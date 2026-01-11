Pe cine a trimis Bergodi să spioneze ultimul meci al ”câinilor” înainte de Dinamo – U Cluj! Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

În prima etapă din 2026 a SuperLigii va avea loc partida Dinamo – U Cluj. În aceste condiții, Cristiano Bergodi și-a trimis omul de încrede să-i spioneze pe ”roș-albi” la amicalul din Antalya.

Dinamo a încheiat stagiul de pregătire din Antalya cu o , și se pregătește să revină în țară pentru startul părții secunde a campionatului.

La ultimul amical al ”câinilor” a fost prezent și unul dintre oamenii de încredere ai lui Cristiano Bergodi, acesta fiind surprins de reporterii FANATIK în timp ce-i urmărea cu atenție pe dinamoviști.

Este vorba de Aleksandar Kalaba, analistul video din staff-ul antrenorului italian. Pe toată durata întâlnirii, acesta și-a notat diferite lucruri și a filmat. Mai mult, el a înregistrat mesaje audio pe care, probabil, i le transmitea în timp real lui Bergodi.

De asemenea, la amicalul lui Dinamo a fost prezent și Bogdan Mitrea, fostul jucător al celor de la U Cluj. Acesta colaborează cu tehnicianul italian al ”șepcilor roșii” și probabil îi va da niște sfaturi pentru jocul de campionat.

Și Budescu a venit să o vadă pe Dinamo

Un alt nume important care a venit să o vadă pe Dinamo la ultimul meci amical susținut în cantonamentul din Antalya . Veteranul de 36 de ani este liber de contract după despărțirea de CS Tunari.

Mijlocașul de creație, venit în Turcia pentru a vedea la lucru formațiile românești și poate pentru a mai prinde un ultim contract, a fost surprins de reporterii FANATIK îmbrățișându-se cu oameni din anturajul ”câinilor”.

Dinamo și U Cluj, adversare în prima etapă din 2026

Mai este o singură săptămână până la reluarea SuperLigii, iar Dinamo și U Cluj vor fi adversare în etapa cu numărul 22. Partida se va disputa duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30.

Înainte de primele jocuri din 2026, ”câinii” se află pe poziția a patra în clasament, cu 38 de puncte, în timp ce trupa lui Bergodi este prima sub linia play-off-ului, cu 33 de puncte.