Pe cine ar pune Mircea Geoană selecționer la echipa națională: “Ne califică la Mondiale!”

Mircea Geoană a vorbit la Sport și Politică despre echipa națională a României, care a ajuns până în optimi la EURO 2024. Naționala României ar putea rămâne fără selecționer, deoarece . Mircea Geoană consideră că Mircea Lucescu ar fi cea mai bună variantă, dacă Iordănescu Jr. va renunța la post.

Mircea Geoană, sfaturi pentru postul de selecționer la naționala României: „Sunt două variante mari și late”

Edi Iordănescu își va decide în această perioadă viitorul în ceea ce privește postul de selecționer al naționalei României. Mircea Geoană consideră că variantele profitabile sunt fie alegerea unui antrenor tânăr care să aibă parte de timp, .

ADVERTISEMENT

„Nu mă pricep atât de bine, dar îmi aduc aminte că am discutat acum un an și jumătate cu Ovidiu Ioanițoaia, când echipa mergea prost și toată lumea îl hulea pe Edi Iordănescu și jucătorii. Atunci am spus ceea ce cred și acum.

Dacă iei un antrenor mai tânăr și cu mai puțină experiență dă-i timp, dă-i sprijin, dă-i încredere, stai alături de el. Dacă nu, vii cu un nume greu de la început și aștepți rezultate rapid.

ADVERTISEMENT

„Cota lui Edi Iordănescu a crescut foarte mult. La fel și a lui Răzvan Lucescu”

Sunt două variante mari și late. Ideea de a merge cu cineva mai tânăr, cum e cazul lui Edi Iordănescu, a fost o alegere bună. Este un om ca noi toți și își calculează pașii următori din carieră.

El a ieșit foarte bine la națională, cota lui a crescut foarte mult. Acum și Răzvan Lucescu are o cotă foarte bună. Ai antrenori tineri care într-un fel se afirmă în plan internațional.

ADVERTISEMENT

Discuția pe care o va avea cu Federația, cu familia lui, cu nea Puiu va fi una despre pasul următor în carieră. Eu unul, ca suporter, vreau un singur lucru. Să ne calificăm la Mondiale”, a declarat Mircea Geoană la Sport și Politică în discuție cu Horia Ivanovici.

Mircea Geoană l-a propus pe Mircea Lucescu la națională: „Îl cunosc de mulți ani”

Mircea Geoană nu s-a ferit de cuvinte și a mărturisit că Mircea Lucescu ar reprezenta cea mai bună variantă pentru postul de selecționer al echipei naționale, dacă Edi Iordănescu va alege să nu continue. „Il Luce” este cel mai titrat antrenor român din toate timpurile.

ADVERTISEMENT

„Eu îl cunosc pe Mircea Lucescu de mulți ani de zile și este un om fenomenal, cumpănit, care are o energie fantastică. În mod normal, Mircea Lucescu ar fi o soluție impecabilă, un om experimentat și care îți poate aduce rezultate rapid.

Pot să fie și alții. Mircea Lucescu este o soluție viabilă puternică, dar și dacă Edi Iordănescu va continua este un lucru foarte bun. A fost un om important în crearea acestui colectiv”, a mai spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană, impresionat de Edi Iordănescu: „Ne va califica la Mondiale!”

Mircea Geoană a urmărit filmul „În inima Naționalei”, care prezintă povestea de calificarea a „tricolorilor” la turneul final din Germania. Secretarul general adjunct al NATO a comparat discursul lui Iordănescu Jr. cu cele ale lui Mikel Arteta sau Pep Guardiola, antrenori la Arsenal, respectiv Manchester City.

Fost președinte PSD, Mircea Geoană este convins că Edi Iordănescu va califica naționala României la Campionatul Mondial din 2026, dacă va rămâne la cârma naționalei. „Am văzut filmul cu vestiarul, cu discurile motivaționale. A avut Edi Iordănescu un discurs în vestiar, am fost eu gelos, ca lider politic.

Poate să motiveze un grup și să se autodepășească. La Arteta sau Guardiola erau multe discursuri, dar Edi a fost mai tare decât ce făceau ăia în Premier League.

Nu un discurs definește un antrenor, dar Edi a creat un grup, un colectiv. Dacă s-ar putea să-l convingă să rămână ne va califica la Mondiale. Cu echipa asta încrezătoare, iubită, întărită, plină de încredere și cu toată nația asta.

Am pierdut rău cu Olanda, dar țara a reacționat ca și cum nu s-a întâmplat nimic. A fost un lucru deosebit. Lucrurile nu sunt clare. Dacă va pleca, Mircea Lucescu este o soluție cu experiență, cea mai bună. Nu vreau să par că dau sfaturi din zona asta. Eu vă spun ca mare suporter al echipei naționale și ca om care iubește fotbalul”, au fost cuvintele lui Mircea Geoană.

Pe cine ar pune Mircea Geoană selecționer la echipa națională a României