Sport

Pe cine a delegat Gigi Becali să se ocupe de transferul de 3 milioane de euro al lui Darius Olaru

Ce persoană din cadrul FCSB este delegată să se ocupe de transferul lui Darius Olaru. Gigi Becali a anunțat că nu se va implica în mutarea mijlocașului.
Iulian Stoica
12.06.2026 | 11:48
Pe cine a delegat Gigi Becali sa se ocupe de transferul de 3 milioane de euro al lui Darius Olaru
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Pe cine a delegat Gigi Becali pentru transferul lui Darius Olaru. Foto: Colaj Fanatik
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Darius Olaru (28 de ani) este un nume de referință pentru istoria recentă a FCSB. Mijlocașul a cucerit două titluri, o Cupă și două Supercupe alături de formația roș-albastră, astfel că, oarecum firesc, este momentul potrivit pentru a părăsi echipa. FANATIK a dezvăluit faptul că Union Saint Gilloise este pe urmele lui Olaru, iar Gigi Becali a anunțat cine se va ocupa de transfer.

Pe cine a delegat Gigi Becali să se ocupe de transferul lui Darius Olaru

Union Saint Gilloise este una dintre cel mai titrate echipe din fotbalul belgian. Clubul are nu mai puțin de 12 titluri în Belgia, iar oferta înaintată către FCSB se ridică la 2,3 milioane de euro. Deși are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, Gigi Becali este dispus să îl lase pe Darius Olaru să plece în schimbul a 3 milioane de euro.

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Patronul FCSB a fost întrebat recent despre situația în care se află transferul lui Darius Olaru, iar acesta a transmis că Mihai Stoica se va ocupa de această posibilă mutare. Gigi Becali susține că nu se ocupă de această parte, MM fiind cel care analizează atent orice detaliu.

„Legat de Olaru, eu nu știu nimic. Trebuie să vorbiți cu MM, eu nu conduc clubul. Eu conduc ce trebuie să conduc, nu știu eu de transferuri și oferte. Nu stă împăratul să se intereseze de ce ce întâmplă în curtea împărăției”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.

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Darius Olaru, cel mai bine cotat jucător de la FCSB

FCSB a cunoscut o scădere a cotelor de piață în sezonul recent încheiat. Dacă în ultimii doi ani a dominat fotbalul românesc, formația patronată de Gigi Becali nu a reușit să se califice în play-off, iar locul pentru cupele europene a fost obținut în extremis, după două baraje, cu FC Botoșani și Dinamo, în care s-a impus în prelungiri.

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Cum era normal după stagiunea avută, evaluările experților au făcut ca valoarea de piață a fotbaliștilor să scadă. În acest caz se află și Darius Olaru, însă cota sa rămâne ridicată. Mai exact, mijlocașul este evaluat la 4,5 milioane de euro. Un moment important în cariera lui Olaru a avut loc în urmă cu un an și jumătate, când acesta s-a accidentat în cantonamentul desfășurat în Antalya. Înainte de plecarea în Turcia, jucătorul avea o cotă de 7,5 milioane de euro.

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  • 4,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru
  • 255 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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