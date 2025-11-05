Marea personalitate din sport pe care Mihai Stoica o așteaptă la Basel – FCSB: „Mai face surprize din astea!”

ADVERTISEMENT

Meciul Basel – FCSB este programat joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Mihai Stoica a vorbit despre confruntarea contra elvețienilor și a spus pe cine așteaptă să fie prezent pe stadionul „St. Jakob-Park”.

Mihai Stoica, optimist înainte de Basel – FCSB. „Sunt șanse să-i ciugulim!”

FCSB își continuă aventura europeană cu jocul din deplasare contra lui Basel. Partida de pe 6 noiembrie va conta în cadrul etapei cu numărul 4 din Europa League, iar ambele formații își doresc să își treacă în cont toate cele 3 puncte.

Mihai Stoica și-a amintit de ultima confruntare contra elvețienilor, care datează din anul 2013, ultima prezență a FCSB-ului și totodată a unei echipe românești în grupele Champions League. Ce a spus despre Basel, echipa

„Ne întoarcem la locul faptei, unde trebuia să avem ultima victorie din Champions League. În 2013 am jucat acolo, 1-0, erau prelungiri. În loc să dăm mingea afară am ținut-o în teren, ne-au egalat la ultima fază, 1-1.

Ne întâlnim cu Shaqiri, ne întâlnim cu Otele, care joacă titular și cred că joacă în partea stângă. Poate o să îl țină Graovac. Echipă interesantă. Sunt șanse să-i ciugulim!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Pe cine așteaptă Mihai Stoica la meciul Basel – FCSB. „Face surprize din astea”

Meciurile europene aduc pe stadioane personalități importante din domenii diverse. Mihai Stoica speră să îl întâlnească la acest meci pe marele Roger Federer, care „Sper să fie și Federer la meci, că mai face surprize din astea și apare la meci!”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

Valoare lot Basel

Campioana României va avea de înfruntat o echipă a cărei lot este cotat la aproximativ 80 de milioane de euro. Cel mai scump jucător este aripa stângă Benie Traore (10 milioane de euro). Philip Otele, fosta cunoștință a „roș-albaștrilor” de pe vremea când evolua la CFR Cluj, valorează 5 milioane de euro, în timp ce vedeta Xherdan Shaqiri, la 34 de ani, valorează 2 milioane de euro.

Programul FCSB-ului în Europa League

FCSB are în acest sezon european alte 8 meciuri de disputat. Povestea campioanei României a început cu meciul de pe 25 septembrie și speră ca cel de pe 29 ianuarie 2026, ultimul din faza ligii, să nu fie capătul. Iată cum arată programul complet al „roș-albaștrilor” în acest sezon de Europa League: