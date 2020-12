Pe cine a sunat Marcel Ciolacu după Exit Poll! Prima decizie după anunțarea rezultatelor

FANATIK îți spune pe cine a sunat Marcel Ciolacu imediat după Exit Poll! Astfel, fericit după anunțarea rezultatelor, președintele social democraților nu a ezitat o clipă. Acesta a transmis că a încercat o alianță, dar în privința secțiilor de votare.

Concret, ca să nu fie furați la numărătoarea voturilor, cei din PSD vor ca reprezentanții din secții să se unească. Marcel Ciolacu a solicitat acest lucru de la mai multe partide.

În mod evident, primul pe care l-a sunat după ce s-a încheiat votarea a fost Victor Ponta. De altfel, chiar liderul Pro România a recunoscut că a discutat cu Ciolacu.

Pe cine a sunat Marcel Ciolacu după Exit Poll-ul de la 21.00!

„Am vorbit cu domnul Ciolacu la puțin timp după ora 21.00. Am discutat despre mai multe lucuri, unul dintre ele fiind cel mai important în momentul de față”, a zis Ponta la România TV.

Marcel Ciolacu a readmis și el discuția, dar spune că nu s-a pus niciodată problema unei alianțe pentru guvernare. În schimb, președintele PSD vrea unitate la numărătoare.

„Nu pot să le spun negocieri, e normal să am discuții și cu alți lideri ai partidelor politice. Am vorbit cu Ponta, nu am avut discuții cu Iohannis.

Chiar dacă a fost purtătorul de cuvânt al PNL nu mai este om politic. Am avut o discuție cu Victor Ponta ca reprezentanții partidelor noastre să fie împreună, vigilență, să nu fie furate voturile.

O să continue aceste discuții și cu Eugen Tomac”, a explicat Marcel Ciolacu atunci când a fost chestionat despre discuțiile avute imediat după ora 21.00.

Liderul PSD spune că nici nu concepe ca Iohannis să-l numească tot pe Orban premier în cazul în care liberalii vor avea acest drept.

„Eu aștept întâi demisia lui Orban din funcția de premier. Doamne ferește ca Iohannis să-l propună tot pe el. Eu mă bucur că am scăpat de coșmarul numit guvernul Orban”, a mai zis Ciolacu.