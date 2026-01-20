Sport

Pe cine a dat Pep Guardiola vina după ce Manchester City s-a făcut de râs cu Bodo/Glimt în Champions League

Pep Guardiola a reacționat dur după eșecul surprinzător al lui Manchester City în fața celor de la Bodo/Glimt. „Ne-au lipsit jucători care să aducă stabilitate și continuitate”
Alex Bodnariu
20.01.2026 | 22:47
Pe cine a dat Pep Guardiola vina dupa ce Manchester City sa facut de ras cu BodoGlimt in Champions League
ULTIMA ORĂ
Prima reacție a lui Pep Guardiola după Bodø/Glimt - Manchester City 3-1
ADVERTISEMENT

Surpriza serii din UEFA Champions League s-a produs în Norvegia. Bodo/Glimt a obținut prima victorie din istorie în competiție. Nordicii s-au impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Manchester City, iar Pep Guardiola, antrenorul echipei din Premier League, a pus eșecul pe seama situației lotului. Mai mulți jucători de bază sunt accidentați.

Manchester City s-a făcut de râs în Norvegia. Echipa lui Pep Guardiola, învinsă cu 1-3 de Bodo/Glimt

Manchester City pornea clar cu prima șansă în fața celor de la Bodo/Glimt, însă echipa din Norvegia a făcut un meci de zile mari. La pauză, scorul era 2-0 în favoarea gazdelor, care au reușit să mai înscrie o dată și în partea secundă. Cetățenii au redus din diferență, însă Rodri, mijlocașul echipei din Premier League, a fost eliminat imediat.

ADVERTISEMENT

Gruparea din Premier League a încercat să mai înscrie chiar și cu un om în minus pe teren, însă Bodo/Glimt s-a apărat eroic până la finalul celor 90 de minute și rămâne cu șanse reale la calificarea în fazele superioare din UEFA Champions League.

Prima reacție a lui Pep Guardiola după Bodo/Glimt – Manchester City 3-1

Pep Guardiola este de părere că echipa sa ar fi arătat cu totul diferit dacă s-ar fi putut folosi de jucătorii de bază care sunt accidentați. Tehnicianul iberic a fost nevoit să utilizeze o formulă de joc improvizată, mai ales în linia defensivă.

ADVERTISEMENT
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă...
Digi24.ro
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi

„Avem senzația că multe lucruri merg prost la nivel de detalii și că trebuie să schimbăm acest lucru, dar jucătorii sunt aici, există și trebuie să construim pe baza lor. Nu sunt de acord. Nu l-am avut nici pe Jeremy Doku, nici pe Savinho, nici aripi în adevăratul sens al cuvântului, iar în alte compartimente ne-au lipsit mulți jucători importanți, care, de regulă, ne dau mai multă constanță. Totuși, nu am avut senzația că astăzi echipa nu a fost prezentă.

ADVERTISEMENT
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să...
Digisport.ro
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”

Ei sunt foarte bine organizați, te obligă să joci spre exterior și noi nu am avut jucători capabili să câștige dueluri unu contra unu și să creeze acele momente care deschid spații în spatele apărării. Per total, sunt o echipă foarte bună, așa că merită felicitări. Evident, am pierdut. Știu cât de puternici sunt. Semifinala lor din Europa League de anul trecut îmi este încă proaspătă în minte. Iar noi am ajuns într-un punct în care, pe anumite posturi, ne-au lipsit jucători care să aducă stabilitate și continuitate”, a declarat Pep Guardiola după meci.

Dan Șucu, transfer de la echipa care a trăit un adevărat coșmar cu...
Fanatik
Dan Șucu, transfer de la echipa care a trăit un adevărat coșmar cu FCSB pe Arena Națională în Europa League!
Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar,...
Fanatik
Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar, adevărul ar fi altul
Cupa Africii 2025. Senegal – Maroc 1-0. Acuzații de magie neagră după finală!...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Senegal – Maroc 1-0. Acuzații de magie neagră după finală! Se cere și arestarea arbitrului!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul jucător al FCSB s-a dus 'în tabără cu pocăiții' și încă este...
iamsport.ro
Fostul jucător al FCSB s-a dus 'în tabără cu pocăiții' și încă este marcat de ce a văzut: 'Era o femeie. Dracii au început să facă urât'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!