Pe cine a trimis Bergodi să spioneze ultimul meci al ”câinilor” înainte de Dinamo – U Cluj! Foto exclusiv

Dinamo a susținut ultimul meci amical din stagiul de pregătire din Antalya. ”Câinii” au fost spionați din tribune de un om trimis de Cristiano Bergodi.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
11.01.2026 | 17:30
Pe cine a trimis Bergodi sa spioneze ultimul meci al cainilor inainte de Dinamo U Cluj Foto exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Cristiano Bergodi și-a trimis un spion la amicalul lui Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
În prima etapă din 2026 a SuperLigii va avea loc partida Dinamo – U Cluj. În aceste condiții, Cristiano Bergodi și-a trimis omul de încrede să-i spioneze pe ”roș-albi” la amicalul din Antalya.

Bergodi și-a trimis un om să o spioneze pe Dinamo

Dinamo a încheiat stagiul de pregătire din Antalya cu o victorie în fața sud-coreenilor de la Gangwon FC, scor 3-2, și se pregătește să revină în țară pentru startul părții secunde a campionatului.

La ultimul amical al ”câinilor” a fost prezent și unul dintre oamenii de încredere ai lui Cristiano Bergodi, acesta fiind surprins de reporterii FANATIK în timp ce-i urmărea cu atenție pe dinamoviști.

Este vorba de Aleksandar Kalaba, analistul video din staff-ul antrenorului italian. Pe toată durata întâlnirii, acesta și-a notat diferite lucruri și a filmat. Mai mult, el a înregistrat mesaje audio pe care, probabil, i le transmitea în timp real lui Bergodi.

Bergodi spion Dinamo Kabala
Dinamo, spionată de omul lui Cristiano Bergodi la ultimul amical din Antalya. Sursă foto: Fanatik

De asemenea, la amicalul lui Dinamo a fost prezent și Bogdan Mitrea, fostul jucător al celor de la U Cluj. Acesta colaborează cu tehnicianul italian al ”șepcilor roșii” și probabil îi va da niște sfaturi pentru jocul de campionat.

Și Budescu a venit să o vadă pe Dinamo

Un alt nume important care a venit să o vadă pe Dinamo la ultimul meci amical susținut în cantonamentul din Antalya a fost Constantin Budescu. Veteranul de 36 de ani este liber de contract după despărțirea de CS Tunari.

Mijlocașul de creație, venit în Turcia pentru a vedea la lucru formațiile românești și poate pentru a mai prinde un ultim contract, a fost surprins de reporterii FANATIK îmbrățișându-se cu oameni din anturajul ”câinilor”.

Dinamo și U Cluj, adversare în prima etapă din 2026

Mai este o singură săptămână până la reluarea SuperLigii, iar Dinamo și U Cluj vor fi adversare în etapa cu numărul 22. Partida se va disputa duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30.

Înainte de primele jocuri din 2026, ”câinii” se află pe poziția a patra în clasament, cu 38 de puncte, în timp ce trupa lui Bergodi este prima sub linia play-off-ului, cu 33 de puncte.

Bergodi spion Dinamo clasament SuperLiga

