Pe cine a remarcat Zeljko Kopic după Unirea Slobozia – Dinamo 1-3: „A meritat să intre în prima echipă”

Antrenorul „câinilor” și-a felicitat elevii pentru felul în care au evoluat și a vorbit despre problemele de lot pe care le are în continuare la echipă. În urma victoriei, Dinamo le-a egalat la puncte pe FCSB și pe U Cluj în clasament, însă cele două urmează să-și dispute meciurile din campionat.

Zeljko Kopic, mulțumit după Dinamo – Unirea Slobozia

Zeljko Kopic a fost mulțumit după victoria obținută de : „E un sentiment foarte plăcut, echipa a jucat foarte bine, am avut mici probleme.

Puteam fi mai buni în unele situații, dar am arătat ambiție și dăruire, am controlat jocul și am reușit să câștigăm și să luăm punctele. Asta este cel mai important!

A fost o greșeală personală la golul primit, dar asta este. Fotbalul e un joc al greșelilor. Am avut o repriza a doua solidă, sunt mulțumit de ce am văzut.

Adversarii știam că sunt periculoși în zona ofensivă, dar ne-am descurcat cu acest lucru și cred că am meritat victoria. Nu e neapărat că eu iau decizii cine intră în primul 11, ci jucătorii sunt cei care se pun în această situația.

Abdallah s-a antrenat bine, a meritat să intre în prima echipă și a făcut un meci foarte bun. A meritat să joace prin munca pe care a arătat-o pe durata săptămânii.

„Încercăm să jucăm cel mai bun fotbal!”

„Avem nevoie de jucători pe toate pozițiile și români și străini. Nu sunt omul care să-și schimbe părerea, dacă am pierdut un meci nu înseamnă că am jucat prost, vreau să fac o echipă compactă, care să se descurce în toate situațiile.

Încercăm să jucăm cel mai bun fotbal, vorbeam încă din vară că am nevoie de jucători. Nu s-a schimbat nimic, situație e bună, avem 41 de puncte, ne luptăm în continuare pentru a ajunge în play-off”, a .

„Sper că jucătorii noi care vor veni să fie în formă. Noi vom continua să ne pregătim la fel și luptăm pentru a intra în play-off”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.