit dacă s-ar fi putut folosi de jucătorii de bază care sunt accidentați. a fost nevoit să utilizeze o formulă de joc improvizată, mai ales în linia defensivă.

ADVERTISEMENT

„Avem senzația că multe lucruri merg prost la nivel de detalii și că trebuie să schimbăm acest lucru, dar jucătorii sunt aici, există și trebuie să construim pe baza lor. Nu sunt de acord. Nu l-am avut nici pe Jeremy Doku, nici pe Savinho, nici aripi în adevăratul sens al cuvântului, iar în alte compartimente ne-au lipsit mulți jucători importanți, care, de regulă, ne dau mai multă constanță. Totuși, nu am avut senzația că astăzi echipa nu a fost prezentă.

ADVERTISEMENT

Ei sunt foarte bine organizați, te obligă să joci spre exterior și noi nu am avut jucători capabili să câștige dueluri unu contra unu și să creeze acele momente care deschid spații în spatele apărării. Per total, sunt o echipă foarte bună, așa că merită felicitări. Evident, am pierdut. Știu cât de puternici sunt. Semifinala lor din Europa League de anul trecut îmi este încă proaspătă în minte. Iar noi am ajuns într-un punct în care, pe anumite posturi, ne-au lipsit jucători care să aducă stabilitate și continuitate”, a declarat Pep Guardiola după meci.