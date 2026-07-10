Pe cine a sunat Lionel Messi imediat după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

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Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada 2026 a adus doborârea a numeroase recorduri. Lionel Messi (39 de ani) este, de departe, omul numărul 1 al competiției din acest punct de vedere. Încă din faza grupelor turneului, argentinianul a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. După ce a realizat această performanță, sud-americanul l-a sunat pe un campion mondial. Despre cine este vorba.

Campionul mondial pe care Messi l-a sunat imediat după ce a devenit golgheterul all-time al competiției. Ce cadou i-a făcut

Inevitabilul s-a produs la competiția fotbalistică globală din această vară. Pe 22 iunie 2026, Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Atunci, atacantul argentinian ajungea la 17 goluri în cele șase participări ale sale la Cupa Mondială (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026). Starul de la Inter Miami l-a depășit astfel pe Miroslav Klose (48 de ani). Acesta deținea recordul cu un total de 16 goluri.

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Campion mondial cu Germania în urmă cu 12 ani, în Brazilia, . S-a întâmplat în iunie, imediat după ce veteranul din Argentina a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Lionel Scaloni, selecționerul ”Albiceleștilor”, a fost cel care a intermediat apelul. Klose și acesta se cunosc foarte bine, fiind colegi la Lazio Roma în trecut.

”Lionel Scaloni a fost coechipierul meu la Lazio și am continuat să ținem legătura. El a aranjat un apel între Messi și mine după ce acesta a egalat recordul meu de goluri la Cupa Mondială. A fost cu adevărat emoționant”, a explicat Klose pentru . Fostul atacant al Germaniei a dezvăluit și ce cadou va primi de la Messi. ”Messi și cu mine ne-am întâlnit de câteva ori pe teren, ceea ce a fost mereu frumos și respectuos. Dar apelul a fost prima dată când am avut o conversație mai lungă în afara terenului. Mi-a spus că îmi va trimite un tricou semnat”, a mai punctat Klose.

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Când a realizat Klose recordul de 16 goluri

Miroslav Klose, o veritabilă legendă a Germaniei, campion mondial în 2014, a deținut până de curând recordul pentru cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială. A înscris 16 goluri în 24 de meciuri, între 2002 și 2014. Klose a bătut recordul brazilianului Ronaldo (15 goluri) în timpul turneului câștigat de Germania în Brazilia 2014.

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Acum, . Acesta are deja 21 de goluri în 31 de meciuri la Cupa Mondială, inclusiv 8 goluri în actuala ediție. Messi este pe primul loc în lupta pentru ”Gheata de Aur” de la CM 2026, la a șasea sa participare. Lupta este însă extrem de strânsă. Mbappe și Haaland au 7 reușite și încă sunt în competiție, cu Franța, respectiv Norvegia.

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Ce a spus Klose despre Messi, după ce acesta i-a bătut recordul

În iunie, după ce Messi a depășit oficial recordul, Miroslav Klose a avut numai cuvinte de laudă pentru deținătorul a opt Baloane de Aur: ”Pentru mine, Lionel Messi este cel mai bun jucător din toate timpurile. Klose nu a fost afectat de faptul că recordul lui a fost depășit: ”Este absolut în regulă. Recordul urma oricum să fie doborât la un moment dat, așa că sunt fericit că Messi l-a făcut. Am fost și rămân un mare fan al lui Messi.

Între timp, Kylian Mbappe a depășit și el totalul lui Klose (19 goluri), iar alți jucători activi se apropie de german. De exemplu, englezul Harry Kane are deja 14 goluri și nu pare a se opri din marcat.