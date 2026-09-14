Pe cine a remarcat antrenorul Petrolului înaintea duelului cu FCSB: „Este foarte puternic! Văd multă calitate”

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promite să fie una dintre cele mai tensionate partide ale rundei din Superligă. Înaintea duelului de pe Arena Națională, antrenorul oaspeților, Ricardo Sousa, a oferit o analiză asupra formei de moment a ambelor formații, arătându-se pregătit să profite de starea de criză prin care trece formația bucureșteană.

Strategia pregătită de prahoveni pentru derby-ul din capitală

Tehnicianul portughez traversează un start excelent de mandat la Ploiești și a subliniat că echipa sa a pregătit în detaliu toate aspectele tactice ale jocului. Deși recunoaște valoarea individuală a adversarilor, Sousa se bazează pe unitatea grupului și pe spiritul de sacrificiu al elevilor săi pentru a obține un rezultat pozitiv.

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Chiar dacă echipa din Ploiești a înregistrat rezultate pozitive în meciurile precedente având o posesie mai redusă, lusitanul susține că disciplina tactică va face diferența. Absența veteranului Paul Papp, suspendat pentru această confruntare, nu îl sperie pe antrenorul care mizează pe forța întregului colectiv.

”Cred că ne-am pregătit foarte bine în timpul săptămânii, am controlat tot ce am putut controla. Echipa trebuie să fie pregătită să joace împreună, să atace împreună cu mingea, să sufere împreună fără ea. Papp este un jucător foarte important, dar nu stăm într-un singur jucător”, a declarat Ricardo Sousa.

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Cuvinte de laudă pentru calitățile individuale ale adversarilor

Deși gazdele vin după o serie neagră de trei înfrângeri consecutive în campionat, una dintre ele suferită împotriva rivalei Dinamo, lusitanul consideră că formația bucureșteană rămâne extrem de periculoasă. Acesta a remarcat câțiva jucători din lotul antrenat de Marius Baciu și a scos în evidență calitățile lor individuale.

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Analizând opțiunile adversarilor, antrenorul Petrolului a punctat calitatea unor fotbaliști de atac precum Garita sau Korenica, dar și flexibilitatea defensivă de care dau dovadă bucureștenii după schimbările pe care le-au efectuat în ultima partidă de campionat. Atunci, după mijlocașul Joao Paulo a fost folosit fundaș central.

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”În opinia mea, este cea mai bună echipă din campionat la nivel individual. Este ciudat că au un astfel de parcurs, mă aștept să joace sub presiune. Atacantul, Garita, este foarte puternic, mă uit la FCSB și văd foarte mare calitate”, a mai adăugat tehnicianul.

Presiunea rezultatelor, un atu pentru prahoveni

Antrenorul prahovenilor mizează pe tensiunea uriașă care apasă pe umerii gazdelor, obligate să câștige pentru a se redresa în clasament. Sousa este convins că un eventual eșec va amplifica problemele de la echipă și speră că elevii săi vor specula fiecare greșeală comisă de adversar.

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”Când ai o asemenea echipă, trebuie să câștigi tot timpul sau măcar să lupți pentru victorie. Acum joacă cu presiune și mă aștept ca presiunea să ne prindă bine nouă. Respectăm pe toată lumea, dar nu ne temem de nimeni”, a concluzionat antrenorul Petrolului.

Înaintea partidei de luni seară, FCSB ocupă locul 8 în clasament, cu 11 puncte, iar Petrolul se află pe 4, cu 15 puncte.