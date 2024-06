Pe cine folosește Edi Iordănescu fundaș stânga cu Olanda, în locul suspendatului Bancu. Atuurile lui Sorescu în fața lui Mogoș

Naționala României nu va putea conta pe Nicușor Bancu la , programat marți, 2 iulie, de la ora 19:00, la Munchen. Titularul postului de fundaș stânga este suspendat din cauza cumului de cartonașe galbene, iar selecționerul Edi Iordănescu trebuie să aleagă între Deian Sorescu (26 de ani/18 selecții) și Vasile Mogoș (31 de ani/7 selecții).

Pe cine folosește Edi Iordănescu fundaș stânga cu Olanda, în locul suspendatului Bancu

Postul de fundaș stânga a reprezentat una dintre marile probleme cu care s-a confruntat naționala României în mandatul lui Edi Iordănescu atunci când a lipsit Nicușor Bancu. În lotul pentru EURO 2024 există doi tricolori pe care selecționerul i-a mai folosit fundaș stânga. Aceștia sunt Deian Sorescu și Vasile Mogoș, ambii jucători de picior drept. Niciunul de meserie fundaș stânga.

Dintre cei doi, Sorescu are avantajul că a jucat fundaș stânga în trei meciuri din preliminariile EURO 2024, de la care a lipsit Bancu, accidentat: 90 de minute cu Andorra (2-0), 67 de minute cu Kosovo (0-0) și 90 de minute cu Elveția (2-2), toate în deplasare. În două dintre aceste partide Sorescu a făcut linie defensivă cu Rațiu, Drăgușin și Burcă, fundașii titulari de la EURO 2024.

Înainte să alcătuiască lotul pentru EURO 2024, Edi Iordănescu a făcut două experimente în partea stângă a apărării. În absența lui Nicușor Bancu, aflat în recuperare după o accidentare, la amicale din martie, cu Irlanda de Nord (1-1) și cu Columbia (2-3) selecționerul i-a testat pe Cristian Manea și pe Raul Opruț, dar nu a fost mulțumit. Astfel că Edi Iordănescu a apelat la polivalenții Sorescu și Mogoș ca dubluri pentru ambii fundași laterali titulari, Rațiu, respectiv Bancu.

Mogoș a fost testat fundaș stânga în ultimele amicale

La amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia, Edi Iordănescu l-a convocat pe Vasile Mogoș ca fundaș dreapta, post pe care l-a și titularizat contra britanicilor. Mogoș s-a accidentat și a fost înlocuit în repriza secundă cu Sorescu, care avea să fie introdus apoi fundaș stânga în ultimele trei minute ale confruntării cu Columbia, de la Madrid, în locul lui Opruț.

La ultima acțiune dinaintea plecării în Germania, Edi l-a încercat și pe Vasile Mogoș fundaș stânga. În ultimele 21 de minute cu Bulgaria (0-0), în locul lui Bancu, și titular 58 de minute cu Liechtenstein (0-0). Chiar și la jocul-școală cu Voluntari II organizat la începutul cantonamentului de la Mogoșoaia, când Bancu încă nu intrase în program, iar Sorescu avea probleme medicale, Edi Iordănescu l-a băgat pe Mogoș fundaș stânga.

Menajat cu Bulgaria, Deian Sorescu a jucat fundaș dreapta în amicalul cu Liechtentein, ultimul meci de pregătire înaintea debutului naționalei României la EURO 2024.

Deian Sorescu a intrat în două meciuri la EURO 2024. Stoichiță: ”Edi Iordănescu a premeditat introducerea lui cu Slovacia”

Deian Sorescu a jucat în două meciuri la EURO 2024, introdus în prelungirile partidei cu Belgia în locul fundașului dreapta Andrei Rațiu și 32 de minute cu , ca extremă stângă, să-l ajute pe Bancu în finalul partidei decisive pentru calificarea în fazele eliminatori.

Specialiștii consideră că introducerea lui Sorescu, în extrema stângă, în locul lui Coman, după ce Bancu primise al doilea cartonaș galben și se știa că va fi suspendat în optimi, a fost de fapt o Sezonul trecut, Deian Sorescu a jucat un singur meci fundaș stânga la Gaziantep. Folosirea lui în avanposturi poate însemna și că Edi Iordănescu îl consideră pe Sorescu un jucător mai degrabă ofensiv, decât defensiv.

Deian Sorescu este cel mai polivalent tricolor. Fotbalistul a jucat la națională pe cinci poziții: fundaș dreapta, fundaș stânga, mijlocaș stânga, extremă dreapta și extremă stânga.

Bancu este un jucător important, dar avem în lot jucători valoroși. Edi Iordănescu l-a introdus premeditat pe Sorescu în locul lui Coman cu Slovacia, pentru meciul cu Olanda. Poate să fie și Mogoș, nu știu pe cine va folosit Edi fundaș stânga. Avem soluții” – Mihai Stoichiță, director tehnic FRF, la Digi Sport

Specialiștii se contrazic

“L-a introdus pe Sorescu, foarte inteligent, pentru că a vrut să îi dea minute. El va fi, probabil, fundașul stânga în meciul următor și mi se pare un moment de inspirație. A vrut să îi dea ritm de joc și să îl pregătească pentru ceea ce urmează în meciul cu Olanda”, a declarat Florin Gardoș în cadrul emisiunii FANATIK LA EURO.

În schimb, Ionuț Badea a spus la Digi Sport că Vasile Mogoș ar fi mai potrivit să joace contra Olandei, pentru că are un profil defensiv mai bun decât Deian Sorescu. ”Olanda are jucători cu viteză în banda lor dreaptă, iar acolo avem nevoie de un fundaș care se apără bine, iar Mogoș are un profil defensiv mai bun decât Sorescu, un jucător mai ofensiv”, a avertizat Ionuț Badea, la Digi Sport.

Mihai Stoica a contestat titularizarea lui Vasile Mogoș pe postul de fundaș stânga în partida amicală cu Liechteinstein, considerând că ar fi fost mai utilă convocarea lui Alex Chipciu ca rezervă pentru Bancu.

”Chipciu cred că s-ar fi impus să meargă cu echipa. Dacă îl văd pe Mogoş fundaş stânga, eu nu înţeleg nimic. Din Mogoş fundaş stânga eu nu înţeleg nimic, nimic, nimic. Nu văd ce l-ar recomanda pe Mogoş pentru poziţia de fundaş stânga.

L-am mai văzut pe Mogoş jucând fundaş dreapta sau central, în trei sau în doi, are o disciplină tactică, vine din Italia, acolo s-a format, a trăit, dar nu cred că are vreo calitate care să-l recomande pentru postul de fundaş stânga.

Chipciu a jucat anul ăsta majoritatea meciurilor ca fundaş stânga. Mogoş a mai fost fundaş stânga doar dacă te uiţi în oglindă la meci. Chipciu a jucat fundaş stânga şi are o experienţă. Îl ai pe Chipciu, dar nu ai vrut să îl iei”, a declarat Mihai Stoica după meciul cu Liechtenstein, pentru

Fundașii stânga folosiți de Edi Iordănescu

Mario Camora

Alin Toșca

Nicușor Bancu

Bogdan Vătăjelu

Raul Opruț

Deian Sorescu

Cristian Manea

Vasile Mogoș