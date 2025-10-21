Pe cine dă vina Victor Pițurcă pentru războiul FCSB – CSA Steaua: „Nu avea voie să treacă”

ADVERTISEMENT

Războiul FCSB – CSA Steaua continuă și în 2025, fiind departe de a se termina. Victor Pițurcă, legenda „militarilor”, a oferit o nouă reacție pe seama conflictului și a spus a cui este, de fapt, vina pentru situația actuală.

Victor Pițurcă știe cine a cauzat, de fapt, războiul dintre FCSB și CSA Steaua

Disputa dintre FCSB și CSA Steaua durează deja de ceva ani, însă își are originile la începutul anilor 2000. În ultimii ani, CSA Steaua a reușit să îi ia clubului patronat de Gigi Becali sigla, numele, palmaresul și chiar, recent, recunoașterea meritului Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Victor Pițurcă, fostul mare atacant al bucureștenilor, consideră că totul a pornit de la o eroare extrem de importantă comisă de forurile conduse în trecut de către Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, invocând transferul numelui echipei sub proprietatea lui Gigi Becali în plin sezon competițional.

„Știe dânsul ce a semnat. Știu și eu foarte bine. De fapt a fost o greșeală atunci, și a Federației, și a Ligii. Nu avea voie să treacă Steaua în dreptul lui Gigi Becali în timpul campionatului.

Trebuia să treacă campionatul să se întâmple lucrul ăsta, însă nu eu, nu domnul Dragomir, nimeni nu a rezolvat acest lucru, ci cei care au rezolvat speța. Dacă judecătorul a spus că adevărata Steaua e Steaua armatei, trebuie să credem în lege și să facem ceea ce trebuie, ce spune legea”, a transmis Victor Pițurcă, potrivit

Modificare pe site-ul UEFA. Cine este, de fapt, deținătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986

Potrivit deciziilor și clarificărilor juridice legate de istoria clubului, CSA Steaua București are în posesie palmaresul clubului Steaua București din perioada 1947–1998, practic de la înființarea echipei și până la momentul desprinderii secției de fotbal. Intervalul respectiv a însemnat enorm pentru istoria „militarilor”, cea mai mare performanță fiind câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Recent, De acum, nu FCSB este trecută ca fostă câștigătoare a celei mai prestigioase competiții europene între cluburi, ci echipa din Liga 2 din România, CSA Steaua. De asemenea, echipa lui Gigi Becali figurează acum cu doar două apariții în Champions League, în preliminarii, în 2017 și în 2024, asta după ce forul european a fost sesizat de reprezentanții Stelei.

Florin Talpan a spus ce urmează acum pentru Steaua după modificarea făcută de UEFA

Juristul Florin Talpan, cel care a militat pentru ca tot ce ține de clubul Steaua București să ajungă în posesia echipei CSA Steaua din Liga 2, s-a arătat mulțumit de decizia luată de forul european.

„Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București”, a spus, printre altele, Florin Talpan pentru FANATIK.