Pe cine alege Ajax: Daniel Bîrligea sau Louis Munteanu?! “El e mai pe stilul lor! Problema e numai de bani”

Daniel Bîrligea și Louis Munteanu sunt cei doi atacanți români „vânați” de Ajax. Olandezii și-au trimis scouterii pentru Bîrligea la meciul Go Ahead Eagles – FCSB, dar au și negociat cu Neluțu Varga transferul lui Louis Munteanu în ultima zi de mercato. Giovanni Becali a dat verdictul în cazul alegerii finale pe care o vor face batavii.
Daniel Bîrligea și Louis Munteanu sunt cei doi atacanți români care au impresionat în campionatul intern în ultimele sezoane. Ambii fotbaliști sunt atent monitorizați de cluburile europene, Ajax manifestându-și cel mai recent interesul pentru ei.
Giovanni Becali a spus în direct la emisiunea „DON Giovanni” faptul că Louis Munteanu este fotbalistul care se pliază perfect pe stilul „Lăncierilor”, însă suma de transfer va fi singurul obstacol în calea mutării sale la echipa din Eredivisie.
„Amândoi sunt… Din punctul meu de vedere, amândoi sunt foarte buni pentru Ajax, ei caută așa ceva. Depinde de sumă… Eu l-aș lua pe Munteanu pentru stilul de joc al lui Ajax. Dacă spuneai Feyenoord, ziceam Bîrligea.
Pentru Ajax e Munteanu, e un jucător finuț, e pe stilul lor, se demarcă, primește, a dat goluri, gleznă fină… Aici e problema doar de bani. Sunt jucători de 4-5… 6-7 milioane, nu de 18. Louis Munteanu este pe stilul lui Ajax!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.
Neluțu Varga a primit mai multe oferte în ultimul an pentru Louis Munteanu, însă a precizat clar că nu îl va ceda fără să primească 18 milioane de euro. Giovanni Becali nu își explică de ce patronul ardelenilor ține atât de mult la prețul atacantului.
„Eu nu înțeleg. Unde l-a dus mintea lui Neluțu când a zis că-l dă pe Louis pe 18 milioane? I-a băgat vreunul ceva în cap? I-a băgat vreunul ceva în cap? I-a dat vreunul vreo veste?”, spunea Giovanni Becali într-o ediție anterioară de „DON Giovanni”.