Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB după scandalul uriaș de la Academie: „Unul vine din Spania, altul din Anglia”

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Gigi Becali (68 de ani) face o adevărată revoluție la Academia FCSB, după scandalul care a zguduit clubul roș-albastru. Gheorghe Mustață a dezvăluit că patur antrenori cu licență Pro ar urma să ajungă la FCSB, doi dintre aceștia având calificările obținute în Spania și Anglia.

Patru antrenori cu licență Pro ar putea ajunge la FCSB! Anunțul făcut de Gheorghe Mustață

Schimbările de la FCSB continuă chiar și după îndepărtarea mai multor oameni din cadrul clubului. acolo unde a avut loc un scandal de proporții.

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Gigi Mustață a oferit noi detalii despre planurile care vizează centrul de copii și juniori al roș-albaștrilor. „Au fost dați afară Pleșu, cumnatul lui Bebe Alexe, Ciapa – cumătrul lui Alin Stoica, Nene – cumnatul lui Alin Stoica – și chiar Alin Stoica în persoană. Academia va fi pe mâini bune. Au auzit că vor veni patru antrenori cu licențe Pro. Unul a obținut-o în Spania, altul la FA, în Anglia. Așa că va fi așa cum trebuie.

Tot răul spre bine. S-a curățat clubul de oameni care trăiau bine pe banii lui Gigi, fără să ajute FCSB. Mă bucur că Gigi Becali s-a ținut, ca de fiecare dată, de promisiune”, a declarat Gheorghe Mustață, la „Templul Sportului”, emisiune moderată de Gabi Safta.

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Scandal uriaș la Academia FCSB! Mustață a dezvăluit cum a calmat revolta părinților

Anunțul vine după evenimentele petrecute miercuri, 11 noiembrie, Mai mulți părinți ai juniorilor au protestat față de îndepărtarea antrenorului Eduard Marin, acuzat de Gheorghe Mustață că ar fi avut un comportament necorespunzător față de copii. Liderul Peluzei Nord a mers personal la bază pentru a discuta cu părinții nemulțumiți, care, se pare, nu cunoșteau toate informațiile care au stat la baza deciziilor lui Gigi Becali.

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„Aseară, părinții aveau dreptate. Nu erau la curent cu evenimentele și cu probele în urma cărora mai mulți antrenori au fost dați afară. Eduard Marin îi mințise, spunându-le că i-aș fi arătat lui Gigi Becali filmări false. Când am ajuns, am cerut să desemneze cinci părinți de încredere. Le-am arătat acestora filmările, le-am prezentat, practic, probele.

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S-au convins că am dreptate și că decizia a fost corectă. Imediat au apărut mai mulți părinți care au prins curaj și m-au ținut până seara târziu, povestindu-mi despre multe alte lucruri pe care le făceau acolo antrenorii. I-am asigurat că, de acum, totul va fi curat și profesionist. I-am lăsat fericiți”, a adăugat liderul suporterilor FCSB.

Gigi Mustață, acuzații grave după demiterile de la FCSB: „Au pus copiii să mă denigreze”

Gigi Mustață a lansat o nouă serie de acuzații. Liderul Peluzei Nord susține că a primit două înregistrări din care ar reieși că unor copii și s-ar fi cerut să intervină în emisiunea lui Gabi Safta pentru a îl critica și pentru a lăuda activitatea de la Academie. „Mă așteptam la așa ceva. Antrenorii dați afară au făcut tot posibilul să se agațe de scaunele lor, dar nu știau că picioarele scaunelor sunt deja rupte.

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Au fost vreo doi instigatori, dar au dispărut imediat când au văzut că am venit cu probele. Și vor mai încerca, probabil, dar nu mai pot schimba ceva. Aseară am primit și două înregistrări în care se aud copiii care spun că au fost puși de antrenori să intre în emisiunea lui Gabi Safta, ca să mă denigreze și să laude activitatea din Academie. Vă dați seama unde au coborât?”, a acuzat Mustață.